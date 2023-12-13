Семитский скандал в польском сейме

15:30 15.12.2023 Антисемитский скандал в польском сейме: депутат-монархист загасил огнетушителем ханукальные свечи



Алексей Иванов



В польском сейме по распоряжению руководства парламента напротив традиционной рождественской елки установили ханукальную менору (в 2023-м иудеи празднуют Хануку с 7 по 15 декабря). На церемонии зажжения ханукальных свечей присутствовали раввины и еврейский оркестр.



Депутат от альянса националистов-евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун был крайне возмущен. Он взял порошковый огнетушитель, прошел с ним к месту, где стояли ханукальные свечи, и принялся тушить их. Пространство заполнилось дымом. Затем 56-летний политик поднялся на трибуну в зале пленарных заседаний, назвал Хануку "сатанинской" и пояснил, что зажжение "сатанинских" свечей "не может происходить в польском сейме". По его словам, таким способом он восстанавливает "нормальность". Охрана эвакуировала людей из здания сейма. Вскоре после инцидента депутата спросили, стыдно ли ему, на что Браун ответил: "Стыдно должно быть тем, кто принимает участие в актах поклонения сатане".







"ПОЗОР. Член польского парламента только что сделал это. Через несколько минут после того, как мы праздновали там Хануку", - написал посол Израиля в Польше Яков Ливне, разместив в соцсетях соответствующее видео. "Это был шок. Первые несколько минут просто не понимаешь, что происходит. […] Он хотел разрушить очень возвышающую атмосферу терпимости и свободы вероисповедания", - сказал раввин Шолом Бер Стамблер, эмиссар ХАБАДа в Польше, зажигавший менору. "Этот отвратительный акт ненависти напоминает всем нам, почему мы должны сохранять бдительность и бороться с антисемитизмом каждую минуту каждого дня", - написал посол США в Польше Марк Бжезинский, понятно чей отпрыск. Кардинал Гжегож Войцех Рысь: "Я приношу извинения всей еврейской общине Польши". Ну а в главной либеральной Gazeta Wyborcza сразу вышла статья под заголовком: "Давайте честно спросим, ​​кому был выгоден скандал, устроенный Брауном. Только России".



Маршал сейма Шимон Францишек Холовня (шоумен, публицист, веган, лидер проевропейской коалиции "Третий путь" и зеленой праволиберальной партии "Польша 2050 Шимона Холовни") заявил, что рассмотрением действий Брауна займется прокуратура, будет поставлен вопрос о лишении депутата неприкосновенности. Холовня отстранил Брауна от заседания и приказал покинуть здание: "Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится. Ноль толерантности для антисемитских, ксенофобских девиаций в польском парламенте". Маршал, то бишь спикер Холовня приказал еще раз зажечь ханукальные свечи, призвав депутатов и руководителей еврейской общины вместе сфотографироваться на их фоне.



Поступок Брауна одобрил российский общественный деятель Игорь Друзь, экс-председатель организации "Народный Cобор" Украины и экс-председатель Московского отделения Содружества ветеранов ополчения Донбасса: "Как ни странно это прозвучит, но в марионеточном польском Сейме остались еще некоторые смелые люди, и поэтому 12 декабря там произошло совершенно необычное событие, вызвавшее резонанс не только в Польше, но и во всем мире. Предыстория его такова: в парламенте Польши, по Конституции являющейся светским государством, уже 17 лет подряд на хануку возжигается менора. На эту церемонию мудрые раввины обычно сгоняют руководителей Сейма и разных иных випов. Все это нарушением светскости не считается. Данная процедура очень поучительна, особенно если вспомнить, что количество евреев в Польше составляет порядка 0, 001%, да и то еще неизвестно, сколько из них исповедуют иудаизм. Но на этот раз все пошло не по плану. Депутат Гжегож Браун (Grzegorz Braun) выразил протест против данного обряда, но его не услышали. Тогда он взял огнетушитель и потушил им девятисвечник, заодно по дороге облив и попавшихся под руку либералов. Депутат заявил: "Людям, участвующим в сатанинском культе, должно быть стыдно… Я восстанавливаю нормальное состояние, кладу конец сатанинскому, расистскому триумфализму". Конечно, гевалт сразу поднялся до небес. По решению президиума Сейма Браун будет лишен половины зарплаты на три месяца. Более того, он лишился депутатской стипендии на расходы на полгода вперед. Также руководство Сейма, толерантное к кому надо, а к кому надо - нетерпимое, обратилось в прокуратуру с требованием возбудить против Брауна уголовное дело. Он, будучи человеком образованным и мыслящим, конечно, знал на что идет".



Гжегож Михал Браун родился 11.03.1967 в г. Торунь, "пряничной столице" Польши. Сын театрального режиссера Казимежа Брауна, брат актрисы Моники Браун, племянник экс-президента Telewizja Polska и экс-депутата сейма Юлиуша Брауна, внучатый племянник лидера подпольной Федерации национальных католических организаций "Уния" (боровшейся против немецких оккупантов) Ежи Брауна и актрисы Ядвиги Доманьской. Окончил факультет полонистики Вроцлавского университета, до 2007-го преподавал журналистику в этом университете. Публиковался в консервативных журналах "Фронда" (был членом редколлегии), Вариант справа", "Magna Polonia". Работал на радио "Вроцлав". Режиссер-документалист, снял более 30 фильмов, в том числе "Плюсы положительные, плюсы отрицательные" о контактах Леха Валенсы со спецслужбами ПНР, "Трансформация", "Новая Польша", "Поправка к биографии", "Мартин Лютер и протестантская революция". Сотрудничал с Организацией польских монархистов и Союзом реальной политики. В 2015-м баллотировался на пост президента Польши, занял 8-е место из 11-ти. Тогда же основал собственную политическую группировку "Пробудение" с девизом "Церковь - Школа - Стрельбище - Монетный двор" и вошел в состав совета фонда "Родина, Семья, Собственность". В 2019-м занял второе место на выборах президента/мэра г. Гданьск и создал партию "Конфедерация польской короны", ставшую частью альянса "Конфедерация свободы и независимости", широко известного просто как "Конфедерация"; помимо партии Брауна туда входят палеолибертарианская партия "Новая надежда" Януша Корвина-Микке (пятикратный кандидат на пост президента Польши, персона нон-грата на Украине) и Славомира Менцена (который еще четыре года назад озвучил неофициальные "Пять пунктов Конфедерации": "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза"), радикально-националистическое Национальное движение Кшиштофа Босака, правопопулистская Партия водителей Леха Кендзерского, религиозно-консервативные Союз христианских семей Богуслава Рогальского и Движение за настоящую Европу Мирослава Петровского.



Браун - католик-традиционалист, лефеврист, член Священнического братства св. Пия X. Каждую речь начинает со слов: "Да благословит вас Бог". Женат, двое детей. Сторонник полного запрета абортов и экстракорпорального оплодотворения. Сторонник уголовного наказания за гомосексуализм "по крайней мере в общественной сфере", жестких мер по защите детей и молодежи от гей-пропаганды. Монархист, последовательный критик демократии как таковой. Выступает за смертную казнь для "убийц, предателей, шпионов и дезертиров", за демонтаж Евросоюза, против США и НАТО (размещение американских военных баз и присутствие американских военных на территории Польши назвал "государственной изменой", "кошмаром, от которого невозможно проснуться"). Неоднократно выражал сожаление по поводу уровня польско-российских отношений. Возглавлял кампанию против коронавирусных ограничений и грозил министру здравоохранения Адаму Недзельскому повешением ("Вас, сударь, повесят").



Польский истеблишмент Браун считает орудием в руках Белого дома, которым, в свою очередь, управляет Тель-Авив. Говорит о подготовке Соединенными Штатами в Польше секретной инфраструктуры, предназначенной для массового переселения евреев из Израиля и создания Иудеополонии. "Еврейских лоббистов в Америке" он обвиняет в развязывании войн в Сирии и на Украине. Призывает соотечественников "не бросаться в бой" против России "за обещанное в будущем вознаграждение": "Не идите на эту войну и не позволяйте воевать политикам". В сентябре 2022-го организовал митинг в центре Варшавы с польскими национальными флагами и плакатами "Stop ukrainization - Stop depolonization", "Помним Волынь, не отдадим правды", "Хватит воровства под видом помощи Украине" (левые партии ранее обращались к мэру столицы с просьбой запретить акцию, поскольку Браун и его соратники "разжигают ненависть и действуют в пользу России"). В ноябре 2022-го внес законопроект, требующий от всех проживающих на территории Польши украинцев публично осудить бандеровщину. В конце июня 2023-го на съезде "Конфедерации" провозгласил: "Нас не будут учить истории немцы или евреи. […] Наших детей не будут воспитывать и учить толерантности девианты. И евроколхозный совет комиссаров не должен учить поляков управлять страной. […] Остановить санитарную сегрегацию, долой ВОЗ! Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию Польского государства!" (участники мероприятия аплодировали Брауну стоя). А в августе первым из местных политиков отреагировал на решение властей убрать украинский флаг с фасада сейма и отключить жовто-блакитную подсветку здания Нацбанка: "Молитвы услышаны! Стыд и позор провокаторам! Я выступал за это и всегда буду увещевать, что Польша и поляки всегда должны быть на первом месте на нашей родине! Польские национальные интересы превыше всего!"



Из-за инцидента многие депутаты нижней палаты парламента требовали отложить до следующего дня голосование о доверии новому правительству во главе с Дональдом Туском. Однако голосование все-таки состоялось. За вотум доверия выступили 248 законодателей (все парламентарии из тусковской либеральной Гражданской коалиции, коалиций "Левые" и "Третий путь"), против - 201 (депутаты, представляющие коалицию "Объединенные правые" Ярослава Качиньского и вышеупомянутую "Конфедерацию"), никто не воздержался.



Что ж, кабмин этнического кашуба и внука эсэсовца Дональда Францишека Туска вместо кабмина еврея Матеуша Якоба Моравецкого, поклонника военных преступников из Свентокшиской бригады, действовавшей под патронажем Гестапо. России ни холодно, ни жарко - на смену одним оголтелым русофобам приперли другие. Специально для политолухов, считающих новое правительство более умеренным: в кресле министра иностранных дел после девятилетнего перерыва вновь уселся Радослав Томаш Сикорский, тот самый, благодаривший США за подрыв "Северного потока"; во второй половине 1980-х он воевал в рядах моджахедов в Афганистане и убивал наших солдат, а сейчас креатура американских неоконов является членом руководящего комитета Бильдербергского клуба. Нужны ли дополнительные комментарии? Источник - Завтра

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