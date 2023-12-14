Армения сама выбрала свое будущее, - Александр Храмчихин

22:24 15.12.2023 14.12.2023



Не последнюю роль в этом сыграло ее богатое прошлое



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Армянская армия одержала полную победу в первой карабахской кампании, но столь же безоговорочно проиграла вторую.

У последних неудач Армении и Израиля очень много общего.

Обе страны жили в состоянии самоуспокоенности после предыдущих военных побед, заодно испытывая глубокое презрение к противнику, считая его слабым, глупым и ни на что не способным. Обе страны слишком высоко ценили собственные историю и культуру (хотя какое отношение античная история имеет к сегодняшней геополитике?). Обе страны слишком сильно верили в свои отношения с великими державами и во влияние своих диаспор в великих державах. В обеих странах сложилось общество потребления, что автоматически привело к резкому ослаблению оборонного сознания.



В итоге Израиль получил крайне болезненный удар и тяжелую войну без перспектив повторения прежних триумфов ("Израиль проспал атаки ХАМАС", "НВО" от 13.10.23). Хотя полное поражение с потерей хотя бы части территории (и тем более государственности вообще) ему в обозримой перспективе явно не угрожает.



У Армении все гораздо хуже.



СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ



Перефразируя известную поэтическую фразу столетней давности о нашей прошлой общей стране, можно сказать, что "не изнемог в бою орел армянский, а жалко унизительно издох".



Такое вряд ли мог кто-то ожидать, помня об армянском триумфе первой войны за Нагорный Карабах ("Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья", "НВО" от 15.02.19). И даже ответный азербайджанский триумф трехлетней давности ("Армения–Азербайджан: 26 лет спустя", "НВО" от 27.11.20) все-таки не создавал впечатления, что окончательный крах НКР будет таким быстрым и полным (хотя общий исход конфликта был очевиден). Причиной случившегося стали все факторы, описанные выше. И не только они, а еще и те, которые отличают Армению от Израиля.



В частности, после победы в войне 1992–1994 годов карабахский военно-политический клан не просто стал очень сильно влиять на политику самой Армении, но, по сути, пришел к власти в Ереване. Можно ли себе представить, что после освобождения от Грузии руководители Южной Осетии пришли к власти в Москве? Или хотя бы во Владикавказе? Даже не смешно. А вот в Армении именно это и случилось. Что постепенно стало вызывать все более сильное раздражение в Ереване. Отстранение от власти карабахского клана повлияло и на отношение к НКР в целом.



Далее демографический, политический, экономический, научно-технологический и военный потенциал Армении гораздо ниже, чем у Израиля. Хуже и геополитическое положение Армении. Обе страны находятся во враждебном окружении, но Израиль хотя бы имеет выход к морю, а у Армении и его нет. И потенциал диаспор тоже оказался у Армении гораздо ниже. Еврейская диаспора в любой великой державе почему-то всегда оказывается гораздо влиятельнее, чем армянская.



В начале своей современной истории Израиль выбирал между США и СССР. Победила финансовая и политическая мощь американской еврейской диаспоры. И до сих пор этот выбор работает. Правда, в Демократической партии США отношение к Израилю уже давно крайне неоднозначное. Но республиканцы пока еще непоколебимо стоят на страже его интересов. И Вашингтон в целом пока столь же непоколебим.



Армения в начале постсоветской истории сделала ставку на Россию. И этот выбор долгое время был верным. К сожалению, Москва на армянском направлении работала по неизменному шаблону отечественной внешней политики, который заключается во взаимодействии исключительно с действующей властью. Которая в ответ неизменно клялась России в любви и дружбе.



Впрочем, карабахцы действительно всегда были гораздо более пророссийскими, чем собственно армяне. Но по мере оттеснения карабахцев от власти все большую свободу действий в Армении получали различные западные, в первую очередь американские структуры. Они действовали по своим шаблонам, которые, к сожалению, оказались гораздо более эффективны, чем шаблоны Москвы.



Антироссийские демонстрации в Ереване постепенно стали нормой. А потом в результате фактического переворота у власти оказался Никол Пашинян. Формально на полный разрыв с Москвой он, в отличие от Тбилиси и Киева, не пошел. Но фактически все стало ясно сразу.



ОТКРОВЕНИЯ



Автор данной статьи регулярно общается с армянскими журналистами. И очень четко заметил изменение тональности их вопросов и заявлений, особенно в последние два года. Армянские собеседники в последнее время сообщили массу поразительных вещей.



Что Пашинян – самый пророссийский лидер Армении за всю постсоветскую историю.



Что Россия специально уговорила азербайджанского президента Ильхама Алиева блокировать Лачинский коридор, чтобы заставить Армению вступить в Союзное государство России и Белоруссии.



Что Россия настолько задыхается и изнывает под санкциями, что ей любой ценой необходим Зангезурский коридор до Турции.



Что войну 2020 года Армения проиграла потому, что воевала российским оружием по российским методикам.



Что Армения заплатила России много денег за новое оружие, а Россия это оружие ей не дала.



Что Запад не продает Армении современное оружие, потому что та состоит в ОДКБ.



Ну и, наконец, что сейчас Россия в буквальном смысле продала Карабах и Армению Азербайджану и Турции.



Поскольку сейчас в Армении действует свобода слова в ее современном западном понимании, чего-то другого там, видимо, говорить уже не положено, чтобы не попасть под современную прогрессивную практику "культуры отмены".



Из всего приведенного здесь концентрированного сюрреализма комментариев, пожалуй, заслуживают только моменты, связанные с оружием. Про то, что Армения заплатила за оружие, а Россия его не отдала, армянские официальные лица (включая с недавних пор и Пашиняна) говорят уже давно. Но не приводятся данные ни о заплаченных суммах, ни о типах и количестве закупленного оружия и сроках его поставки – вообще никакой конкретики. Поэтому верить данным заявлениям как-то сложно.



При этом, оказывается, у Еревана есть деньги на западное оружие (оно практически всегда гораздо дороже российского)! Интересно, что Казахстану членство в ОДКБ почему-то не мешает его закупать в довольно заметных количествах. И сегодня натовская Франция уже начала продавать Армении оружие, не страдая от ее нахождения в ОДКБ.



Что касается войны 2020 года, значение "Байрактаров" было "чуть-чуть" преувеличено по чисто политическим причинам – чтобы подчеркнуть "великую дружбу" Баку и Анкары. В реальности главный вклад в победу Азербайджана внесло оружие израильское и современное российское. Которое Баку купил в больших количествах за большие деньги. Что помешало Еревану купить такое же оружие по специальным ценам ОДКБ – вопрос к "самому пророссийскому" лидеру этой страны. И к его предшественникам, которые были на самом деле пророссийскими. Или только казались таковыми?



ВЫВОДЫ



Разумеется, теперь у многих армян во всем виновата Россия. То есть, может быть, не у всех – но голос тех, кто Россию не винит, не слышен (против "культуры отмены" и нового понимания свободы слова не попрешь). Россия просто обязана была стать большей Арменией, чем сама Армения – признать НКР раньше, чем это сделал Ереван, а главное, потом еще и отправить российские войска умирать за него вместо армянских войск. Отчасти, впрочем, Россия сама виновата в том, что всю свою историю занималась "покупкой лояльности" национальных окраин с неизменно обратным эффектом ("Без штампов, мифов и инстинктов", "НВО" от 03.12.21). В итоге и до сих пор во многих постсоветских странах (отнюдь не только в Армении) всерьез уверены в том, что Россия обязана их кормить и защищать так же, как если бы мы оставались одной страной. Но при этом внутреннюю и внешнюю политику они, разумеется, будут вести полностью самостоятельную – ведь они же независимые.



Правда, надо признать, что не у всех армян в поражении их страны виновата только одна Россия. Некоторые считают, что Франция и США тоже должны были оказаться большими Армениями, чем сама Армения – то есть тоже признать Нагорный Карабах раньше Еревана, а потом пойти за него умирать вместо армян.



Для значительной части армянского населения весьма неприятной неожиданностью оказался тот факт, что наблюдательная миссия "святого благословенного" Евросоюза не только не предотвратила никакие силовые действия Азербайджана, но даже не высказала хотя бы словесного осуждения в его адрес.



А теперь еще и Израиль оказался в числе врагов Армении, поскольку его оружие в руках азербайджанской армии оказалось весьма эффективным. Удивительным образом теперь многие армяне болеют за палестинцев и, главное, за Иран. Потому что именно Тегеран становится чуть ли не последней надеждой Еревана. Неожиданный поворот на пути в Европу.



Наконец, определенное число армян считают предателем Никола Пашиняна. Наверное, они глубоко правы. Только непонятно, почему тогда предатель дважды выиграл свободные и демократические выборы, причем второй раз – уже после позорного военного поражения 2020 года?



В конце 1980-х – начале 1990-х Армения была в числе тех республик СССР, которые особенно активно рвались на свободу от "имперского гнета России". Армения вела себя более "интеллигентно", чем ее соседи по Закавказью, а также прибалты, украинцы и молдаване, но устремления были очевидны.



Осенью 1991 года за независимость проголосовали 99% армянских избирателей. Которые, наверное, понимали, что страна окажется во враждебном окружении, без выхода к морю, без природных ресурсов, без мощных промышленности и сельского хозяйства, с очень ограниченным демографическим потенциалом. Но, видимо, так сильна была вера в великую историю, в мощную диаспору и в западную сказку. Кроме того, росту национального самосознания способствовала карабахская война, тогда еще вполне победоносная.



В результате сбрасывания имперского гнета население страны с 3,6 млн в 1992 году уменьшилось до 2,9 млн в 2022 году. Беженцы из Карабаха эту убыль не компенсируют, к тому же не факт, что они в Армении останутся. Переламываться тенденция явно не собирается. Вообще, она касается именно тех республик бывшего СССР, которые особенно активно рвались из него на свободу.



Армения – просто очередной пример того, что для маленькой страны формальная независимость значительно усиливает реальную зависимость от всех подряд. Авторство высказывания "большие страны ведут себя как бандиты, а малые – как проститутки" приписывается разным политикам, но верным оно от этого быть не перестает.



Внутри большой страны Армения не только не подвергалась ни малейшему угнетению, но была одной из самой привилегированных частей этой страны. Но армяне решили стать малой страной. И получили все естественные и неизбежные последствия этого выбора (который был сделан, очевидно, вполне осознанно и отнюдь не под дулом автомата). Хотя еще не все.



После сдачи НКР Еревану осталось еще выйти из ОДКБ и выгнать из страны 102-ю военную базу ВС РФ. Хочется надеяться, что это вскоре произойдет, потому что нынешняя антироссийская Армения превращается для нас в тяжелую бессмысленную обузу.



После этого она станет абсолютно не интересна вообще никому. И вслед за азербайджанскими флагами в Ханкенди, который еще недавно был Степанакертом, уже над Ереваном появятся флаги одной страны – члена НАТО. Нет, не Франции и не США, а Турции. Вот это и будет окончательным и справедливым итогом армянского выбора. Источник - НГ

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