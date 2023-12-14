Очередной обретавшийся в Киргизии "живой бог" Арстан Алай задержан ГКНБ за экстремизм и мракобесие

23:09 15.12.2023

Арстан Алай нашелся. Его задержал ГКНБ



"Сводка" (АКИpress) – Сотрудники ГКНБ 15 декабря задержали Абдылдаева Арстанбека Бейшеналиевича (известен как "Арстан Алай") по факту возбуждения религиозной вражды. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.



