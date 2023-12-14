|Очередной обретавшийся в Киргизии "живой бог" Арстан Алай задержан ГКНБ за экстремизм и мракобесие
23:09 15.12.2023
Арстан Алай нашелся. Его задержал ГКНБ
"Сводка" (АКИpress) – Сотрудники ГКНБ 15 декабря задержали Абдылдаева Арстанбека Бейшеналиевича (известен как "Арстан Алай") по факту возбуждения религиозной вражды. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.
Он задержан в рамках уголовного дела, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 (возбуждение религиозной вражды / розни) Уголовного кодекса.
Основанием послужили полученные данные о том, что в социальных сетях Facebook, Instagram и Youtube задержанного, а также в книгах и брошюрах содержатся призывы, направленные на разжигание религиозной и межрелигиозной вражды, а также пропаганду идентичности граждан по признакам религиозности.
"Считает себя "Новым Богом", "Спасителем", а другие религии, верования и взгляды считает неполноценными, слабыми и недействительными заблуждениями, дает им отрицательную оценку", - сообщает ГКНБ.
В результате обыска по месту жительства и проведения лекций (так называемые мантры) на территории Чуйской области сотрудники госкомитета изъяли литературу (книги, брошюры и тетради), компьютеры и электронные носители информации.
Абдылдаев водворен в СИЗО ГКНБ.
Родственники Арстана Алая 14 декабря заявили о его пропаже.