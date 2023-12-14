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Астана. Суд утяжелил срок экс-замминистру Токтабаеву
23:21 15.12.2023

Осужденному экс-замглавы МИИР Тимуру Токтабаеву изменили приговор

Бывшему замглавы МИИР Тимуру Токтабаеву, которого ранее приговорили к 7 годам лишения свободы, изменили приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов. В пресс-службе судов Астаны напомнили, что в конце октября этого года Межрайонный суд по уголовным делам столицы признал виновным бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Его осудили на 7 лет лишения свободы.

Как стало известно сейчас, дело пересмотрели по апелляционному ходатайству прокурора, просившего изменить учреждение для отбывания наказания, а также по апелляционным жалобам осужденного и его защитников. "Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны не усмотрела оснований для отмены приговора, так как вина в совершении преступления доказана. Изменен приговор суда в части отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальной на среднюю безопасность", – говорится в пресс-релизе на сайте судов. Приговор, как сообщается, вступил в законную силу. Напомним, 7 ноября прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев. С санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева и его близких родственников. Позже в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали информацию о задержании бывшего вице-министра Тимура Токтабаева. В конце июля в Антикоре рассказали, в чем именно подозревают экс-вице-министра. Тимур Токтабаев работал в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года. В 2016 он стал вице-министром. В декабре 2019 Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Автор: Айбекова Сауле

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Источник - nur.kz
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