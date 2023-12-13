Ave, Trump! - Кирилл Зайцев

23:40 15.12.2023

Ave, Trump!

Кирилл Зайцев



Президент Байден 6 декабря толкнул речь в Белом доме. Выступление это впору заносить в учебники манипуляций общественным мнением как наиболее характерную последовательность действий. Сначала в порядке артподготовки выступили представители Министерства юстиции США и обвинили четырех бойцов российской армии в издевательстве над жившим на Украине американцем, не участвовавшим в боях, - то есть между строк читался подтекст "они нас ненавидят и в покое не оставят". Потом "случайно" всплыла информация о том, что на закрытой встрече в Конгрессе министр обороны Ллойд Остин пригрозил конгрессменам, что если оставить Украину без помощи, то сражаться в Европе придется американцам, дескать, после Украины пойдут Молдавия, Грузия и Прибалтика. Затем всплыл представитель госдепартамента Мэттью Миллер и описал ситуацию так: "Америка достигла дна бочки своей поддержки Украины", - то есть бочку надо бы перенаполнить. Потом возник голос Пентагона Джон Кирби и сказал, что без помощи со стороны США украинцы обречены. Чувствуете напряжение? Кульминацией всего этого стало выступление президента, где тот щедро навалил всего того, чем понемногу кормили публику его подчиненные: рассказы про то, что Путин хочет завоевать страны НАТО, про то, что весь мир смотрит, как американцы поддерживают (или, напротив, не поддерживают) своих союзников и делают выводы, про то, что с тиранией в Европе нужно бороться. В общем, весь этот мусор был призван замаскировать тот факт, что Россия воспринималась в этой речи как стихия, а не как адресат, а вот само послание было направлено на Республиканскую партию, которая, если верить Байдену, своим отказом от поддержки Украины "делает Путину подарок".



В тот же день воодушевленные конгрессмены, проникшись страшными образами российских мотолыг на лиссабонских бульварах, в едином порыве все равно проголосовали против выделения средств на Украину. Перенесенный с середины декабря на 19 января дедлайн, до которого надо договориться об очередном бюджете, ближе, чем может показаться: конгрессмены - тоже, как ни странно, люди, и обычное "давайте уже после праздников" им не чуждо.



Мотивация республиканцев понятна: представляющий большинство в Палате представителей Майк Джонсон избрался на пост третьего лица в государстве именно под обещание не выделять Киеву больше ни цента без укрепления южной границы. Через нее все время президентства Байдена лезут нелегалы со всей Латинской и Южной Америки, но беда в том, что с собой эти нелегалы везут массу нелегальных подарков из Колумбии и Эквадора. Республиканского избирателя, если верить коллективному FOX, страшно волнует положение дел в южных штатах, а на украинские дела семейства Байденов ему плевать, а вот демократическому электорату не хочется допускать "победы тирании в Европе", равно как и выглядеть расистами, ограничивающими въезд нелегалов.



Словом, идет торг. Весь этот восточный базар не должен наталкивать на какие-то серьезные выводы, так что бросьте анализировать страшилки Байдена с точки зрения дипломатических связей. В США внешняя политика всегда была придатком к внутренней, малобюджетным телешоу на втором канале, куда можно переключиться во время рекламы на первом. Скоро все договорятся, утвердят бюджет и пожмут руки: демократы отстегнут денег на забор вдоль границы, республиканцы отсыпят долларов на крэк Хантеру Байдену и на борьбу с тиранией в Европе. В этом никакой интриги нет, подобные битвы добра и зла от вашингтонских королей драмы мы видели много раз. Намного интереснее то, что со всем этим внутренним хаосом намерены делать США в принципе. Очень часто можно услышать надежду на Трампа, чей рыжевато-седой хохолок мелькает то там, то сям, и в рамках предвыборной кампании по возвращению оранжевого человека в Белый дом раздаются его ворчания о том, что Байден все делает не так и что он, Трамп, будет все делать так. Ничего нового в этом, в сущности, тоже нет, но интересно то, как Вашингтон обеспечивает Трампу рост популярности.



В этом году в "Завтра" уже рассказывалось, как теневые пиарщики Дональда, сидящие где-то в Белом доме, запускают против него очевидно политически ангажированные и явно слепленные на коленке расследования, ведь публика любит жертв несправедливых гонений. И вот теперь в большой и уважаемой прессе выходит целая серия материалов от больших и уважаемых людей о том, что неплохо было бы, если бы кто-нибудь - не мы, конечно, нет-нет! - шлепнул бы этого рыжего придурка, чтоб он нам тут идиллию демократии не ломал.



Историка Роберта Кагана несправедливо называют в СМИ "мужем Виктории Нуланд". Нет, не подумайте - он действительно ее муж, просто и вне этого факта он человек весьма примечательный. Происходящий из тех, кого принято называть "неоконсерваторами", сын политического философа и одного из авторов концепции неоконсерватизма Дональда Кагана, брат Фредерика Кагана, глубоко завязшего в ЦРУ историка и мужа руководительницы пресловутого Института по изучению войны, - словом, очень характерный представитель интеллектуального крыла deep state. Так вот, этот самый Каган - даром, что историк, - объявил, что Трамп - это "новый Цезарь" и что ему срочно надо устроить мартовские иды, дабы не допустить диктатуры. Едва ли вашингтонский интеллектуал не понимает, что для большинства населения страны вывеска "новый Цезарь" станет идеальной предвыборной агитацией за Трампа, а целая волна подобных публикаций - Каган был не один, - полная нытья о том, что сейчас придет Дональд и разгонит поганой метлой весь наш уютный междусобойчик, удивительным образом рифмуется с его кампанией. Он обещает чистки, уголовные дела, преследования и люстрации, кокетливо отнекивается на вопросы о том, хочет ли он стать диктатором, а его сторонники вовсю фантазируют, какую баланду заставят жрать противную пресс-секретаршу Белого дома Карин Жан-Пьер. Но вспомните: в 2016-м Трамп приходил ровно с теми же обещаниями, а в итоге не сумел и даже не попытался засадить очевидно запачкавшуюся Хиллари. Оснований полагать, что рыжий шоумен вдруг пробудит в себе римского триумвира, что железной рукой разгонит всю гниль из Вашингтона, нет. Разгонишь всю гниль - и Вашингтона не останется. Так и получается, что Трамп, которого всеми силами, угрозами убийства и неправедным судом толкают в Белый дом, будет являть собой лишь очередной сезон бесконечного вашингтонского телешоу. Поддержка Украины сократится, но не иссякнет, планы заморозки конфликта предполагают сохранение существующих мощностей Запада в Восточной Европе, а новый Киев - на этот раз без откатов семейству Байденов - будет изображаться цитаделью борьбы против тирании уже Трампом. Именно бесконечность всей этой возни делает бесполезными надежды на чье-то прозрение с той стороны. К чему рассчитывать на отказ хозяев Украины поддерживать проект, в который уже вложено так много?



13.12.23