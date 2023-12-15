На туркменском побережье Каспия снова массово гибнут тюлени

23:47 15.12.2023

Редакция

15 декабря 2023



В Афганистане прорвало строящийся канал Кош-Тепа. Вода разливается по территории уже два месяца

На туркменском побережье Каспийского моря снова наблюдается массовая гибель тюленей от неизвестной болезни. Об этом 14 декабря сообщило Радио "Азатлык".



За последние дни специалисты выловили десятки мертвых тюленей. Туркменские власти отдали приказ военным отстреливать подплывающих к берегу животных.



"Выловленные в море трупы тюленей уничтожают специалисты военно-морского флота и служащие моряки", - рассказал один из местных специалистов.



Океанологи недовольны действиями властей.



"Государство считает, что тюлени не нужны. Если и этих животных убивать, как это делают с бездомными собаками и кошками, то скоро они исчезнут. Вместо того чтобы отстреливать и уничтожать тюленей, государство должно увеличить количество специалистов, изучающих этих животных, и повысить усилия по их спасению", - сказал специалист в анонимной беседе с корреспондентом "Азатлыка".



Каспийские нерпы (тюлени) считаются эндемиком Каспийского моря и занесены в Красную книгу Туркменистана, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы.



По словам океанологов, гибель каспийских тюленей ежегодно в зимне-весенний сезон стала тенденцией.



До сих пор невозможно точно сказать, что является причиной их массовой гибели, так как информации о проведенных исследованиях нет.



Но туркменские океанологи основную причину гибели тюленей связывают с нарушением экологии Каспийского моря, выбросами из нефтегазовых предприятий, проведением регулярных военно-морских учений и увеличением заводов на прибрежных территориях.



О гибели тюленей также сообщалось в феврале 2021 года.



В августе этого года глава МИД Туркменистана Рашид Мередов высказал свои опасения об обмелении и ухудшающейся экологии Каспия, включая массовую гибель тюленей в 1997, 2000 и 2022 годах. Однако, никаких мер по этому поводу не предпринимается.