 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.12.2023
00:33  Израильская армия утрачивает былую силу, - Александр Храмчихин
00:26  Исламабад: терпение лопнуло. Раскол между правительством Пакистана и режимом в Афганистане углубляется, - Лариса Шашок
Пятница, 15.12.2023
23:47  На туркменском побережье Каспия снова массово гибнут тюлени
23:40  Ave, Trump! - Кирилл Зайцев
23:30  В мирохозяйственных связях транзитным коммуникациям России альтернативы не предвидится, - А.Чичкин
23:21  Астана. Суд утяжелил срок экс-замминистру Токтабаеву
23:09  Очередной обретавшийся в Киргизии "живой бог" Арстан Алай задержан ГКНБ за экстремизм и мракобесие

22:27  Как Чехословакию сдали Гитлеру (уроки истории), - Игорь Шумейко
22:24  Армения сама выбрала свое будущее, - Александр Храмчихин
20:37  В Узбекистан пришел гонконгский грипп
19:28  Американский киберголем вышел на тропу войны со всем человечеством, - В.Прохватилов
15:44  "Греемся паром": более 300 семей в Алматинской области замерзают в своих домах
15:30  Семитский скандал в польском сейме
08:35  Казахстан сократит закуп российского контента на ТВ
08:33  Какое место у Киргизии в геополитике региона? - Елена Ионова
08:25  Генерал Мыктыбек Абдылдаев избран "председателем национального совета Народного курултая Кыргызстана"
08:16  Еще двух таджкистанцев приговорили к длительным срокам по делу о подготовке теракта в приемной ФСБ на Лубянке
07:30  В Бишкеке с участием президента стартовал 2-й "Народный курултай" кыргызов (ну зачем им парламент?!)
07:29  Экс-начальник следствия Карагандинского облУВД полковник Кулькеев перешел на нелегальное положение
07:26  Скончался турецкий депутат Хасан Битмез, который потерял сознание прямо во время своей речи
06:37  Плодить мигрантов вместо граждан – удел страны победившего капитализма
01:00  В 2024-ый с новыми биологическими угрозами! - Айнур Курманов
00:52  Чуда не произошло: к чему приведет отказ от повышения цен на газ в Казахстане
00:51  На $1 миллиард больше. Правительство Таджикистана назвало новую общую стоимость строительства Рогунской ГЭС
00:43  Голосуй за АЭС или замерзнешь! - Олжас Байдильдинов
00:38  В школах Дашогуза первоклассники видели подаренные президентом Сердаром Аркадаговичем ноутбуки три раза
00:35  Тушенка из сайгака: спрос будет
00:31  Байден допридуривался до импичмента, - Венделл Хусебо
00:21  "Мисс Казахстана 2023" выбрали Сабину Идрисову
00:01  Кому – икра, кому – макароны: каким будет новогодний стол для казахстанцев
Четверг, 14.12.2023
23:34  Пакистан и КНР способны дать крылья турецкой авиации, - НГ
22:06  Министры разбегаются и увольняются. В Японии агонизирует Кабмин Кисиды
21:42  В Афганистане прорвало строящийся канал Кош-Тепа. Вода разливается по территории уже два месяца
21:39  Было ли советское прошлое ЦА колониальным? - В.Малахов, Д.Летняков
21:37  Не аварии, а "технологические нарушения". Мороз вновь спровоцировал коммунальный апокалипсис в Казахстане
19:47  Несколько сотен многоквартирных домов в Алматы остались без отопления
18:34  Война вокруг Газы: тьма в конце туннеля, - В.Бурт
18:33  Китайский "авианосец" победит Альцгеймера, рак и старость, - Дм.Капустин
12:39  Пресс-конференция Владимира Путина 14 декабря 2023 года: онлайн-трансляция
12:20  От шашмакома и лязги до юрт и лепешек: Центральная Азия в мировом наследии
12:14  Австро-Венгрия объединилась против Украины
12:09  Байден превысил лимит. Финансовое положение не позволяет США финансировать Украину, - Дэн Колдуэлл
12:08  Михаил Делягин: Россиянки отказываются рожать строителей блатного феодализма
12:00  Мирбек Шамырканов назначен акимом Чон-Алайского района Ошской области
11:53  Для чего и за что? Россия передала Таджикистану зенитно-ракетный комплекс С-300
11:42  Уберут свои. Началась охота за головой Зеленского, - Томас Фази
10:49  Солдатам КазНацгвардии разрешили не платить по кредитам
10:37  Сталин и Израиль. Как события 1948 года отразились на сегодняшнем дне (уроки истории)
10:35  Синергия. Россия и Китай в XXI веке, - Юрий Тавровский
09:29  Россия, ты за кого? - Александр Проханов
07:05  Температура 40 и странные сны: по России стал гулять непонятный вирус
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Исламабад: терпение лопнуло. Раскол между правительством Пакистана и режимом в Афганистане углубляется, - Лариса Шашок
00:26 16.12.2023

14.12.2023

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований ВШЭ.

Пакистан решил занять жесткую позицию в отношении режима афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Исламабад не будет поддерживать талибов на международном уровне и оказывать режиму какую-либо помощь. Такое решение было принято после отказа талибов ликвидировать убежища террористической группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) в Афганистане. Временный премьер-министр Пакистана Анвар-уль-Хак Какар обвинил талибов в укрытии боевиков и содействии ТТП. Какар заявил, что "уровень терроризма в Пакистане вырос на 60%, а количество атак террористов-смертников – на 500%, в результате чего погибло более 2300 человек". Он отметил, что из 24 терактов смертников в Пакистане в 2023 году 15 были совершены афганцами.

Заявление было сделано сразу после решения Пакистана выслать около 1,7 млн "нелегальных афганских беженцев" в октябре. С тех пор страну покинули 375 тыс. афганцев. Фактически депортируют даже тех, у кого есть документы, разрешающие нахождение на территории страны. Большинство изгнанных афганцев – те, кто покинул Кабул, спасаясь от режима талибов. "Талибан" осудил политику принудительной депортации как несправедливую и бесчеловечную. Отвергая обвинения в поддержке ТТП, представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Кабул "не несет ответственности за поддержание мира в Пакистане" и что Исламабад "должен решать проблемы внутренней безопасности, а не обвинять Афганистан".

Прежняя политика Пакистана была частично основана на стремлении настроить "Талибан" против ТТП. Если это было стратегической ошибкой Исламабада, то выбранный им новый политический курс – еще большая катастрофа. Решение выдворить афганских беженцев подорвет остатки дипломатического влияния Исламабада на Кабул и обострит антипакистанские настроения в Афганистане. Депортация афганцев лишь увеличит радикализацию и усугубит проблему насилия в Пакистане. Новое поколение афганцев будет ненавидеть Исламабад за то, что он не препятствовал приходу к власти в их стране репрессивного режима талибов в августе 2021 года. Тогда премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в социальной сети, что "афганцы разорвали цепь рабства". Но за два года первоначальный оптимизм себя исчерпал. Практически ежедневные убийства сотрудников сил безопасности в приграничных районах привели к беспрецедентному давлению на руководство Пакистана. Отсутствие желания сотрудничать со стороны "Талибана", внутренние беспорядки и ухудшение экономической ситуации поставили Исламабад между молотом и наковальней. У него нет политических и финансовых возможностей для крупномасштабной военной операции. К тому же война внутри Афганистана с целью ликвидации ТТП будет рассматриваться как посягательство на суверенитет соседней страны.

По иронии судьбы Пакистан поддержал талибов, предоставив им убежище и помощь после вторжения США в Афганистан в октябре 2001 года. Тогда Исламабад преследовал тройную цель: создать дружественный режим в Кабуле; ограничить влияние Индии в Афганистане; нейтрализовать антипакистанские сети боевиков на территории Афганистана. Однако необоснованные предположения привели к обратным результатам. Приход к власти движения "Талибан" стимулировал ТТП. Ее ряды пополнили тысячи боевиков, освобожденных из тюрем Баграма и Пули-Чархи, а также более 40 экстремистских формирований. Ныне группировка насчитывает, по разным оценкам, от 4000 до 6000 боевиков.

После возвращения к власти режим талибов не игнорировал требования Пакистана в области безопасности. Напротив, талибы способствовали заключению двух краткосрочных соглашений о прекращении огня с ТТП в ноябре 2021 года и в июне–сентябре 2022 года. Но эти меры лишь предоставили ТТП время для перегруппировки сил. Позволение Исламабада некоторым боевикам ТТП тайно вернуться в приграничные районы на условиях мирной жизни, оказалась фатальной ошибкой. Как только боевики вернулись в провинцию Хайбер-Пахтунхва, местное население выступило с протестом, предостерегая государство от разрушительных последствий такой политики. Пакистанским стратегам стоило вспомнить, что основатель "Талибана" мулла Мухаммад Омар бросил вызов США и пожертвовал своим режимом, но не отрекся от главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

ТТП является идеологическим продолжением "Талибана" в Пакистане и стремится создать в стране аналог самопровозглашенного Исламского Эмирата. Опорные пункты ТТП в бывшем регионе федерально управляемой территории племен (ныне объединенном с провинцией Хайбер-Пахтунхва) обеспечивают талибам своего рода буферную зону. Группировка также разделяет притязания талибов на территории Пакистана, на которых преобладает пуштунское население. Талибы считают "линию Дюранда" колониальным пережитком. По их мнению, прочерченная британцами граница расколола пуштунскую общину, живущую по обе ее стороны. Руководство ТТП присягнуло на верность верховному лидеру талибов Хайбатулле Ахундзаде.

Ныне "Талибан" проявляет крайнюю осторожность в вопросах организационной слаженности и идеологического единства. Любой шаг по изгнанию ТТП из Афганистана может обнажить и усугубить раскол между сторонниками жесткой линии и политическими прагматиками. Более того, действия против ТТП могут спровоцировать исход ее боевиков в террористическую группировку "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ) – заклятый враг "Талибана". Похоже, Пакистан не смог предвидеть последствия захвата Афганистана талибами и объективно оценить глубину их связей с ТТП.

На протяжении двух десятилетий Пакистан поддерживал талибов в ущерб своей репутации и внутренней безопасности. Хотя многие призывали Пакистан без разбора бороться с религиозными экстремистами, в стране сохранялось негласное деление на "хороших" и "плохих". Двадцать лет спустя, когда ряд государств начинает рассматривать возможности контактов с талибами, Исламабад, напротив, решает разорвать связи ними и пойти по другому пути.

Недавнее заявление спецпосланника Пакистана по Афганистану Асифа Дуррани, что "мир в Афганистане стал кошмаром для Пакистана", подводит итог двум десятилетиям терпимости Исламабада. Пакистанское правительство уже не считает религиозный аспект эффективным инструментом продвижения своих региональных интересов. Но таковым не является и притеснение афганских беженцев. Создание целостной системы борьбы с терроризмом, нацеленной на нейтрализацию экстремистских группировок , – вот, что действительно поможет Пакистану стабилизировать напряженность в сфере безопасности.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702675560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нужно реагировать максимально оперативно - Алихан Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях
- Алихан Смаилов: Приоритет Правительства – обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%
- Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов, чем сейчас - Алихан Смаилов
- Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба"
- Алихан Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"
- Первый официальный визит главы МИД Казахстана в Румынию открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве
- Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты
- Кадровые перестановки
- Микрокредиты для самозанятых лиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  