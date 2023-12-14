Первый день Всекыргызского курултая. Выступили 75 делегатов с мест

06:18 16.12.2023

Завершилась работа первого дня Второго народного курултая.



15 декабря выступили 75 делегатов из регионов и соотечественников, проживающих за пределами Кыргызстана.



Всего в курултае участвуют 695 делегатов из избранных 700. Председательствующим курултая избрали Мыктыбека Абдылдаева.



В начале мероприятия с обращением выступил президент Садыр Жапаров, также спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, глава Кабмина-руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров.



Делегаты подняли вопросы местного значения: строительство дорог, школ, детских садов, улучшить условия работы медиков, учителей, милиционеров, обеспечение ряда населенных пунктов чистой питьевой водой. Также несколько раз делегаты коснулись инициативы об изменении флага страны. Делегаты просили помочь в решении проблем мигрантов, трудящихся за рубежом.



16 декабря продолжится выступление делегатов, будет принята резолюция, президент подытожит работу курултая.