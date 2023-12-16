 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Друзья" не спасли. Амер-актер Мэттью Перри, как выяснилось, не просто умер - захлебнулся обдолбанный бупренорфином
06:26 16.12.2023

Стала известна причина смерти Меттью Пэрри Фото: социальные сети
Эксперты завершили исследования и пришли к выводу, что причиной смерти знаменитого актера сериала "Друзья" Мэттью Перри стала ишемическая болезнь сердца и воздействие опиоидов, которые привели к утоплению, сообщает Zakon.kz.

Судмедэксперты пришли к выводу, что Перри, в организме которого также находился опиоид бупренорфин, утонул в результате несчастного случая. В сообщении сказано, что у актера, кроме того, была ишемическая болезнь сердца. Специалисты также назвали воздействие бупренорфина фактором, способствовавшим его смерти, пишет The New York Times.

В отчете о вскрытии сказано, что Мэттью Перри "находился на терапии инфузией кетамина" и его последний курс лечения состоялся примерно за полторы недели до его смерти. В отчете отмечается, что кетамин в его организме в момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада препарата составляет три-четыре часа или меньше.

Кетамин – мощный анестетик, который становится все более популярным в качестве альтернативной терапии депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других трудно поддающихся лечению проблем психического здоровья. Ранее медики заявили об опасности лечения психических расстройств с помощью препарата.

Американский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет. Тело звезды сериала нашли 28 октября в его ванной без признаков насильственной смерти. Позднее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэтью Перри. А его книга-биография обогнала по продажам мемуары Бритни Спирс.

16 декабря 2023

Мария Мельникова

Источник - Zakon.kz
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