"Газпром" сделал армянской экономике предновогодний подарок. Чтобы Коля не замерз...

09:49 16.12.2023

15 декабря 2023



Стоимость природного газа, импортируемого из России в Армению, в 2024 году не изменится, соответственно, не изменится и тариф для местных потребителей. Об этом "Арменпресс" сообщил сегодня, 15 декабря, вице-премьер Армении Мгер Григорян.



В Ереване в эту пятницу проходит заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией.



"На данный момент мы располагаем точной информацией, что цена на газ на границе в 2024 году не изменится. И я уверен, что согласно этому тариф (для потребителей) также не будет изменëн",

- отметил Григорян.

По его словам, "Газпром Армения" уже подписала контракт с "Газпромом" на 2024 год, который не предусматривает изменения цены на голубое топливо.



Стоимость российского газа на границе с Арменией составляет $ 165 за 1000 кубометров. Дешевле энергоноситель из РФ в настоящее время получают только Белоруссия и Киргизия.



Армения осознаëт риски безопасности, связанные с импортом газа, в ситуации, "когда мы зависим только от одного поставщика", заявил 28 ноября на конференции "Настоящее и будущее энергетического сектора Армении" в Ереване президент закавказской республики Ваагн Хачатурян.



Обсуждения в Ереване относительно возможных изменений в цене на поставляемый из России газ участились на фоне нынешней значительной напряжëнности в двусторонних отношениях после ряда шагов армянской стороны, которые в Москве сочли недружественными и даже "антироссийскими". Это ратификация Римского статута Международного уголовного суда, проведение совместных военных учений с США, встречи представителей политического руководства республики с представителями киевского режима.



ЗАО "Газпром Армения" (стопроцентная "дочка" ПАО "Газпром") осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/12/15/gazprom-sdelal-armyanskoy-ekonomike-prednovogodniy-podarok