Появились подробности ликвидации офицеров НАТО в бункере под Староконстантиновом

09:51 16.12.2023

Стали известны подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстантинове (Хмельницкая область).



Как передает сайт газеты "Московский комсомолец" со ссылкой на российские военные Telegram-каналы, согласно предварительной информации, все уничтоженные офицеры, преимущественно из Чехии и Польши.



Ранее "Свободная Пресса" писала, что 14 декабря ВКС РФ нанесли удар гиперзвуковыми "Кинжалами" по авиабазе ВСУ, расположенной в Староконстантинове.



Тогда же стали известны первые подробности прилета. В частности, сообщалось, что гиперзвуковая ракета была предназначена для заглубленного бункера, в котором на тот момент находились офицеры НАТО.



Сразу после прилета сотрудники СБУ попытались скрыть информацию о случившемся - они отключили мобильную связь в районе аэродрома и бункера, отогнав оттуда всех зевак.



Однако еще до ракетной атаки российских ВКС в Сети появилась информация, что в бункер зашли 28 офицеров ВСУ "от полковника и выше", а также 12 офицеров НАТО - из Чехии и Польши. Согласно предварительной информации, все они были уничтожены.