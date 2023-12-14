В Бишкеке - потоп. Мэр Джунушалиев... провел совещание

10:13 16.12.2023

Мэр Бишкека объявил выговор вице-мэру Шамыралиеву, акиму Октябрьского района и снял с должности главу "Бишкекводхоза" Джумабек уулу Радика в связи с затоплением улиц



Мэр столицы Айбек Джунушалиев провел совещание с руководителями сферы ЖКХ мэрии Бишкека и главами столичных районов по ситуации с подтоплением водой из реки Ала-Арча улиц в южной части города.



Как пишет пресс-служба мэрии, было отмечено, что несмотря на доклады и отчеты должностных лиц на плановых совещаниях в мэрии о выполняемой работе по очистке русел рек от наледи и шуговых заторов, сегодня налицо недостаточность такой работы со их стороны.



Мэр поручил запросить в уполномоченных государственных органах в сфере водного хозяйства, а также в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций официальную информацию о причинах сброса сегодняшнего объема шуги и воды вниз по руслу реки Ала-Арча в направлении города и отсутствии координации с мэрией столицы.



За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, недостаточный контроль работы служб ЖКХ объявлены выговоры заместителю мэра Жыргалбеку Шамыралиеву и главе районной администрации Октябрьского района Жаныбеку Орозалиеву.



Директор муниципального предприятия "Бишкекводхоз" Джумабек уулу Радик освобожден от занимаемой должности за непринятие мер по устранению шуги в русле реки Ала-Арча, недостаточный контроль за состоянием уровня воды и объема льда в реке, неспособность оперативно организовать работу по решению сложившейся сегодня ситуации.



Также по итогам совещания мэр поручил:



- завершить работы по очистке реки Ала-Арча от шуги;



- провести работы по очистке подтопленных дорог, пешеходных зон и дворов домов вблизи реки Ала-Арча;



- организовать круглосуточные дежурства районными муниципальными администрациями;



- произвести очистку близлежащей ирригационной сети;



- пересмотреть планы работ с целью недопущения подобных ситуаций.