Госбюджет Таджикистана – 2024. Кто получит денег больше всех?

12:55 16.12.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Собрали все показатели государственного бюджета на будущий год.



Как оказалось, больше других будут профинансированы сфера образования и топливно-энергетический комплекс.



Суммы в инфографике указаны в сомони.



Защищенные отрасли и статьи госбюджета



1. Отрасли образования, здравоохранения и соцзащиты, перераспределение средств между которыми, а также другими отраслями категорически запрещается.



2. Зарплата, отчисления на социальные нужды, стипендии, пенсии, пособия, компенсационные выплаты, подушевое финансирование и оплату коммунальных услуг