|Госбюджет Таджикистана – 2024. Кто получит денег больше всех?
12:55 16.12.2023
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Собрали все показатели государственного бюджета на будущий год.
Как оказалось, больше других будут профинансированы сфера образования и топливно-энергетический комплекс.
Суммы в инфографике указаны в сомони.
Защищенные отрасли и статьи госбюджета
1. Отрасли образования, здравоохранения и соцзащиты, перераспределение средств между которыми, а также другими отраслями категорически запрещается.
2. Зарплата, отчисления на социальные нужды, стипендии, пенсии, пособия, компенсационные выплаты, подушевое финансирование и оплату коммунальных услуг