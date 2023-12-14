7-м эмиром Кувейта ожидаемо стал брат умершего - принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

17:39 16.12.2023

Правительство Кувейта объявило нового эмира

Новым эмиром Кувейта стал Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Новым эмиром стал наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - сводный брат умершего правителя Навафа аль-Ахмеда. Он скончался в субботу на 87-м году жизни



Правительство назвало новым эмиром Кувейта наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабаха, пишет газета Al Qabas.



Прошлый эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в субботу, 16 декабря, на 87-м году жизни. По данным AP, в конце ноября его госпитализировали "из-за неотложных проблем со здоровьем". В стране объявлен 40-дневный траур, госучреждения будут закрыты в течение трех дней.



Три дня траур продлится также в Египте. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал умершего эмира "великим и мудрым человеком", говорится в заявлении представителя египетского лидера.



Соболезнования в связи со смертью Навафа Аль-Ахмеда выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что эмир "по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке" и "многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене". Россия ценит его личный вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами, подчеркнул Путин.



Кувейт является наследственным эмиратом, где престол традиционно чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах (потомками Мубарака ас-Сабаха) - аль-Ахмед и ас-Салем. В течение года после восхождения на престол эмир обязан назначить себе наследника, которого одобрит большинство членов парламента.



Наваф аль-Ахмед правил Кувейтом с 2020 года, став эмиром после смерти на 92-м году жизни своего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.



Мишааль аль-Ахмед - сводный брат Навафа, он родился в 1940 году. Мишааль, как и его три брата - Наваф, Сабах и Джабер, - сын эмира Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (правил Кувейтом в 1921–1950 годах).



Елена Чернышова