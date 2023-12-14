"Патриоты" глубоких карманов: праздник популизма в Индии, - С.Кожемякин

17:59 16.12.2023 "Патриоты" глубоких карманов: праздник популизма в Индии



Начавшийся в Индии выборный сезон оттенил характерные особенности правящего режима: демагогию, религиозные спекуляции, преследование оппозиции. Это не может остановить разочарование в либеральных реформах и сближении с США.



Праздник популизма



Буржуазные политики перед выборами напоминают престарелых селадонов. Чтобы покорить сердца красавиц, те маскируют морщины гримом, а безжалостность - учтивыми манерами. Но этот фарс длится недолго, и неприглядная сущность горе-волокит выходит наружу.



В Индии же "ярмарка тщеславия" в самом разгаре. В ноябре там прошли выборы законодательных собраний пяти штатов с общим населением более 200 млн человек. Это начало череды кампаний, которые завершатся в следующем году парламентскими выборами. Правящая "Бхаратия джаната парти" (БДП) рассматривала нынешние состязания как старт для очередного триумфа. Причем на фоне осечек последнего года (партия утратила власть над штатами Карнатака и Химачал Прадеш) он должен был пройти максимально успешно.



На региональные кампании бросили все ресурсы центральной власти. Премьер-министр Нарендра Моди и члены его правительства провели десятки митингов, не упустив ни одну из уловок, позволяющих слугам капитала выставлять себя патриотами и народными заступниками. В костюме военного летчика Моди совершил полет на истребителе "Теджас", и провластные СМИ раструбили о "моменте гордости для каждого индийца". В Телангане - штате со слабыми позициями БДП - премьер пообещал в случае победы поставить на пост главного министра представителя низшей касты далитов. Еще безудержнее социально-экономический популизм. Правительство продлило введенную при пандемии коронавируса программу помощи, в рамках которой 800 млн жителей ежемесячно получают 5 кг пшеницы или риса. Анонсированы увеличение субсидий на природный газ и удобрения, удешевление ипотечных кредитов и т.д.



Оппозиции нужно было продемонстрировать способность биться с властью на равных, тем более что впервые за много лет она объединилась в коалицию. Лидеры трех десятков партий, включая Индийский национальный конгресс (ИНК), Компартию Индии (КПИ), Компартию Индии (марксистскую) - КПИ(м) и другие, объявили о создании Индийского национального инклюзивного альянса развития (или по первым буквам английского названия - I.N.D.I.A.). Как отметили в КПИ(м), задача блока - сохранение завоеванных борцами за независимость светских и демократических устоев республики, фундаментальных прав и свобод.



Правда, первая же проба сил выявила серьезные разногласия. В большинстве штатов члены альянса шли разными "колоннами". Как следствие, итоги выборов не стали прорывом для оппозиции. В трех из пяти штатов - Раджастхане, Мадхья-Прадеше и Чхаттисгархе - победила БДП.



"Враги нации"



В ближайшие месяцы Индию ждут еще более хитрые комбинации. Помимо заигрывания с массами, они будут включать агрессивный национализм - с обвинениями оппозиции в угрозе "традиционным устоям". После создания альянса I.N.D.I.A. правительство инициировало смену названия страны с "Индии" на "Бхарат". Первое объявлено "символом рабства и колониализма", якобы введенным в оборот англичанами. В действительности топоним "Индия" появился за много веков до колонизаторов и связан с названием языка хинди, который в свою очередь восходит к наименованию реки Инд (на санскрите - Синдху). Другими словами, это не менее древний и "родной" термин, чем "Бхарат", связанный с именем легендарного героя индуизма. Вот почему в принятой в 1949 году Конституции говорится, что "Индия, или, что то же самое, Бхарат, учреждается как Союз Штатов".



Но правящим кругам нужно спровоцировать бурю в стакане, изобразив себя "спасителями нации". В министерстве образования уже объявили о переписывании учебных программ, утверждая, что слово "Бхарат" встречается в индуистском писании "Вишну-пурана" возрастом… 7 тысяч лет. Это манипуляция в чистом виде. По данным научного анализа, указанный литературный памятник был создан в IV веке нашей эры.



Это далеко не единственное посягательство на конституционные устои. Во время первого заседания в новом здании парламента депутатам раздали тексты Основного Закона с исковерканной преамбулой. Из нее исключили обозначение Индии как социалистической и светской республики. Само открытие здания власти приурочили к 140-летию со дня рождения Винаяка Саваркара - идеолога индуистского национализма, который восхищался Гитлером, воспевал "крестовый поход против врагов арийцев" и призывал использовать опыт решения "еврейского вопроса" в отношении мусульман. В своей речи Моди назвал Саваркара "великим борцом за свободу", добавив, что его идеи "излучают силу" и вдохновляют современных патриотов.



Создавая атмосферу ненависти, власть умело направляет ее против "врагов". Во-первых, это оппозиция в целом. Многие политики столкнулись с попытками взломов их смартфонов. По обвинению в связях с Китаем арестованы главный редактор популярного новостного портала Newsclick Прабир Пуркаястха и его коллеги. Спецслужбы развернули охоту и на зарубежных "диссидентов". В Канаде убит глава сикхской общины Хардип Сингх Ниджар. Второй мишенью являются левые организации. Лидер крайне правой военизированной группировки "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) Мохан Бхагват обвинил их в "антииндийской, деструктивной и разъединяющей деятельности", выражающейся в разжигании социальной вражды, желании установить контроль над культурой, наукой и образованием.



Наконец, во враги записаны "чуждые религии": ислам и христианство. Только за первое полугодие в стране было зафиксировано 255 антимусульманских выступлений. 80 процентов из них пришлись на штаты под управлением БДП. Мусульмане с тревогой ждут января, когда в городе Айодхья планируется открытие храма индуистского божества Рамы. Он строится на месте разрушенной в 1992 году мечети Бабура. События тридцатилетней давности привели к межрелигиозным столкновениям и гибели тысяч людей. Грядущую церемонию в РСС и БДП называют "проявлением национального достоинства", уточняя, что страна "была, есть и будет вечной индуистской Раштрой", то есть государством индусов.



По этой же причине ущемляются права Кашмира - единственного региона с преобладающим мусульманским населением. Четыре года назад правительство Моди лишило его автономии, а перед этим распустило местный парламент. С тех пор, несмотря на указания Верховного суда Индии, выборы откладываются. БДП опасается поражения: недавнее голосование в местные органы власти союзной территории Ладакх (в 2019 году отделена от Кашмира) дало ей всего 2 места из 26.



В возбуждении вражды идеологи доходят до полного бреда. Видный индуистский проповедник Чакрапани Махараджа, который в свое время советовал лечить COVID коровьим навозом, теперь призывает объявить "владением индуизма" Луну. "Ни один террорист с джихадистским менталитетом не должен туда добраться", - добавляет он.



Миллиардеры и нищие



Накачивать общество зарядами ненависти власть заставляет ситуация в социально-экономической сфере. Если отбросить предвыборную демагогию, она проводит неолиберальный курс. В очередной пакет приватизации включены такие крупные объекты, как металлургический комбинат в Нагарнаре (штат Чхаттисгарх), морские порты Гоа, Кандла, Парадип и ряд других. За последние пять лет число государственных школ сократилось более чем на 60 тыс., а частных - выросло на 10 тыс. В руках бизнеса находится порядка 80 процентов колледжей и учреждений профессионального образования.



Серьезные проблемы испытывает рынок труда. Недавно правительство как о важном прорыве объявило о росте уровня занятости с 50 до 58 процентов. Коммунисты разоблачили подлог, указав, что "рывок" произошел за счет включения в статистику самозанятых граждан, в том числе вовлеченных в неоплачиваемый домашний труд. В действительности в Индии увеличивается неформальный сектор экономики. Регулярную зарплату получают лишь 24 процента наемных работников. Доля занятых в обрабатывающей промышленности за время правления БДП сократилась с 12,6 до 11,6 процента, вклад сектора в ВВП остался на уровне 16 процентов вопреки обещаниям довести его до 25 процентов. Безработица среди молодежи превышает 23 процента, найти работу не может половина выпускников вузов.



К скандалу привела публикация последнего отчета ежегодного исследования "Глобальный индекс голода". Индия оказалась на 111-м месте из 125 рассмотренных стран. По сравнению с допандемийным временем в стране ухудшилась ситуация с общим недоеданием (почти 17 процентов), а такие показатели, как задержка роста (19 процентов) и истощение (36 процентов) у детей, помещают Индию среди беднейших африканских государств. В Нью-Дели поспешили обвинить авторов в "предвзятости", заявив, что отставание в росте и весе, а также высокий уровень детской смертности никак не связаны с голодом. Неуклюжие оправдания опровергаются другими исследованиями, например отчетом ООН "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире". Согласно ему, 234 млн индийцев испытывают острое недоедание, свыше 1 миллиарда - 74 процента граждан - не могут позволить себе здоровое и полноценное питание.



Параллельно углубляется неравенство. В 2019-2022 годах суммарный доход богатейшего 1 процента населения вырос на треть - с 7,9 до 10,2 трлн рупий, а нижних 25 процентов упал с 3,8 до 3,4 трлн, или на 11 процентов. За последние 12 лет число долларовых миллиардеров выросло в 4,4 раза - до 259. Отношение власти к ним самое благожелательное, что позволяет дельцам поучать менее удачливых соотечественников. Миллиардер Нараяна Мурти, являющийся тестем британского премьера Риши Сунака, призвал молодых индийцев повышать дисциплинированность и трудолюбие и работать минимум 70 часов в неделю, чтобы страна стала "глобальной экономической державой".



К счастью, на крючок ловятся не все. В Индии ширятся трудовые протесты. В августе против планов приватизации и сокращений выступили работники энергетической отрасли. В октябре их примеру последовали шахтеры, устроившие трехдневную забастовку. В штате Махараштра объявили голодовку около 1 тыс. рабочих автозавода. Прежний владелец - General Motors - продал его корпорации Hyundai Motor India, а новые хозяева объявили о массовых увольнениях. 26-28 ноября по всей Индии прошел "махападав", или общенациональный протест профсоюзов и крестьянских организаций. Участники акции выступили против экономического и политического курса правительства.



Растущее недовольство вызывает внешняя политика. На очередных переговорах глав МИД и минобороны Индии и США обсуждались закупка американских ударных дронов MQ-9B Predator, совместное производство двигателей для истребителей и боевых машин пехоты. Франции Нью-Дели заказал очередную партию истребителей "Рафаль", которые должны заменить российские МиГ-29.



Расширяется масштаб совместных учений. В сентябре - октябре военные Индии и США тренировались на Аляске, в конце ноября начались трехнедельные маневры спецподразделений в штате Мегхалая на востоке Индии. Нью-Дели с готовностью примеряет на себя сомнительную роль союзника Вашингтона в борьбе с Китаем. В министерстве обороны прошло специальное совещание, посвященное поддержке Тайваня в возможной войне с КНР. Отставные командующие ВВС, ВМС и сухопутных войск посетили Тайбэй. По интересам Пекина и его инициативе "Один пояс, один путь" бьет проект экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа с участием США, эту же цель преследуют сотрудничество Нью-Дели и Вашингтона в строительстве контейнерного терминала на Шри-Ланке, создание новых военных баз Индии на Андаманских, Никобарских островах и на Маврикии.



Заключив соглашения с США об обмене геопространственными данными и сотрудничестве в космосе, кабинет Моди помогает ослабить оборону Китая. В начале следующего года страны намерены запустить совместный спутник NASA-ISRO, США предложили Индии услуги в создании орбитальной станции. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в январе, когда в страну приедет с визитом Джо Байден.



Как подчеркивают в КПИ(м), индийская внешняя политика подчинена интересам американского империализма. Остановить опасный дрейф могут трудящиеся под руководством левых сил. На последних выборах коммунисты вернули потерянное в 2018 году представительство в парламенте Теланганы. Ранее коалиция "Левый фронт" в Западной Бенгалии получила 14 процентов голосов на местных выборах, более чем удвоив прошлый результат. Но чтобы развернуть путь страны, прогрессивному лагерю предстоит еще много работы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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