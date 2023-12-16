Обреченная Европа: время геополитических смертников, - Ю.Борисов

18:02 16.12.2023 16.12.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Уже неминуемое крушение первого эшелона Восточного фронта НАТО – Украины, рано или поздно станет часом икс для ввода в бой второго и третьего эшелонов



Примерно полтора года назад, а точнее 3 июня 2022 г. автор этих строк сформулировал мысль о "трех эшелонах геополитических смертников" в составе Восточного фронта Запада против России:



"Первый эшелон – Украина



Время реализации – настоящее. Задача – ведение войны с РФ до полного исчерпания всех ресурсов данной территории. Цель – максимально возможное военно-политическое ослабление России и всего Русского мира.



Второй эшелон – Восточная Европа во главе с Польшей



Время реализации – одновременно с утилизацией Украины, но после определенного ослабления России. Указанный эшелон также не способен к окончательному решению "русского вопроса" и будет неизбежно перемолот в течение вполне обозримого срока.



Третий эшелон – Большая Европа



Сверхзадачей двух первых эшелонов является максимальный выигрыш времени для подготовки к стратегическому развертыванию и к психологической мобилизации "европейских грандов" – Германии, Франции, Италии. Все эти страны находятся в настоящий момент на низшем уровне военно-психологической готовности к большой европейской войне, и требуется время (от одного года до трех лет) для их достаточной политической консолидации и военно-промышленной мобилизации. Это время будет максимально сокращаться. В том числе самыми болевыми способами, вплоть до отключения Европы от российских энергоносителей и разжигания на этой почве самой дикой и агрессивной русофобии, что уже происходит".



Сегодня, по прошествии полутора лет, которые, без преувеличения, перевернули мир, явно имеет смысл оценить эволюцию этой геополитической конфигурации и степень исходящей от нее в данный момент для России угрозы.



Начнем с первого эшелона – Украины. В полном соответствии с нашим прогнозом, он продолжает выполнять свою основную и единственную задачу – ведение войны с РФ до полного исчерпания всех ресурсов данной территории. С той лишь разницей, что сегодня эти ресурсы как никогда близки к своему полному исчерпанию.



"У них иссякает [все], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего".



Президент России Владимир Путин



По мере обнуления возможностей первого стратегического эшелона Восточного фронта стремительно возрастает актуальность активизации второго – в составе стран Восточной Европы, бывших военно-политических союзников России (СССР).



Такая необходимость логически вытекает из геополитической мегастратегии Запада, бесповоротно вступившего на путь глобальной борьбы за удержание своего мирового господства, которое, в свою очередь, является для него незаменимой кормовой базой. Отказаться от нее он не может, потому что живет за ее счет как минимум пятьсот лет и других источников своего экстремального благосостояния у него просто нет и уже не будет.



Россия является основным барьером на пути восстановления однополярного мира Запада, поскольку без ее сокрушения Западу нечего и думать о подчинении своей воле Китая, без чего невозможна тотальная мировая гегемония.



Однако современное положение второго эшелона Восточного фронта особого оптимизма Западу не внушает. Конгломерат стран Восточной Европы – чрезвычайно рыхлый и разношерстный, к тому же все более склонный к саботажу генерального курса Запада. И чем более жестко данный эшелон будут подталкивать к прямому участию в конфронтации с РФ, тем больше будет там трещин и попыток выйти из строя.



Разумеется, это не означает, что у Запада нет рычагов и способов для нейтрализации этих негативных для него процессов. Взять, например, ту же Венгрию, которая сегодня является региональным лидером оппозиции большой европейской войне.



Достаточно вспомнить, что и в минувшую историческую эпоху венгры изначально отнюдь не горели желанием воевать против СССР. Для их "убеждения" понадобились "сильнодействующие средства". 26 июня 1941 года германская авиация разбомбила город Кошице, который тогда контролировала Венгрия, нацистская пропаганда тут же обвинила в этом СССР, настоятельно порекомендовав Будапешту вступить в войну, что венгры и сделали вопреки тому, что желание воевать невелико.



С учетом активности верноподданных англосаксам "держав санитарного кордона" – Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Румынии и Болгарии, обладающих в совокупности достаточно мощным военным и мобилизационным ресурсом, нет причин считать положение второго эшелона безнадежным для Запада.



Вышеупомянутые страны активно вооружаются, в том числе и боевыми системами, представляющими угрозы практически всей европейской территории РФ. Так, например, Финляндия заключила с США крупнейший в мире контракт на поставку 64 современных ударных боевых самолетов F-35A, являющихся к тому же сертифицированными Пентагоном ядерными бомбардировщиками. О мере агрессивной ретивости, которая свойственна правящей западной агентуре в странах Восточной Европы, свидетельствует факт самого серьезного рассмотрения Москвой угрозы боевого применения с территорий недружественных стран передаваемых Киеву истребителей F-16.



Россия пойдет на ответные меры, если Киев будет использовать авиабазы стран НАТО для вылетов переданных Украине западных истребителей, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов: "Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии". По словам дипломата, Москва будет рассматривать применение истребителей с территории этих участников НАТО как их участие в конфликте, это вынудит Россию пойти "на ответные меры.



В то же время вышеупомянутая рыхлость и разнонаправленность государств этого эшелона делает его самостоятельную роль в противостоянии с Россией достаточно проблематичной. Именно поэтому в настоящее время возрастает военно-политическое значение третьего стратегического эшелона Восточного фронта, состоящего из ключевых держав старой континентальной Европы – Германии, Франции и Италии, Испании и т. д.



В это связи обращает на себя внимание весьма симптоматичное и откровенно экстремистское заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца:



"Мы согласовали сегодня вечером предложения по федеральному бюджету на 2024 год. Одним из элементов этих предложений является обеспечение нашей поддержки Украины так долго, как это необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету – напрямую или через Евросоюз – и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии. Еще есть момент. Если ситуация ухудшится в результате войны России против Украины, например, потому, что ситуация на фронте ухудшится, потому что другие сторонники сократят свою помощь Украине или потому что угроза для Германии и Европы продолжит возрастать, нам придется отвечать. Мы уже договорились, что решение в такой ситуации примет Бундестаг. А также статья 115 Основного закона, разрешающая вводить в чрезвычайную ситуацию".



Иначе говоря, власти ФРГ, чья абсолютная подконтрольность "вашингтонскому обкому" стала притчей во языцех даже в самой Германии и явно во исполнение его руководящих указаний переходят на все более экстремистские и авантюристические позиции в вопросах вооруженного конфликта на Украине и роли в этой войне Большой Европы. По сути, происходит параллельная активизация третьего эшелона "восточного фронта" НАТО. Прямым давлением на колеблющихся и личным примером явно настроенной на суицидальный исход Германией дело не ограничивается. Принимаются и другие шаги, направленные на скорейшее втягивание всей Европы в прямую конфронтацию с Россией.



Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель: "Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией". В Брюсселе также порешил предоставить статус кандидата на вступление Грузии. "ЕС также откроет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут этой страной, о чем мы поручили Еврокомиссии предоставить в марте отчет, на основании которого будет приниматься решение", – написал Мишель, полагающий постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента".



Бросается в глаза, что на этот раз начало переговоров о членстве Украины и Молдовы в ЕС, в отличие от ситуации с другими кандидатами, не обставляется никакими предварительными условиями и прочими волокитными требованиями. Думается, это явно неспроста и наверняка имеет свою скрытую логику. Попытаемся ее понять.



Нельзя исключать, что для правящих кругов Запада карты лягут (если уже не легли) так, что форсированный прием бывших советских республик в "европейскую семью" станет насущной и неотложной военно-политической необходимостью, особенно для англосаксов. И вот почему.



Находящиеся в очаге регионального кризиса Украина и Молдова, как члены ЕС, могут с большим на то основанием, чем сейчас, претендовать на защиту со стороны своих партнеров. Конечно, Евросоюз не НАТО и не имеет военных обязательств. Но это сегодня, тем более что разговоры о разного рода версиях "европейской армии" ведутся уже давно. Раньше этот вопрос тормозила Америка, видевшая в проекте "евроармии" противовес полностью контролируемому Штатами НАТО.



Но повторю еще раз – времена круто изменились и геополитические акценты тоже. Вплоть до прямо противоположных.



В современных условиях, когда "дальнему" Западу становится выгодно использовать весь "ближний" к России Запад как военный ресурс для подавления РФ (одновременно дистанцируясь от прямого участия в общеевропейской войне, по аналогии с первыми двумя мировыми войнами), англосаксам, а возможно их еще более глубинным "кураторам", может быть весьма выгодно формирование некой единой и сугубо европейской военной структуры, способной взять на себя как "проецирование силы" на Украину и Молдову, так и вооруженное противоборство с РФ в целом.



В этом смысле вступление Украины и Молдовы в Евросоюз может дать необходимый импульс и создать стимулирующие предпосылки для активизации процессов европейской военной интеграции. Ведь Евросоюз, включая в свой состав такие нестабильные страны, фактически сам оказывается в зоне сильной военной "турбулентности" и будет вынужден принимать адекватные меры. Следовательно, второй и третий эшелоны Восточного фронта получат максимальный импульс к сплочению и активизации. Похоже, именно в этом и состоит замысел данной комбинации.



В указанной ситуации у англосаксов, в первую очередь у США, уже не будет веских причин возражать против "общеевропейской оборонной инициативы", тем более что она может быть реализована в том же ключе, в котором сто лет назад Запад взял курс на ремилитаризацию Германии и ее превращение в основу нацеленного на Восток европейского рейха.



Нельзя исключать, что нынешнее ускорение украино-молдавского продвижения в ЕС было простимулировано именно Вашингтоном, чему крайне благоприятствует его почти полный контроль над местными европейскими структурами власти.



В том случае, если данная версия о причинах ускоренной интеграции постсоветских стран в ЕС соответствует действительности, следует ожидать скорейшего снятия всех формальностей вроде виртуальных "реформ" и прочих искусственных барьеров, которые неизменно ставятся на пути нежелательных клиентов вроде Турции.



Сразу же вслед за этим этапом, ввиду резко возникшей необходимости для ЕС "защищать от русской агрессии" своих новых членов, может начаться не менее ускоренная работа по формированию общеевропейских военно-политических структур. Вполне вероятно – опять во главе с Германией. Ну а с кем еще? Не брюссельским же бюрократам доверять такое серьезное дело!



Фактор времени работает против этих планов, поскольку глобалистские элиты Европы явным образом движутся к своему закату. Вполне очевидно, что они уже не способны предложить народам континента ничего, помимо дальнейшей разрухи и перспективы большой войны. А потому, пока эти силы еще окончательно не сошли с арены мировой политики, они могут и должны сделать ситуацию необратимой. Иными словами, ввергнуть Европу в полномасштабную войну с Россией.



Следует особо подчеркнуть, что указанный замысел западного глубинного директората особой новизной не блещет и применялся уже в разных вариациях дважды только в XX веке. С учетом же того, что указанный опыт для дальнего Запада был более чем успешным, искушение довести счет былых удач до трех может стать непреодолимым.



Тем более что радикальное сокращение населения планеты всеми доступными способами – от климатического терроризма до всевозможных безнравственности, разврата и одичания (включая, естественно, и войну) – рассматривается как фундаментальная цель общей стратегии современного Запада, коему желательно, чтобы на этой небольшой планете остался только его "золотой миллиард", да и тот не весь.



Угасающая Европа, целиком потраченная в борьбе за господство глобального Запада над всей Евразией, будет с его точки зрения вполне оправданным вложением сил и рациональным расходом ресурсов. Источник - fondsk.ru

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