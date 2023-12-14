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Байден оказался в безвыходном положении из-за войны на Ближнем Востоке, - А.Яшлавский
19:43 16.12.2023

Нетаньяху готов отвергнуть любую попытку США обуздать Израиль

Усилиям США показать, что они сохраняют значительное влияние на израильское правительство, на этой неделе был нанесен двойной удар, когда министр обороны Израиля заявил, что на выполнение задачи по искоренению ХАМАСА уйдут месяцы, а просочившаяся оценка американской разведки выявила до 45% из 29 000 боеприпасов класса "воздух-земля", которые Израиль сбросил на Газу с 7 октября, оказались неуправляемые "тупые бомбы".

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Прогнозы многомесячной кампании были озвучены израильским министром обороны Йоавом Галлантом на камеру советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с каменным лицом, который прибыл в Израиль, чтобы передать сообщение о том, что его кампанию необходимо изменить - и желательно завершить в течение нескольких недель. Позже они были подкреплены премьер-министром Израиля Биньямином Неяниягу, который заявил, что Израиль не остановится до полной победы, пишет дипломатический редактор издания The Guardian Патрик Винтур.

Утечка информации о боеприпасах противоречила заявлениям Госдепартамента США о том, что у него нет никаких опасений и оценок того, могут ли израильские бомбардировки нарушать международное гуманитарное право.

В более широком плане эти две проблемы освещают вопросы о характере контроля, который Америка имеет над политическим и военным ответом Израиля на кровавые нападения ХАМАСА 7 октября.

Еще несколько дней назад предпочтительной версией Белого дома было то, что это совершенно оправданная война в целях самообороны с достижимой целью, но США было необходимо крепко обнять травмированное израильское правительство, чтобы наилучшим образом сохранить его доверие, направлять процесс принятия решений и предотвратить региональную эскалацию.

Госдепартамент США на своих регулярных брифингах всегда стремился привести примеры того, как Израиль прислушивается к советам США и действует в соответствии с ними – будь то пункты доступа к гуманитарной помощи, безопасные зоны, измененная кампания бомбардировок или планы на то, что последует за этим.

Но это повествование начинает подтачиваться по краям, поскольку между США и Израилем возникают подавляемые разногласия не только по поводу методов, но и целей, пишет The Guardian.

Например, в понедельник, через два дня после того, как США подверглись международной критике за наложение вето на призыв к прекращению огня в Совете безопасности ООН, представитель Госдепартамента нанес еще больше ударов по Израилю. В ходе одного из брифингов он признал, что США "ведут переговоры" с Израилем по поводу убийства журналиста агентства Рейтер Иссама Абдаллы, по поводу "глубоко тревожащих" фотографий палестинцев, раздетых до нижнего белья, и "вызывающих беспокойство сообщений" об использовании белого фосфора, подробно описанных в Washington Post.

Позже в тот же день Джо Байден назвал свою приверженность Израилю "непоколебимой", но добавил: "Они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь. Мы не можем этого допустить".

Сообщалось, что во вторник в своих наиболее резких комментариях о ведении Израилем войны Байден заявил, что Израиль рискует потерять международную поддержку из-за своих "неизбирательных бомбардировок" в Газе. Он также раскритиковал ультраправое правительство Нетаньяху, которое, по его словам, "не хочет ничего, даже отдаленно приближающегося к решению о двух государствах". Вряд ли является откровением, что Нетаньяху и его правительство выступают против решения о двух государствах, но обычно об этом не говорят.

В случае с Байденом трудно понять, имеет ли место продуманная коммуникационная стратегия или это то, что политический аналитик Института Ближнего Востока Брайан Катулис описал в выходные как дипломатию перетасовки – просто что-то, что немного ограничивает политику.

В любом случае, для президента США это не большая политика. В одном избирательном округе ему дают по шее за то, что он "позволил Израилю убить 18 000 палестинцев", и в то же время остается впечатление, что Израиль его не слушает. Они принимают его оружие, но не его советы, констатирует Патрик Винтур из The Guardian.

Опасность для Байдена заключается в том, что он становится частью плана выживания Нетаньяху. Нетаньяху фактически проводит кампанию по переизбранию, которая ожидается в следующем году, а не просто войну, и никто не является более безжалостным в погоне за властью. Утверждается, что при необходимости он готов использовать необоснованное вмешательство США в безопасность Израиля в качестве инструмента предвыборной кампании.

В коротком видеоролике, размещенном в Интернете на иврите, Нетаньяху заявил, что он единственный, кто способен помешать желанию Вашингтона и арабских стран возродить решение о создании двух государств. "Я этого не допущу. Израиль должен не повторять ошибку Осло", - заявил он. "Я не позволю, после огромных жертв, принесенных нашими гражданами и нашими бойцами, чтобы мы поставили [у власти] в Газе людей, которые учат терроризму, поддерживают терроризм и финансируют его. Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатхстаном".

Таким образом, премьер-министр попытался сорвать планы Запада по возрождению Палестинской администрации, находящейся под влиянием ФАТХА, которая возьмет на себя управление Газой и Западным берегом. Единственным оставшимся решением является управление Израилем палестинскими территориями, чего, по словам США, не должно произойти.

Дилемма для Байдена заключается в том, как вести себя с Нетаньяху и его кабинетом сейчас, когда его разногласия настолько очевидны. Не лучше ли инвестировать в других израильских лидеров и попытаться достичь какого-то взаимопонимания с арабскими лидерами, на которое Нетаньяху будет оказано давление? Нередки случаи, когда союзники расходятся во время войны, но полного размолвки из-за долгосрочной цели войны лучше избегать.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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