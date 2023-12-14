Президент Жапаров объяснил, что не так с кыргызским флагом

19:56 16.12.2023

Президент Садыр Жапаров сделал заявление относительно изменения флага страны 16 декабря на втором народном курултае.



Речь главы государства:



"Давайте коснемся вопроса по флагу. Два дня я вас молча слушал. Прошу вас послушать меня до конца без выкриков и освистывания. Послушайте, и в конце примем решение.



Когда был принят флаг, я был молодым парнем, который только женился. В тот день к нам приехали гости - друзья отца. Среди них были историки, санжырачы.



Мы радовались принятию флага. Один из знаменитых санжырачы Асанказы сказал: "Как так? Флаг наш на подсолнух похожим стал. Нужно было поправить это". Далее он сказал, что и түндүк неправильный. Как оказалось, я тоже ранее не знал и не придавал значения в молодости - на түндүке установили чамгарак с тремя прутьями, а такой түндүк только в плохие дни устанавливали. Установленная в хорошие дни юрта носит по 5-6 прутьев в чамгараке. Санжырачы отметил, что нужно было хотя бы по 4 прутья сделать. Оказывается, кыргызы в траурные дни на скорую руку устанавливают маленькую юрту [по 3 прутья]. Такое и сейчас продолжается.



Многие взрослые знают об этом и всегда говорят, что флаг похож на подсолнух. Думаю, молодежь об этом не знает и привыкла к этому флагу.



В ходе приемов на саммитах мне 5-6 раз задали вопрос, какой приоритет у страны, аграрная ли мы страна, производим ли растительное масло, выращивая подсолнух? Там на столе флаги стран ставят. Я сразу понимаю, что такая речь из-за флага. Я им сразу отвечаю, что флаг был принят с недоточетами и это можно исправить. Говорю, что мы развиваем недропользование, животноводство.



После очередной поездки я пригласил спикера Жогорку Кенеша Нурлана Шакиева и объяснил, что к чему. Сказал ему, что внесение поправок во флаг не входит в мою компетенцию. Это в компетенции Жогорку Кенеша. Я попросил его встретиться с авторами флага и внести поправки - изменить лучи и түндүк. Поэтому не ругайте его, меня ругайте.



Есть те, кто против изменения флага. Они говорят о больших расходах в связи с обновлением паспортов и других документов. Ничего не будет меняться, ни тыйына не будет израсходовано. Мы за 30 лет 5-6 раз поменяли паспорт. Старые паспорта будут действительны до завершения его срока. Никаких проблем с паспортом не будет. С номерами автомашин то же самое. Флаги массово менять нет нужды. Только в загранучреждениях и госорганах. На это много средств не потребуется. Шакиев же сказал, что есть спонсоры. Это я ему сказал, что расходы возьму на себя, со своей зарплаты поменяю 50-60 флагов.



Президент Казахстана Назарбаев почти 30 лет во власти был. Он пришел в парламент перед тем, как перенести столицу из Алматы в Астану. Там тоже были против переносить столицу в Акмолу. Говорили, что невозможно построить новый город, там еще очень холодно. Депутатам он сказал, что понимает свои действия. Он попросил поддержать его инициативу в качестве подарка на день рождения. 90-95% депутатов согласились. Теперь посмотрите на Астану. Я не собираюсь менять столицу. Я ваши просьбы поддерживаю, у меня всего одна просьба - поддержите меня в том, чтобы исправить флаг.



Флаг не будет меняться, мы не перекрашиваем его в синий или белый цвет. Лишь внесем поправки. Поддерживаете? Я вам благодарен".