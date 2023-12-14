В подмосковной Капотне за драку с полицией задержано 82 гастарбайтера

20:20 16.12.2023

После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов



Tекст: Валерия Городецкая



Столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение миграционного законодательства", передает "Интерфакс".



По данным полиции, в пятницу в столичном районе Капотня 21-летний иностранец попытался скрыться от проверяющего документы сотрудника МВД, сбил его и протащил на капоте несколько метров, после чего нанес ему несколько ударов.



Предположительно, у правонарушителя произошел приступ эпилепсии, страж порядка оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Как сообщили в столичном главке МВД, в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошли более 80 "агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля".



Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего полицейского на рынке "Садовод" в Москве.