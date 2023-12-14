Как советские врачи в 1959-м остановили эпидемию черной оспы, привезенную из Индии художником Кокорекиным (история)

00:17 17.12.2023

Как советские врачи остановили эпидемию черной оспы: предновогодняя история

Настоящий медицинский детектив!



В период распространения коронавирусной инфекции многим могло показаться, что меры, принимаемые для предотвращения ее распространения, избыточны. Однако они не сравнятся с тем, что было сделано для остановки распространения в СССР черной оспы. Рассказываем об этой истории, произошедшей накануне нового, 1960-го, года.



Чем опасна оспа?



Черная, она же натуральная, оспа - опасное вирусное заболевание с высокой заразностью, доходящей до 90%. Болезнь протекает очень тяжело, сопровождаясь повышением температуры, появлением сыпи, которая после заживления оставляет заметные рубцы - так называемые оспины.



Эпидемии оспы встречались по всему миру с завидной регулярностью. Болезнь уносила огромное количество жизней, а тех, кому посчастливилось выжить, "украшала" оспенными отметинами.



Они встречались настолько часто, что отсутствие оспин в средневековой Европе указывали как отличительный признак при поиске преступников.



Ситуация серьезно изменилась в конце XVIII века, когда Эдвард Дженнер сделал первую прививку от оспы. Он заметил, что доярки часто заражаются коровьей оспой, которая неопасна для них. Люди, переболевшие коровьей оспой, черной оспой уже не болели, приобретая иммунитет. Он решился провести первый опыт по публичному оспопрививанию - взяв содержимое одной из оспин на руках доярки Сары Нелмс, он привил ее восьмилетнему мальчику. Через некоторое время он предпринял попытку привить ему натуральную оспу - ей мальчик не заболел.



Этот эксперимент стал началом оспопрививания во всем мире. Впрочем, до обязательной массовой вакцинации было еще далеко. Кстати, Советский Союз был одной из стран, где оспу удалось полностью ликвидировать. Это произошло к 1936 году благодаря принятию в 1924 году закона об обязательном оспопрививании и ревакцинации. Закон строго соблюдался, что привело к тому, что оспа в Советском Союзе действительно исчезла.



Кто привез оспу в Союз?



Однако история, произошедшая в 1959 году, чуть не перечеркнула все успехи отечественного здравоохранения. 23 декабря из Дели вернулся советский художник Алексей Кокорекин, автор известных агитационных плакатов и человек, чей выезд за рубеж был согласован на высшем уровне.



Кокорекин, который прививался от оспы в детстве, вернулся на день раньше - он отправился не домой, а к любовнице, чтобы вручить той сувениры и приятно провести время. Среди подарков были и вещи, которые он взял на церемонии сожжения умершего брахмана, где ему посчастливилось присутствовать. Самый крупный из даров - роскошный ковер.



На следующий день Кокорекин почувствовал себя плохо: ломило тело, поднялась температура, появилась сыпь. К тому моменту художник успел одарить сувенирами не только свою подругу, но и некоторых знакомых, а также членов семьи. Состояние мужчины ухудшалось, его срочно госпитализировали.



Поставить диагноз удалось не сразу. К тому моменту врачи не имели дела с оспой уже много лет, многие знали, как она выглядит, только по картинкам. Первоначально художник находился в общей палате, никто и не подозревал, насколько он опасен для окружающих. Он скончался через несколько дней, оставив медиков в недоумении. На то, чтобы установить причину смерти, ушло некоторое время, за которое заболели еще несколько человек, контактировавших с Кокорекиным. В натуральную оспу поверили не сразу, а для подтверждения диагноза образцы были отправлены в НИИ вакцин и сывороток.



Команда быстрого реагирования



Подтвержденный диагноз требовал немедленных действий. Больницу, где лежал Кокорекин, изолировали, оперативные службы по часам восстановили все маршруты и контакты художника, начиная с команды бортпроводников в самолете, заканчивая медперсоналом, лечившим его.



Кроме этого, устанавливались вторичные контакты, среди которых были, например, сотрудники комиссионного магазина, куда принесли кое-что из вещей, привезенных Кокорекиным. Один из знакомых художника, который встречался с ним после возвращения того из Индии, вылетел в командировку в Париж - после установления контакта самолет пришлось развернуть, а всех пассажиров и экипаж изолировать.



Число тех, кто попал под карантин из-за контактов разной степени близости, превысило 9 тысяч человек. Выехать и въехать в Москву было невозможно - все транспортное сообщение было перекрыто.



Кроме изоляционных мероприятий, в спешном порядке проводилась массовая вакцинация. В столицу срочно доставили все запасы противооспенной вакцины - более 10 миллионов доз, которые использовали для прививания жителей столицы и Подмосковья. Для проведения прививок задействовали десятки тысяч врачей.



Остановить эпидемию удалось за 19 дней (за 44 с момента ее завоза в Союз), за это время заболели лишь 46 человек, а скончались, включая самого Кокорекина, трое.



А как сейчас?



Решение об искоренении оспы в мире специалисты Всемирной организации здравоохранении приняли в 1967 году - тогда массовая вакцинация затронула все страны.



Последний в мире случай заражения этой болезнью зафиксировали в Сомали в 1977 году, после чего было объявлено об окончательной победе над болезнью. Прививки, правда, продолжали делать еще некоторое время, например, в СССР вакцинация от натуральной оспы перестала быть обязательной в начале 1980-х годов.



Во всем мире вирусный штамм натуральной оспы хранится в двух местах: это центр "Вектор" в Новосибирске и Центр контроля профилактики заболеваний в США.



Несмотря на призывы полностью уничтожить возбудителя болезни, было принято решение сохранить штамм на случай возможных эпидемий в будущем. Их вероятность мала, но все же существует, например, в том случае, если эволюционируют вирусы оспы крупного рогатого скота, которые сегодня опасности для человека не представляют.



Ксения Уварова