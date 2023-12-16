Китай и Вьетнам переводят сотрудничество на новый качественный уровень

00:23 17.12.2023

16.12.2023 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



Заметным событием в регионе ЮВА стал визит 12-13 декабря председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам и его встречи с высшими руководителями Вьетнама.



Заявлено о построении вьетнамо-китайского сообщества общего будущего



