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|Китай и Вьетнам переводят сотрудничество на новый качественный уровень
00:23 17.12.2023
16.12.2023 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО
Заметным событием в регионе ЮВА стал визит 12-13 декабря председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам и его встречи с высшими руководителями Вьетнама.
Заявлено о построении вьетнамо-китайского сообщества общего будущего
Заметным событием в регионе ЮВА стал визит 12-13 декабря председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам и его встречи с высшими руководителями Вьетнама – с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Мин Чинем и председателем Национальной ассамблеи Вьетнама Вуонг Динь Хюэ.
Итогом визита стал переход добрососедских отношений между странами в новое качество – заявлено о построении вьетнамо-китайского сообщества общего будущего. Судя по договоренностм, это следующий, более значимый этап сближения после всеобъемлющего стратегического партнерства. Вьетнам подтвердил, что рассматривает свои отношения с Китаем как стратегический выбор и высший приоритет в своей внешней политике, а Китай также рассматривает свои отношения с Вьетнамом как приоритет в дипломатии соседства.
Показательным внешним выражением нового качества отношений стала договоренность о строительстве сторонами своих национальных культурных центров в Китае и Вьетнаме соответственно. Вьетнам также откроет генеральное консульство в Чунцине (КНР).
Укрепление доверия в китайско-вьетнамских отношениях создает надежную основу для управления противоречиями между сторонами в вопросе статуса Южно-Китайского моря и ряда островов в нем. Все это уменьшает риск использования Западом в своих интересах имеющихся противоречий между КНР и Вьетнамом для восстановления своей гегемонии в регионе.
Визит председателя КНР во Вьетнам стал дальнейшим развитием тесных двусторонних и межпартийных связей. После визита генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в октябре 2022 г. Китай и Вьетнам поддерживали тесные и частые встречи на различных уровнях и активизировали взаимодействие в области безопасности.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетил Китай в июне 2023 года по приглашению китайского премьера Ли Цяна. Министр торговли Китая Ван Вентао и премьер-министр Вьетнама встретились в конце ноября 2023 г. в Хошимине, где обсуждали расчеты в национальных валютах и перспективы железнодорожного сообщения.
Военно-морские силы Китая и Вьетнама недавно завершили 35-е совместное патрулирование в заливе Бейбу, после которого провели совместные учения по поиску и спасению, связи и в иных областях.
Двусторонние договоренности, ставшие итогом визита Си в Ханой включают существенное расширение экономического сотрудничества между сторонами. Судя по предложениям главы правительства Вьетнама китайской стороне, Китай увеличит импорт вьетнамской сельскохозяйственной и рыбной продукции, увеличит капиталовложения во вьетнамскую экономику с упором на крупные проекты в высокотехнологичных областях в целом и связанных с зеленым переходом в частности.
Также стороны расширят сотрудничество в финансовой и денежно-кредитной области, увеличат туристические обмены и активизируют народную дипломатию.
Особый упор сделан на проекты расширения китайско-вьетнамской дорожно-транспортной и портовой инфраструктуры под предстоящее увеличение двустороннего товарооборота, который и без того достиг на сегодня огромных объемов в натуральном и денежном выражении. Статистика, предоставленная таможенными органами Китая, показала, что товарооборот двух стран увеличился до 230,2 млрд. долл. в 2021 году, а в 2022 г. достиг 234,9 млрд. долл. За первые 10 месяцев текущего года объем двусторонней торговли достиг 185,1 млрд. долл.
Китай является крупнейшим рынком для сбыта вьетнамской сельскохозяйственной продукции. По данным вьетнамской статистики, за первые 10 месяцев этого года экспорт овощей и фруктов Вьетнама в Китай достиг 3,18 млрд. долл., увеличившись в годовом исчислении на 165%.
В последнее время во вьетнамском экспорте в КНР растет доля высококачественной сельскохозяйственной продукции глубокой переработки и пищевых продуктов, таких как рис, тропические фрукты и морепродукты. Во многом это связано с вложениями китайского капитала в данные отрасли.
Растут капиталовложения КНР во Вьетнам. В первой половине 2023 года Китай вложил почти 1,3 млрд. долл. в 233 проекта во Вьетнаме, став третьей по величине страной-источником прямых иностранных инвестиций в эту страну после Сингапура и Японии. Вьетнам продолжает удерживать позиции крупнейшего торгового партнера Китая в АСЕАН и 4-го по величине торгового партнера Китая (после США, Японии, Южной Кореи). В настоящее время Китай находится на шестом месте по капиталовложениям во Вьетнам с 3949 действующим проектом стоимостью около 26 млрд. долл.
Показателем очень тесных и дружественных отношений между странами являются интенсивные туристические обмены. Китай на протяжении многих лет лидирует по количеству посетителей из Вьетнама. В 2019 году их количество превысило 5,8 млн человек, что составило 1/3 от общего числа туристов из Вьетнама. С февраля 2020 года из-за вспышки Covid-19 туристическое сотрудничество между двумя странами было временно прервано, но сейчас оно активно восстанавливается. Общее число китайских туристов во Вьетнаме за первые 8 месяцев 2023 года достигло почти 950 тысяч.
Китай и Вьетнам объективно сближают фундаментальные общие условия их исторического развития в целом и на современном этапе в частности. Обе страны принадлежат к одной конфуцианско-даосистской цивилизации, являются соседями, развиваются по социалистическому пути, имеют общую в своей основе – советскую – политическую модель, возглавляются коммунистическими партиями, которые поддерживают тесные межпартийные связи, в управлении экономикой применяют модель государственного капитализма, поддерживают тесные политические, экономические и культурные обмены.
В силу своего фундаментального и неизменямого характера эти условия создают долгосрочную основу для управления противоречиями по территориальным вопросам. Между странами длится спор по вопросу режима использования вод Южно-китайского моря и принадлежности ряда островов в нем. Затрудняет его решение особая заинтересованность сторон в добыче углеводородов вблизи спорных островов.
На этом фоне не должно вводить в заблуждение укрепление отношений Вьетнама с США, состоявшееся во время визита президента США Байдена в Ханой в сентябре этого года. Ведущим и, похоже, единственным мотивом Ханоя было стремление максимально использовать емкий американский рынок, финансы (в виде перспективных капиталовложений во вьетнамскую экономику) и технологии для ускорения промышленного и научно-технического развития Вьетнама. Ханой расчетливо стремится извлечь выгоду из американских усилий по диверсификации цепочек поставок за пределами Китая.
Если для этого требуется согласиться с формальным обозначением американо-вьетнамских отношений, как "всеобъемлющее стратегическое партнерство", то Ханой на словах сделал это, воспользовавшись заинтересованностью Вашингтона и его иллюзиями по вовлечению Вьетнама в антикитайский лагерь. Но уже очевидно, что формально одинаковый статус "всеобъемлющего стратегического партнерства" для обозначения отношений Вьетнама с США и КНР в реальности имеет разное содержание.
Рассчет Вашингтон понятен. В конечном счете США, видимо всерьез надеются на участие Вьетнама в антикитайской региональной коалиции на случай вооруженного противостояния с КНР из-за Тайваня. Но итоги визита председателя КНР в Ханой подтвердили изначальную утопичность этих американских надежд.
Си Цзиньпин заявил в Ханое, что Китай и Вьетнам должны быть начеку и противодействовать любым попыткам дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, а глава правительства Вьетнама Фам Мин Чин особо подчеркнул, что "вьетнамско-китайские отношения выдержали испытание временем и историей и на них не повлияет никакое вмешательство, спровоцированное внешними силами".
Попытки придать проблеме Южно-Китайского моря международный характер могли бы усложнить китайско-вьетнамские отношения, но, как видно, Вьетнам фактически отказался от этого. Стороны согласились противодействовать Западу в попытках провоцировать противоречия между странами региона и навязывать ЮВА свои интересы.
Вместе с тем китайские эксперты резонно признают, что Вьетнам нуждается в поддержании разносторонних отношений с крупными и влиятельными странами, особенно на фоне сложности и неопределенности в современной геополитике и не видят в этом никакой угрозы Китаю.