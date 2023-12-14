 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Япон-премьер Кисида пытается сделать невозможное - спасти свой кабинет
08:47 17.12.2023

14.12.2023

Фумио Кисида борется за выживание

Рейтинг правительства Японии обвалился до 17%
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

Премьеру Японии Фумио Кисиде пришлось оправдываться за финансовые злоупотребления высокопоставленных членов правящей партии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг провел рокировку в правительстве на фоне громкого скандала вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Посты министров, замминистров и представителей руководства ЛДП покинули 12 человек. Но остановить падение популярности самого Кисиды перестановки вряд ли помогут.
Кисида пытается погасить скандал, связанный с присвоением его высокопоставленными однопартийцами денег в ходе сбора финансовых пожертвований. Дело в том, что фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают от продажи билетов на званые приемы и торжественные вечера. Часть политиков перевыполняли норму, но разница между собранной суммой и установленной квотой не учитывалась в финансовых документах и возвращалась депутатам и политикам в виде откатов.

Обвинения в финансовых нарушениях главным образом касаются крупнейшей фракции в ЛДП "Сейва-кай", которую возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, убитый в 2022 году. По данным агентства Kyodo, десятки членов фракции за пять лет присвоили как минимум 500 млн иен (более 3,4 млн долл.). Аналогичные проблемы обнаружились и во фракции бывшего генсека ЛДП Тосихиро Никаи, и у политического объединения "Котикай", пост руководителя которой на минувшей неделе покинул Кисида. Оно занижало в отчетах суммы собранных пожертвований и, по информации телеканала Nippon Terebi, не задекларировало порядка 30 млн иен (205 тыс. долл.).

Кисида выразил сожаление, что ситуация вокруг откатов привела к потере доверия к правительству и правящей партии со стороны общественности. "Мы услышали самые разные мнения, должны откликнуться на них и работать над восстановлением доверия к нашей политике и к ЛДП", – сказал он. Главным шагом на этом пути он назвал перестановки как в кабинете министров, так и в ЛДП. В первую очередь они коснулись членов фракции Абэ.

В четверг ветеран японской политики Есимаса Хаяси был назначен новым генеральным секретарем кабинета министров (этот пост считается вторым по значимости в правительстве) после отставки Хирокадзу Мацуно. В разные годы Хаяси занимал посты главы МИД, министра обороны, министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Помимо него в правительстве сменились три министра и пять замминистров. Вместо Ясутоси Нисимуры выполнять обязанности министра экономики, торговли и промышленности будет Кэн Сайто. По совместительству он является министром, ответственным за сотрудничество с Россией в экономической сфере. А поскольку Токио не видит сейчас условий для развития сотрудничества с Москвой, то Сайто предстоит следить за соблюдением антироссийских санкций.

Министром по административным вопросам станет Такэаки Мацумото, а новым главой Министерства сельского хозяйства будет Тэцуси Сакамото. Новый состав кабмина уже утвердил император Японии Нарухито.

Похоже, что этими перестановками остановить падение своего рейтинга и рейтинга правительства Кисида не смог. Что касается правительства, то он обвалился до рекордно низкой отметки в 17,1%, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Jiji.

Правящую ЛДП поддерживают 18,3% (против 19,1% в ноябре). Результаты же опроса, проведенного Fuji News Network и газетой Sankei, продемонстрировали, что 41% респондентов высказался за скорейший уход Кисиды с поста лидера ЛДП. Его рейтинги оказались худшими среди всех глав правительства с тех пор, как ЛДП вернулась к власти в 2012 году.

Как рассказал "НГ" дипломатический источник на условиях анонимности, прибегать к масштабным перестановкам в своем кабинете министров Кисида не хотел, а собирался дожидаться результатов уголовного расследования. Но давление со стороны общественности вынудило его изменить намерения.

Источник пояснил, что сбор пожертвований от частных лиц на деятельность партий является в Японии легальным. Он осуществляется путем продажи билетов на различные партийные мероприятия. Не исключено, что видным политикам удавалось собирать большие суммы, чем предусматривает норма. В таком случае им следовало вовремя задекларировать излишки. Сам Фумио Кисида замешан в этом не был, но как главе правительства и лидеру ЛДП оправдываться и принимать меры пришлось именно ему.

По информации Reuters, о подозрениях в присвоении денег в процессе сбора политических пожертвований впервые сообщила более года назад газета Коммунистической партии Японии. На их основании в Токийскую прокуратуру было подано несколько жалоб. К расследованию было привлечено более 50 прокуроров, которые допрашивают бухгалтеров и членов секретариата депутатов ЛДП. Газета Nikkei уточняет, что так называемое силовое расследование в отличие от добровольного предполагает возможность проведения обысков и арестов. Сообщение ложных или неполных сведений о политических фондах, согласно законодательству, карается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом до 1 млн иен.

Источник - НГ
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