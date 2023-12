Газа. Израильские бойцы, в панике, пристрелили трех своих же евреев заложников с белым флагом

10:44 17.12.2023

Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

Валерия Городецкая



Заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты, свидетельствуют результаты проверки, пишет The Times of Israel.

Установлено, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания на расстоянии десятков метров, все они были полураздеты и несли с собой клочок белой ткани, привязанный к палке, сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel, передает ТАСС.



Заметивший людей военный расценил происходящее как подготовленную ХАМАС ловушку и открыл по ним огонь. В результате два заложника погибли, третий получил ранения и спрятался в здании.



В этот момент в ситуацию вмешался командир батальона, который находился в одном здании с открывшим огонь бойцом, он дал команду прекратить стрельбу. Затем неподалеку раздались призывы о помощи на иврите, после чего раненый заложник вышел из здания, но был расстрелян другим израильским солдатом, пишет издание.



Внешний вид третьего убитого вызвал сомнения у командира батальона. В итоге выяснилось, что это израильский заложник. Тела убитых перевезли в Израиль для опознания, которое подтвердило, что все трое являются израильтянами, захваченными ХАМАС.



По словам собеседника издания, оба стрелявших военных действовали в нарушение протоколов. В ЦАХАЛ заявили, что относятся к случившемуся с пониманием, поскольку в районе инцидента в последнее время не встречались мирные жители.



Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа.