|20:20 В подмосковной Капотне за драку с полицией задержано 82 гастарбайтера
19:56 Президент Жапаров объяснил, что не так с кыргызским флагом
19:43 Байден оказался в безвыходном положении из-за войны на Ближнем Востоке, - А.Яшлавский
18:02 Обреченная Европа: время геополитических смертников, - Ю.Борисов
17:59 "Патриоты" глубоких карманов: праздник популизма в Индии, - С.Кожемякин
17:39 7-м эмиром Кувейта ожидаемо стал брат умершего - принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
17:24 Умер 6-й независимый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
13:03 США продолжают усугублять кризисы на Украине и в Газе, - Набих аль-Бурджи
12:57 Мирбек Расулов назначен военным прокурором Кыргызстана
12:55 Госбюджет Таджикистана – 2024. Кто получит денег больше всех?
10:47 Зачем Запад натравил энпэошников на руководство Кыргызстана? - "ВечБишкек"
10:13 В Бишкеке - потоп. Мэр Джунушалиев... провел совещание
09:51 Появились подробности ликвидации офицеров НАТО в бункере под Староконстантиновом
09:49 "Газпром" сделал армянской экономике предновогодний подарок. Чтобы Коля не замерз...
07:22 Южно-Китайское море опять стало "самой взрывоопасной горячей точкой", - В.Шварцман
06:26 "Друзья" не спасли. Амер-актер Мэттью Перри, как выяснилось, не просто умер - захлебнулся обдолбанный бупренорфином
06:18 Первый день Всекыргызского курултая. Выступили 75 делегатов с мест
00:33 Израильская армия утрачивает былую силу, - Александр Храмчихин
00:26 Исламабад: терпение лопнуло. Раскол между правительством Пакистана и режимом в Афганистане углубляется, - Лариса Шашок
|Шавкат Рахмонов, под крики браво Трампа, навалял Стиву Томпсону в UFC
13:00 17.12.2023
Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона в UFC
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе провел бой с американцем Стивеном Томпсоном, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что главный казахстанский боец смешанного стиля изначально считался явным фаворитом поединка с американцем. Для казахстанца это шестой поединок в крупнейшем промоушне.
Первый раунд Шавкат забрал чисто в клинч-контроле. А уже во втором раунде Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC благодаря удушающему приему.
Экс-президент США Дональд Трамп пришел на бой казахстанца Шавката Рахмонова против американца Стивена Томпсона в Лас-Вегасе.
Видео с Трампом на месте событий распространяется в социальных сетях.
Кого конкретно пришел поддержать экс-президент, пока не сообщается.
Елена Беляева