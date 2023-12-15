Шавкат Рахмонов, под крики браво Трампа, навалял Стиву Томпсону в UFC

13:00 17.12.2023

Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона в UFC



Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе провел бой с американцем Стивеном Томпсоном, сообщает Zakon.kz.



Отметим, что главный казахстанский боец смешанного стиля изначально считался явным фаворитом поединка с американцем. Для казахстанца это шестой поединок в крупнейшем промоушне.



