У России решили отобрать танкеры: нефть теперь точно подорожает до $100 за баррель, - МК

16:55 17.12.2023

Новые санкции ЕC грозят навредить жителям Старого Света



Запрет на продажу нефтяных танкеров России остается предметом острых споров при обсуждении в Евросоюзе новых ограничений против нашей страны. Хотя, как сообщают западные информагентства, соответствующий вопрос вычеркнут из 12-го пакета антироссийских санкций, угроза использования такой рестрикции остается. В результате ее применения отечественный "теневой флот" снизит возможность пополнять свои ряды новыми судами, а мировые цены на "черное золото" заметно вырастут.



Резиденции в особняке XVIII века на Пречистенке

Мораторий на поставку в Россию старых танкеров является логичным продолжением противостояния Москвы и Запада в энергетической сфере. Вслед за введением ценового "потолка" и ограничением покупки российских энергоресурсов, ЕС собирался запретить продажу отечественным компаниям подержанных морских транспортных судов, чтобы снизить возможности нашей страны по налаживанию экспорта сырья собственными силами.



Вынули из "пакета"



Изначально Еврокомиссия хотела включить этот пункт в 12-й пакет антироссийских санкций, но после продолжительных обсуждений, по данным агентства Reuters, вопрос был снят с повестки дня и удален из разрабатываемого списка рестрикций. Против проголосовали средиземноморские страны, объясняет финансовый аналитик и частный инвестор Федор Сидоров. На их территории зарегистрированы крупные морские транспортные компании, которые при ограничении продажи танкеров и предоставления услуг России потеряют важный источник дохода.



"Европейские власти оказались в тупике", - полагает директор департамента корпоративных финансов "ИВА Партнерс" Артем Тузов. По его словам, участники ЕС "вышли из истерического состояния" и осознали, что многие уже введенные санкции навредили скорее не российской экономике, сумевшей приспособиться к новым торговым условиям, а финансовому положению своих же стран, поставив их на грань рецессии. Поэтому в Брюсселе понимают, что перед утверждением очередного отграничения следует тщательно просчитывать последствия той или иной меры.



Запрет на продажу России морских танкеров является примером такого курса. Европе приходится мириться с тем, что без российской нефти баланс спроса и предложения на энергетической арене планеты нарушится, что спровоцирует рост цен. По мнению директора по коммуникациям BitRiver, экономиста Андрея Лободы, исполнение подобных инициатив может привести к самой неожиданной развязке, в том числе загнать котировки барреля выше $100-110.



Между тем запрет на продажу танкеров мог бы оказаться достаточно болезненной мерой для Москвы. "Мировой танкерный флот довольно ограничен. Нашей стране, для которой снижен доступ к фрахтовке нефтяного транспорта, приходится искать альтернативные пути доставки углеводородов", - рассуждает эксперт.



Еще полтора года назад российский танкерный флот состоял фактически из 140 кораблей различного размера и класса. Этого явно не хватало для создания национальной системы морских поставок энергоресурсов. Затем европейские СМИ, а потом и политики заговорили о так называемом "теневом флоте" танкеров, которые Россия якобы скупила для транспортировки нефти, - в марте CNN сообщал, что его размер составляет примерно 600 судов. Примечательно, что экспортируемые этими кораблями партии так или иначе попадают в Европу, поскольку самоограничение на покупку российской нефти не мешает европейским странам продолжать импортировать наше сырье.



В поиске "тяжеловесов"



Вместе с тем для полноценной переориентации сбыта на азиатские регионы России необходимо обладать еще не менее 80 судами класса VLCC (дедвейт этих "тяжеловесов" составляет 200-320 тыс. тонн). По оценке инвестстратегов Credit Suisse, такая флотилия могла бы перевозить до 2 млн баррелей нефти. Правда, существует одно обстоятельство: для поставок необходимых объемов "черного золота" отечественным экспортерам придется скупить либо зафрахтовать более 10% всех танкеров подобного класса в мире.



Сейчас на международном рынке морских перевозок, по данным сырьевых трейдеров, можно с трудом найти лишь половину требуемого отечественным компаниям количества судов, причем за них еще придется побороться с Венесуэлой и Ираном, которые тоже находятся под санкциями или только-только выходят из-под них, и активно наращивают зарубежные поставки углеводородов.



"Снижение доступа к покупкам на внешнем рынке приведет к необходимости наращивания инвестиций в собственное судостроение и, особенно, в строительство танкеров, - считает Андрей Лобода. - Тогда санкции ЕС перестанут иметь смысл. Движение страны в этом направлении уже наметилось, но не нужно отказываться от укрепления "теневого" танкерного флота, который позволяет обходить западные ценовые квоты. Например, в октябре Россия продавала нефть Индии по цене в $84,2 за баррель, что гораздо выше установленного G7 "потолка" в $60".



В общем, не стоит тешить себя иллюзиями: руководители "недружественных" стран вряд ли забудут о таком интересном инструменте, как мораторий на продажу танкеров российским поставщикам, предупреждает аналитик. На участников ЕС будет оказывать серьезное давление Вашингтон: США уже добились от Евросоюза поддержки в совместном требовании запретить судам, перевозящим российскую нефть, права ходить под чужими флагами, то есть пользоваться юрисдикцией третьих стран. Не исключено, что для усиления санкционного эффекта США в самом ближайшем будущем напомнят Европе о возможности использования и нового запрета – на продажу танкеров нашей стране.



"Остается надеяться, что ЕС действительно опасается резкого роста цен на нефть. Снижение поставок российского сырья означает нехватку энергоресурсов на всем рынке континента, а возможно, и шире – в Азиатском регионе, - считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. - В условиях холодной зимы Евросоюз не хотел бы остаться совсем без энергоносителей, поэтому его участники вряд ли будут спешить с принятием подобных решений".



Николай Макеев