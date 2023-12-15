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Кровавое вето. США и арабский мир, - Рами Аль-Шаер
17:02 17.12.2023

Кровавое вето
США и арабский мир
Рами Аль-Шаер
15.12.23

Воспользовавшись правом вето, 9 декабря Соединенные Штаты заблокировали внесенный Объединенными Арабскими Эмиратами в Совет Безопасности ООН проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. За проект проголосовали 13 из 15 стран - постоянных и непостоянных членов Совбеза. Два государства (США и Великобритания) решили пойти против воли международного сообщества. Вашингтон проголосовал против резолюции, Лондон - воздержался.

Объясняя решение Вашингтона использовать право вето, заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сослался на то, что "в проекте резолюции не содержится осуждения действий ХАМАС и не подтверждается право Израиля на самооборону". Между тем очевидно, что подавляющее большинство стран мира сейчас поддерживает палестинский народ, в то время как Соединенные Штаты выступают не только против многострадального палестинского народа, но и против всех арабов и мусульман. Однако в данной ситуации следует обратить внимание и на другие моменты.

В ходе своего состоявшегося на днях успешного визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) российский президент Владимир Путин отметил, что ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России в районе Персидского залива. И, кроме того, по словам главы российского государства, ничто не может помешать развитию дружественных отношений между Москвой и Эр-Риядом.

После возвращения в Москву глава российского государства встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. В ходе переговоров на высшем уровне, продолжавшихся более пяти часов, Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном активно развиваются во всех областях. Стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе и на палестинской территории. Президент России также обратил внимание на тот факт, что товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 20%. Разговор в ходе беседы двух лидеров шел и об осуществлении масштабных проектов в области инфраструктуры, и в первую очередь - о строительстве железной дороги "Север - Юг".

А через два дня после того, как Совет Федерации принял постановление о проведении выборов президента в стране 17 марта 2024 года, Центральная избирательная комиссия объявила о том, что президентские выборы в России состоятся в марте будущего года. И 8 декабря, после состоявшейся в Георгиевском зале Кремля церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, во время беседы с группой военнослужащих Владимир Путин, отвечая на вопрос Героя Донецкой Народной Республики Артема Жоги, объявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

Касаясь заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что детали предвыборной кампании Путина еще предстоит определить, позволю себе высказать собственную точку зрения по этому вопросу. Дело в том, что решение Путина участвовать в президентских выборах и его предвыборная кампания являются не только внутренним делом России. Речь идет о международном аспекте этого вопроса, о "велении времени", если хотите. Россия в настоящее время ведет великую мировую войну на всех фронтах в ответ на развязанную коллективным Западом гибридную войну против России. Причем война эта ведется в том числе на социально-экономическом и информационном фронтах. Против России один за другим плетутся всякого рода заговоры, в непосредственной близости от нее (да и внутри страны) предпринимаются попытки устроить "цветные революции", создать очаги напряженности, спровоцировать беспорядки. Налицо стремление определенных кругов на Западе открыть новые фронты борьбы против России, используя при этом самые нечистоплотные методы.

Наряду с многочисленными мероприятиями Владимир Путин принял участие в 14-м Международном инвестиционном форуме "Россия зовет!", который проходил 7–8 декабря. В этом году тема форума звучит так: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". В своем выступлении Владимир Путин отметил, что "сейчас вся глобальная система экономических и финансовых отношений проходит этап коренных необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель".

"Элиты западных стран, тем не менее, - добавил президент России, - которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонии".

Налицо устаревшее колониальное мышление, от которого, как видно всем, не смогли избавиться ни "старушка" Европа, ни Соединенные Штаты, ни "примкнувший к ним" Израиль. Все они демонстрируют свою неспособность относиться к остальным на равных, так как "страдают" комплексом исключительности и превосходства "белого человека" над всеми остальными.

Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия - а вместе с ней ряд суверенных независимых государств, способных отстоять свою политическую волю, - предпринимают сейчас шаги для замены западной финансовой системы расчетами в национальных валютах и "этот процесс будет только набирать силу". "Скажу больше, - отметил президент, - западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего, по сути, не менять, что стала архаичной, во всяком случае, становится архаичной".

"В международных платежах, - продолжил Путин, - все шире используются гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков…" То есть речь идет о реальном переходе к многополярной мировой системе.

А вето Соединенных Штатов во время голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о прекращении огня в секторе Газа свидетельствует не только о потере совести, отсутствии морали и других человеческих ценностей у Вашингтона, но и о лицемерии, высокомерии американской администрации и ее марионетки - Израиля, использующего в своих действиях нацистские методы. Совершаемые израильской армией преступления на территории сектора Газа говорят о том, что главная цель Израиля и его заокеанских хозяев заключается в преднамеренном геноциде палестинского народа. Действия администрации Джо Байдена - это вызов всему миру, показывающий, что дела за океаном идут явно не по намеченному плану. А план этот, судя по всему, состоял в том, чтобы принести в жертву своим амбициям сотни тысяч человеческих жизней палестинцев, украинцев и граждан восточноевропейских стран.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702821720


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