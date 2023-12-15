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Иран ввел безвиз для граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана
17:10 17.12.2023

Власти Ирана отменили визовый режим для граждан 33 стран, включая ряд стран ЦА: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.

Иран ввел безвизовый режим для граждан 33 стран мира, включая ряд стран ЦА: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Таким образом, исламская республика собирается стимулировать развитие туризма. Что касается граждан России, визы отменены для туристических групп.

Путешествовать в Иран без предварительного оформления виз по новым правилам смогут также граждане стране Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Катар.

Министр культурного наследия, туризма и ремесел Эззатолла Заргами заявил, что иранский кабинет министров решил отменить визовые требования для туристов в одностороннем порядке. С начала текущего года Иран посетили свыше 4,4 млн иностранцев.

Безвизовый режим будет распространяться и на граждан таких стран, как Индия, Ливан, Тунис, Мавритания, Танзания, Зимбабве, Маврикий, Сейшельские острова, Индонезия, Бруней, Япония, Сингапур, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам, Бразилия, Перу, Куба, Мексика, Венесуэла, Босния и Герцеговина, Сербия и Хорватия.

Ранее страна уже объявила о программе безвизового режима для туристов, являющихся гражданами Турции, Азербайджана, Омана, Китая, Армении и Сирии.

Источник - ia-centr.ru
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