Умер классик советского грузинского кино Отар Иоселиани

19:19 17.12.2023

Умер режиссер и поэт Отар Иоселиани на 90-м году жизни

Отар Иоселиани эмигрировал из СССР во Францию из-за разногласий с советскими цензорами, его картины получали награды Берлинского и Венецианского фестивалей. В 2006-м он был удостоен ордена Почетного легиона



Отар Иоселиани (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Умер режиссер и поэт Отар Иоселиани, сообщил РБК близкий друг режиссера Юрий Рост.



"Это произошло сегодня ночью", - уточнил Рост.



Иоселиани родился в Тифлисе в 1934 году. Там он окончил музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, затем учился на механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, но обучение не завершил. Иоселиани поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), и в 1965 году выпустился с отличием. Его дипломной работой стал документальный фильм "Чугун" о работе металлургического завода.



Еще с 1956 по 1961 год он работал ассистентом режиссера и монтажером на киностудии "Грузия-фильм" в Тбилиси, а также режиссером на Тбилисской студии хроникально-документальных фильмов. Затем он стал режиссером и сценаристом этой же киностудии и снял художественный фильм "Апрель" о жизни молодой семьи. Режиссер планировал представить ленту во ВГИКе в качестве дипломной работы, но студия охарактеризовала ее как "творчески несостоятельную", защита не состоялась, фильм ограничился ограниченным прокатом в Грузинской ССР.



Известность пришла к Иоселиани с выходом драмы "Листопад" в 1966 году, сюжет которой повествовал о выступлении сотрудника винодельческого завода против нарушений, которые происходят с согласия руководства предприятия. Ленту запретили показывать в Грузии, но в 1968-м фильм получил приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале и премии им. Жоржа Садуля Фонда культуры Франции.







Следующий фильм, "Жил певчий дрозд" (1970), два года не выходил из-за претензий властей к личности главного героя, а картина "Пастораль" (1976) затрагивал нехарактерные для советского кино темы, среди которых были противоречия между крестьянами и творческой интеллигенцией. Иоселиани рассказывал, что в Госкино ему пообещали: больше он "не будет снимать кино"



В 1980-м конфликт с кинематографическими регуляторами обострился и Иоселиани эмигрировал во Францию, КГБ этому мешать не стал. Там он снял фильмы "И стал свет" и "Фавориты луны", получившие специальные призы жюри Венецианского кинофестиваля, и другие удостоенные наград картины: "Охота на бабочек" (1992), трехсерийный телепроект "Грузия одна" (1994), "Разбойники. Глава VII" (1996), "Истина в вине!" (1999), "Утро понедельника" (2002), "Сады осенью" (2006), "Шантрапа" (2010). Последняя лента режиссера вышла в 2015 году - "Зимняя песня".



Иоселиани в 1979 году присвоили звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, спустя пять лет - народного артиста республики. В 1995-м он получил главный приз Берлинской академии, в 1996-м - специальный приз Венецианского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру, спустя два года был удостоен государственной премии Грузии имени Шота Руставели, а в 1999 году - Золотой медали Французской академии. В 2006 году он получил орден Почетного легиона Франции.



Михаил Добрунов,



Маргарита Овсянникова