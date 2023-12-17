Белый дом санкционировал удары по Йемену, - И.Субботин

21:45 17.12.2023

США прорабатывают сценарий операции против хуситов



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

17.12.23



США за последнее время усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. Администрация президента США Джозефа Байдена начала изучать вариант с нанесением ударов по Йемену в ответ на морские нападения, которые совершает хуситское движение "Ансар Аллах". Это контрастирует с предыдущими попытками Белого дома сгладить ситуацию, чтобы не провоцировать Иран, который патронирует хуситов. За последние дни международные судоходные компании стали массово останавливать контейнерные перевозки по Красному морю из-за активности, которую йеменские повстанцы нарастили в регионе с начала вооруженной эскалации в секторе Газа.



О том, что высокопоставленные представители Белого дома допускают силовой сценарий в Йемене, издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники в администрации. По этой информации, повод для ужесточения подходов дала новая волна атак "Ансар Аллах" на военные и коммерческие корабли в Красном море. Движение ранее обещало препятствовать всем перевозкам, конечным пунктом которых является Израиль. Politico отмечает, что для операции против хуситов может быть использована ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, которая была переброшена в район Аденского залива. Источники издания утверждают, что командирам на местах уже разрешено нанести удар по позициям йеменских повстанцев.



Несколько дней назад издание Axios сообщало, что Вашингтон направил хуситам опосредованный сигнал с требованием остановить военную активность, которая препятствует международному судоходству в регионе. Так, специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг, который недавно совершил турне по государствам Персидского залива, попросил коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре предупредить хуситов об опасности продолжения курса на вооруженную эскалацию. Не исключено, что эти послания содержали угрозу военного ответа. По словам американских чиновников, с соответствующим предупреждением к командованию "Ансар Аллах" успели обратиться некоторые региональные игроки отдельно.



До настоящего момента администрация Байдена неохотно шла на эскалационные меры в отношении хуситов. Официальные лица давали понять, что таким образом Белый дом не хочет провоцировать иранское руководство, которое, как принято считать, покровительствует йеменским мятежникам и снабжает их вооружением. В американских экспертных кругах даже циркулировали предположения, что на Пентагон наложили обязательство не отвечать на обстрелы в Красном море, а просто предотвращать запуски ракет и боевых беспилотников: расширение конфронтации, начавшейся с конфликта между Израилем и ХАМАС, на новые участки Ближнего Востока с этой точки зрения плохо бы повлияло на позиции Байдена в преддверии выборов 2024 года.



Поводом поменять соответствующие подходы стала усложнившаяся ситуация на море. Как информировало Центральное командование ВС США (ЦЕНТКОМ), 16 декабря американскому эсминцу Carney, действовавшему в Красном море, пришлось перехватить 14 боевых беспилотников, запущенных из тех районов Йемена, которые контролируются хуситами. ЦЕНТКОМ уточнил, что судам, находившимся в зоне потенциального риска, урона нанесено не было. "Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", – отметили военные. В свою очередь, представители "Ансар Аллах" в этот день отрапортовали о нанесении массированного удара дронами по городу Эйлат, который находится на юге Израиля.



Накануне о приостановке контейнерных перевозок по Красному мору сообщила французская транспортная группа CMA CGM. "CMA CGM глубоко обеспокоена недавними нападениями на коммерческие суда, происходящими в регионе Красного моря, – говорится в заявлении компании. – Ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет". На такой же шаг синхронно пошла датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk. "Мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления, – пояснила корпорация. – Недавние нападения на коммерческие суда в этом регионе представляют серьезную угрозу"



На этом фоне в США возобновилась дискуссия о необходимости вернуть "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Сенатор-демократ Бен Кардин, который возглавляет комитет по международным отношениям, заявил: "Хуситы чрезвычайно опасны тем, что они делают с коммерческим судоходством… США должны защитить свои интересы". Законодатель не исключил, что пришло время рассмотреть вопрос о возвращении хуситов в черные списки. Присвоить им статус террористов распорядился еще бывший президент Дональд Трамп, однако администрация Байдена дала решению обратный ход в 2021 году: гуманитарные организации жаловались, что они не могут спокойно работать в контролируемых хуситами районах.



Как обращает внимание исполнительный вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси, хуситы организовывают нападения специально "чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа". С учетом того что Израиль не готов остановить свою наступательную операцию в прибрежном анклаве в ближайшие недели и даже месяцы, ожидать от членов "Ансар Аллах" добровольного отказа от ударов наивно, дает понять аналитик. Даже если внешние игроки задействуют военную силу.



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