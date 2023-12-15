Решение по Украине ведет Европу к расколу

21:57 17.12.2023 Кто в ЕС, кто по дрова: решение по Украине ведет Европу к расколу

Еврокомиссия приступила к подготовке дальнейших шагов по открытию переговоров с Киевом о членстве



Валентин Логинов



Евросоюз приступил к выработке дальнейших шагов по началу переговоров о членстве с Украиной, заявили "Известиям" в Еврокомиссии. Решение начать диалог с Киевом - один из главных итогов завершившегося в Брюсселе саммита ЕС. В то же время против такого шага в той или иной степени выступали Венгрия, Австрия и Словакия. И хотя все они поддержали или - в случае с Виктором Орбаном - как минимум не помешали этому решению, к этим странам в будущем могут присоединиться и другие, не исключают эксперты. Приведет ли вступление Украины в ЕС к расколу Европы и принятие каких санкций приветствовал Евросовет - в материале "Известий".



Евросоюз приоткрыл дверь Украине



Украина все же получила свой предновогодний подарок: поздним вечером 14 декабря, несмотря на прежде жесткую позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стало известно о решении Евросовета начать переговоры с Киевом (а заодно и с Кишиневом) о вступлении в объединение.



"Европейский совет одобряет заключение совета о расширении от 12 декабря 2023 года. Опираясь на отчет Еврокомиссии о расширении от 8 ноября 2023 года, Совет Европы принимает следующие решения: Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении [в ЕС] с Украиной и Республикой Молдова. Европейский совет предлагает принять соответствующие рамки [будущих] переговоров после того, как будут выполнены соответствующие рекомендации [Европейской] комиссии от 8 ноября 2023 года", - говорится в тексте декларации ЕС.



Помимо прочего там же говорится о намерении союза продолжить поддержку Молдавии и Грузии в решении проблем, связанных с негативными последствиями российско-украинского кризиса, а также о стремлении обеспечить Украину деньгами и оружием. Европейские лидеры снова повторили рефрен о "непоколебимой приверженности Европейского союза продолжать оказывать сильную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется".



Фактически Евросовет сообщил о согласовании решения о начале переговоров, но сам старт переговоров не анонсирован. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро по итогам первого дня саммита ЕС 14 декабря заявил, что переговоры могут стартовать уже 18 декабря, однако, исходя из решения, они будут открыты, когда Украина выполнит оставшиеся три (из семи) предварительных требований, которые были предъявлены Киеву со стороны Брюсселя.



Решение о переговорах означает, что Еврокомиссия начнет подготовку технических аспектов будущего диалога о вступлении, которые необходимо утвердить на саммите ЕС. В Еврокомиссии заявили "Известиям", что сейчас ЕС готовит следующие шаги.



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При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии



- Вступление [в ЕС] есть и останется процессом, основанным на заслугах и полностью зависящим от объективного прогресса, достигнутого страной. Мы готовим следующие шаги по процедуре [открытия переговоров], - говорится в ответе ЕК.



В связи с этим примечательно то, что на саммите ЕС также обсуждалась заявка Боснии и Герцеговины, ей тоже пообещали открыть переговоры, но формулировка была иная: "Европейский совет начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнут требуемый уровень соответствия критериям членства". Из этой разницы формулировок следует, что Киев, с точки зрения ЕС, соответствует критериям для вступления в необходимой для этого степени.



Особая позиция Венгрии



Возвращаясь к вопросу Украины, нельзя не отметить скандальность принятия этого решения: Виктор Орбан не участвовал в голосовании, а до саммита венгерские официальные лица неоднократно заявляли, что выступают против даже начала подобных переговоров. Утром 14 декабря премьер Венгрии конкретизировал свою позицию.



"Расширение - это юридически детализированный процесс, который базируется на заслугах и имеет предпосылки… Нет никаких оснований что-либо обсуждать, потому что предварительные условия не были выполнены", - заявил Орбан.



Тем не менее он не стал накладывать вето, но и не принимал участия в голосовании. По информации Politico, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану сходить за кофе, пока остальные участники объединения согласуют начало переговоров.



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Стремление принять решение в обход собственной традиции единогласного голосования в целом указывает на политический характер действия ЕС. На это обращают внимание и в России.



- Сейчас один из центральных вопросов - это Украина и начало переговоров. Вы нигде не найдете […] публикаций, где содержались бы выкладки с цифрами, свидетельствующими, что данное решение […] целесообразно, экономически выгодно Европейскому союзу. Есть очень много оценок, которые говорят о том, что Украина не готова к членству в ЕС, а главное - что членство этой страны может иметь для ЕС конкретные негативные последствия. Но на это закрываются глаза, здесь такой проукраинский раж. То, что творилось в течение вчерашнего дня и ночи (14–15 декабря. - "Известия"), это все подтверждает, - заявил в интервью "Известиям" и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.



Очевидно, чтобы Орбан как минимум не препятствовал принятию решения по Украине, Брюсселю пришлось поступиться своей позицией, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.



- Орбан не стал ветировать это решение, потому что Брюссель пошел на большие уступки в виде выделения €10 млрд из европейских фондов. Орбан - очень прагматично настроенный политик. Поэтому он решил, что такое молчание во время голосования с довольно демонстративным выходом стоит таких уступок, - говорит эксперт "Известиям".



Впрочем, после венгерский премьер объяснил, что на сегодня его страна ничего не потеряет от начала переговоров, а заблокировать продвижение украинской заявки Будапешт сможет еще много раз.



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"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против. […] Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - заявил венгерский лидер.



Впрочем, в Европе есть мнение, что Орбан в вопросе переговоров с Украиной вел игру, пытаясь выбить из Брюсселя замороженные деньги, предназначавшиеся Будапешту.



- Орбан вел высокую политическую игру, даже если на кону стояла потеря всех друзей и союзников в Евросоюзе. Для Украины ключевое значение имеют единство и поддержка ЕС и США. Они также защищают нашу свободу, и мы должны им помочь, насколько это возможно, - сказал "Известиям" евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.



Открытым остается вопрос и о разблокировании €50 млрд до 2027 года в виде помощи для Украины. Венгрия и здесь блокирует выделение денег до момента, пока не получит все причитающиеся Будапешту средства от Брюсселя.



В начале 2024 года Евросоюз проведет экстренный саммит, чтобы попытаться достичь согласованной позиции по этому вопросу. "26 стран поддержали [программу помощи Украине], но 26 - недостаточно для принятия решения, поэтому у нас будет специальный саммит в составе 27 стран, чтобы согласовать это предложение", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.



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Украина разделяет Европу



Венгрия вместе с тем не единственная страна, в которой на официальном уровне усиливается антиукраинская риторика. Так, против политики ЕС по отношению к урегулированию российско-украинского конфликта выступали в Словакии, Австрии и Нидерландах. От последних двух изначально не ждали препятствий по открытию переговоров. Позиция Словакии могла стать неприятным сюрпризом для Киева, однако за день до саммита премьер восточноевропейской страны Роберт Фицо заявил, что поддержит переговорный процесс, но сделал оговорку, что "Киев к этому шагу не готов".



12 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая перед членами комитета по делам ЕС национального совета республики (нижняя палата парламента), заявил, что в текущих условиях Австрия не поддерживает начало переговорного процесса, а также выступил против ускоренной процедуры вступления. Глава победившей на выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс призывает сократить объемы военной помощи Украине.



При этом в Европе и без того предупреждают, что переговорный процесс займет достаточно длительное время (некоторые СМИ пишут, что вступления Украине ждать минимум до 2030 года). Однако евродепутат от Словакии Мирослав Радачовски в разговоре с "Известиями" и вовсе предположил, что эти переговоры не закончатся никогда. Такой риск также есть, учитывая, что аналогичная процедура с Турцией длится с 2005 года.



- Переговоры начнутся, но я не думаю, что они когда-нибудь закончатся. Некоторые страны не хотят присоединения Украины. Думаю, Венгрия и Словакия будут против. Ситуация уже всем надоела. Постоянно одно и то же: Украина, Украина, Украина… Пора заканчивать этот конфликт, и все будет в порядке, - сказал Радачовски.



Также вполне вероятно, что такое половинчатое решение ЕС связано с постепенным сокращением поддержки Киева.



- Сейчас это, очевидно, продавленное из-за Вашингтона решение, чтобы хоть как-то замять в информационном поле проблему с сокращением военной помощи Украине, и связанное с большим количеством критики на Западе политики поддержки Киева, - сказал политолог Олег Неменский.



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Среди европейских стран помимо тех, что уже открыто обозначают свою позицию по Украине, могут появиться другие страны, не исключил в беседе с "Известиями" главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.



- Как мы видели вчера, те, кто занимал наиболее непримиримую позицию, а именно Венгрия, элегантно соскочили. Я думаю, пока мы с чем-то таким и будем сталкиваться. Возможно, к Венгрии добавятся и другие государства. Но пока желание крупных стран будет брать верх. В тот момент, если он настанет, конечно, когда крупные страны по каким-то причинам сделают вывод, что Украина - слишком тяжелый груз, тогда тем, кто выступает против, позволят это делать более предметно. Но пока, мне кажется, до этого далеко, - сказал Лукьянов.



Впрочем, добавил эксперт, в процессе переговоров в Европе станут очевидны противоречия из-за неготовности Украины к вступлению.



Санкции с фальстартом



В тексте декларации Евросовета ошибочно поприветствовали принятие нового санкционного пакета против России, хотя сами рестрикции еще не утверждены. "Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций", - говорится в документе.



Однако сами санкции все же были согласованы на заседании 14 декабря. 12-й пакет, как пишут его авторы, направлен на "еще большее ослабление способности России" продолжать специальную военную операцию. Предполагается, что новые ограничения будут введены в силу 1 января 2024 года. Среди прочих мер они будут предполагать постепенный запрет на импорт алмазов из РФ.



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При этом вероятность того, что новый пакет будет согласован и принят уже в ближайшее время, достаточно высокая. Однако эффект на российскую экономику от новых рестрикций окажется весьма ограниченным, считает программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев.



- Прежде всего это вред отдельным компаниям и отдельным секторам экономики, которые представляют эти компании. Но конкретно в 12-м пакете, судя по всему, будет запрет на импорт российских промышленных алмазов, будет расширен список заблокированных лиц. Поэтому здесь эффект будет локальным, а вот макроэкономический эффект уже не так чувствителен в сравнении с 2022 годом, - сказал Тимофеев "Известиям".



Эксперт при этом не сомневается, что Евросоюз продолжит расширять санкции, хотя они наносят вред ему самому.



Примечательно, что решение о санкциях согласовали тоже не в полном составе - на этот раз из помещения отлучился австрийский канцлер. По информации Politico, он удалился, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Источники издания назвали случившееся совпадением. Источник - Известия

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