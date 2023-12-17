Как моделируют гражданскую войну в США?

00:02 18.12.2023

17.12.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Слабая власть и идейный раскол общества вкупе с накоплением оружия у населения грозит развалить страну



Пример моделирования на тему, какие государства появятся, когда развалятся США



По состоянию на середину декабря Д. Трамп опережает Д. Байдена во всех семи "фиолетовых" штатах, которые традиционно считаются ключевыми. За 11 месяцев до президентских выборов это некритично, однако тенденция для демократов становится все более неблагоприятной. На этом фоне словосочетание "гражданская война" в Америке звучит все чаще. И действительно, предпосылки для силового разрешения неразрешимых противоречий есть.



Представлением будущего распада США занимается уже и заокеанская "фабрика грез". Весной 2024 года выходит фильм с голливудской звездой Кирстен Данст. Режиссер – Алекс Гарланд, известный по апокалиптическим фильмам вроде "28 дней спустя" и "Пекло". Трейлер будущего блокбастера о войне американских граждан уже посмотрели миллионы зрителей по всему миру.



Согласно сценарию в гражданской войне участвуют несколько союзов – Техаса и Калифорнии, а также Флориды, воюющих против федерального правительства США. По сути речь идет о наглядном моделировании больших потрясений в Америке.



Как показывают социологические исследования, сегодня более 40% американцев опасаются гражданской войны в США в диапазоне ближайшего десятилетия – на фоне стремительного вооружения населения, раскола элит, дисфункции Вашингтона и прочих предпосылок к балканизации страны. Вот и экс-губернатор Аляски и бывший кандидат в вице-президенты Сара Пэйлин уже прямо заявляет – прямого гражданского противостояния не избежать.



При этом продажи оружия и боеприпасов в США бьют рекорды, хотя на руках у населения и так более 500 млн стволов. Особенно широко закупаются патроны калибра 5,56 мм. США ежегодно производят 15 миллиардов патронов различных калибров и 12 миллиардов из них продаются гражданскому населению. Когда помощь нынешнему режиму Украины в виде поставок боеприпасов вызвала затруднения у Пентагона, были предприняты шаги по изъятию боеприпасов с рынка и поощрению людей к пожертвованиям патронов. Однако этот план дал обратный эффект уже в начале октября, когда разразился кризис на Ближнем Востоке.



Социологические данные свидетельствуют: 40% мужчин в США признают, что имеют оружие, у женщин этот показатель составляет около 25%. В сельской местности о владении огнестрельным оружием сообщили 47% взрослых американцев, в пригородах доля таких людей составляет 30%, в городских районах – 20%. Самый высокий процент владения оружием у белых американцев – 38%. Для сравнения: среди чернокожих – 24%, у латиноамериканцев – 20%, среди азиатов – 10%.



В середине осени министерство торговли США было вынуждено ввести 90-дневную "паузу" на экспорт огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих аксессуаров, за исключением стран НАТО, Израиля и Украины, ссылаясь на соображения "национальной безопасности". Прекращение Вашингтоном почти всего экспорта гражданского оружия и боеприпасов всем неправительственным покупателям вкупе с озвученной "нехваткой патронов для Украины" отразилась на США довольно причудливым образом. Среди населения, решившего, что разразится еще и мировая война, началась еще более масштабная, почти паническая скупка оружия и боеприпасов.



Одно из крупнейших СМИ американских силовиков прокомментировало происходящее так: "Это еще один пример того, как администрация Байдена делает все возможное, чтобы подорвать всю суть Второй поправки (конституциональное право граждан на хранение и ношение оружия). Конечно, было бы упущением не задаться вопросом, нет ли в этом чего-то большего. В конце концов, администрация Байдена не застрахована от использования своего "авторитета" в корыстных целях".



В ходе недавнего марша на Вашингтон более сотни тысяч демонстрантов добрались до столицы США и провели масштабный митинг в поддержку Палестины. Протестующие окружили Белый дом и даже предприняли попытки штурма, забираясь на ограду и закидывая камнями агентов спецслужб и силовиков. А саму ограду залили красной краской, обвиняя Байдена и его окружение в поддержке геноцида.



Продолжают лететь под откос поезда и прочие транспортные средства. Аварии сопровождаются разливами опасных ядохимикатов. Только в этом году счет подобных "сходов с рельсов" и прочих не менее странных масштабных катастроф и аварий на железных и прочих дорогах, трубопроводах и т. д. идет на многие десятки. (Подобных событий так много, и они столь примечательны, что эта тема сама по себе заслуживает серии публикаций).



По данным SPECIAL REPORT, ежедневно в США сходит с рельсов около 3 поездов, в 2022 году в США произошло более 1000 сходов с рельсов поездов...



С осени за подобными фактами сквозит диверсионно-террористическая подоплека. В том числе в самых "географически спокойных" регионах вроде границы между США и Канадой. Наглядный пример – взрыв автомобиля в конце ноября на мосту, разделяющем страны Северной Америки у Ниагарского водопада (на фото). Погибли два человека, получил ранение пограничник США. На этот раз от массмедиа не удалось скрыть, что на место происшествия прибыла группа ФБР по борьбе с терроризмом, а автомобиль был заминирован и взорвался прямо на КПП.



По данным The Wall Street Journal, к октябрю 2023 года с 30 сентября 2022 года через юго-западную границу США прошло более 2,4 млн мигрантов. Причем значительная их часть, по данным издания, преодолело заграждение без каких-либо законных оснований. Перемещение мигрантов из Латинской Америки на север Мексики и оттуда в США уже давно стало большим бизнесом и источником дохода для тамошних жителей и мафии. По данным исследования ООН от 2021 года, только мигранты из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора заплатили контрабандистам более 1,7 млрд долларов. Важную роль здесь играют организованные преступные группировки, промышляющие наркотиками и прочими видами запрещенной деятельности. Не только мексиканские, но и венесуэльские, берущие с мигрантов за свои "услуги" до 5 тыс. долларов с человека. В "пакет услуг" входят поездка на автомобиле из Эквадора, затем переправа на лодке или самолете в Центральную Америку, а оттуда в США.



Этим летом миграционный кризис уже привел к настоящему конфликту между федеральным правительством США и властями Техаса. Причина: латиноамериканцы и прочие нелегалы штурмуют границы, а у Белого дома нет политической воли, чтобы этому воспрепятствовать. Как следствие, отдельным штатам приходится брать инициативу в свои руки. Тот же Техас с прошлого года начал военную операцию в приграничных районах, задействованы силы нацгвардии, бронемашины M113, вертолеты и БПЛА. Штат пытается возобновить постройку т. н. "стены Трампа", которую так и не удалось закончить. Однако теперь этому мешает пограничная служба США, силовики по команде из Вашингтона разбирают заграждения, чтобы пускать нелегалов. В мае число пересекших границу превысило 200 тыс. мигрантов. Нацгвардия Техаса пытается этому препятствовать, возводя уже новые заграждения и стараясь отловить нелегалов, прежде чем они попадут в руки пограничников.



По мнению аналитиков, это противостояние может дойти до горячей фазы и прямого столкновения между федеральными и техасскими правоохранителями.



Открытый конфликт Техаса с правительством в Вашингтоне усиливает сепаратистские настроения. Конгресс штата уже рассматривает законопроект о проведении референдума о выходе из состава США. Такими темпами Техас может воспользоваться первым же удобным моментом, чтобы объявить о сецессии и стать первой ласточкой будущего вооруженного противостояния уже внутри США, ведь идеи о "национальном разводе" быстро набирают популярность.



Системный кризис в Америке вынуждает рассматривать такой сценарий в качестве весьма возможного "черного лебедя". Все это происходит перед 250-летним юбилеем США и выборами президента.