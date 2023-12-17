За изменение флага Киргизии заплатит президент, - В.Панфилова

00:12 18.12.2023

Версия для печатиОбсудить на форумеЖапаров ответил на 100 вопросов делегатов Народного курултая

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



17.12.23



Садыр Жапаров решил чуть-чуть подправить национальный флаг. Президент Садыр Жапаров решил остаться в истории страны как инициатор воссоздания Народного курултая и нового государственного флага Киргизии. Жапаров признался, что идея внести изменения в символику принадлежит ему, и пообещал оплатить расходы на замену флага из собственного кармана. Речь об этом шла в Бишкеке в ходе заседания II Народного курултая, в котором приняли участие 697 делегатов со всей страны и от национальных диаспор за рубежом. На заседании также обсуждались экономические достижения республики и планы на будущее.



Идея воссоздания Народного курултая, по аналогии с историческим, на котором выбирали хана и принимали другие решения, принадлежит Садыру Жапарову. Эта норма отныне внесена в новую Конституцию страны, но с той разницей, что это общественно-представительное собрание предлагает рекомендации по направлениям общественного развития. Организация и порядок деятельности Курултая определяются Конституцией и конституционным законом, который был принят 24 июля 2023 года.



Как подчеркнул Садыр Жапаров, "первый Народный курултай стал важным шагом, который будет вписан золотыми буквами в историю нашей страны". Он отметил, что его резолюцией был разработан план мероприятий, состоящий из более чем 3 тыс. пунктов, из которых завершено 11,25%. В процессе реализации 66%, еще чуть более 16% не исполнены в срок. Но, как он заверил, все пункты будут полностью реализованы.



Глава государства в своем выступлении прошелся по всем аспектам жизни страны. Он, в частности, заявил, что в государственной казне есть деньги и их приток постепенно увеличивается. Впервые объем ВВП достиг 1 трлн сомов (почти 1,2 трлн руб.). Например, в 2020 году, до прихода к власти Жапарова, ВВП составлял всего 639 млрд сомов. "Рост ВВП стал возможным благодаря правильной, чистой и окончательной реализации нашей экономической политики", – отметил президент, подчеркнув, что "за два с половиной года Кыргызстан стал мощным и свободным государством, которое живет на свои средства".



Жапаров пообещал за 10 лет искоренить в республике бедность: "Если не на 100%, то хотя бы на 90% точно". Поможет в этом социальный пакет – выдача средств малоимущим семьям на развитие малого предпринимательства. "В этом году выдали по 100 тыс. сомов (101 815 руб.) 10 тыс. семей, в следующем планируется предоставить такие средства 20 тыс. семей", – сказал киргизский лидер.



Он также рассказал, как ведется борьба с организованными преступными группировками и коррупцией. "Из-за коррупции Киргизия 30 лет не развивалась, богатыми стали лишь отдельные люди, а простой народ жил в нищете. В настоящее время антикоррупционные меры идут полным ходом. Миллиарды долларов возвращаются в государственную казну", – заявил президент. По его словам, отсутствие организованной преступности является важным показателем цивилизованного государства. "Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в страну с криминальными элементами. Кроме того, некоторые чиновники по-прежнему препятствуют работе инвесторов, занимаются взяточничеством и лоббированием. Все эти явления вредят имиджу страны", – подчеркнул Жапаров.



Киргизия, по его словам, рассматривает возможность введения английской правовой системы. "Это необходимый шаг, если мы хотим выйти на международный рынок инвестиций", – сказал глава государства и призвал население к дружественному отношению к инвесторам. "Мы не должны рассматривать их как врагов, пытающихся захватить страну или нашу землю, – заявил глава государства. – Цель каждого инвестора – получить прибыль". Напомним, несколько лет назад по республике прокатилась волна антикитайских митингов с требованием выслать всех китайцев из Киргизии.



Садыр Жапаров ответил на вопросы более 100 делегатов, ряд которых выступил против изменения государственной символики. Делегат от Джалал-Абадской области Эльнара Жуманова выступила на Курултае против изменения флага. Коллеги поддержали ее бурными и продолжительными аплодисментами. Но Садыр Жапаров заявил, что смена флага – его идея на протяжении почти всей его сознательной жизни. По словам президента, когда он был молодым и только женился, к ним приехали гости отца, среди которых был историк – "санжырачы" (знаток киргизских родов и родословных отдельных людей), который назвал солнечный круг на флаге "подсолнухом" и дал наказ поправить знамя. Да и тундук – прутья в отверстии на куполе юрты, – как выяснилось, неправильный. На существующем флаге он обозначен тремя прутьями – это к несчастью. Тундук должен состоять хотя бы из четырех прутьев. Помимо этого, рассказал Жапаров, коллеги из других стран, глядя на киргизский флаг, задают один и тот же вопрос: аграрная ли страна Киргизия? Поэтому он попросил делегатов поддержать его и внести изменения в рисунок флага, напомнив, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев столицу перенес, а он только знамя исправляет. И тот спонсор, о котором говорил спикер парламента, – это он (см. "НГ" от 11.12.23). Делегаты не заставили долго себя упрашивать и поддержали президента овациями.



Глава кабинета министров Акылбек Жапаров дополнил президента в экономической части: "ВВП на душу населения составил 1900 долл. США. Консолидированный бюджет достигнет 600 млрд сомов. Страна встала на путь развития. Политическая коррупция демонтирована. Решаются вопросы границ. Усилена обороноспособность страны. Развитие страны – это сила политического единства"..



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что созданием Народного курултая Садыр Жапаров уравновесил парламент, который почти полностью подконтролен его другу и соратнику по тандему, главе Государственного комитета национальной безопасности Камчибеку Ташиеву. "Не случайно в ходе Курултая Садыру Жапарову задали вопрос о раздоре между двумя друзьями. Он попытался опровергнуть слухи, заявив, что Ташиев не борется за власть, что "нам без разницы, кто из нас будет президентом". Тем самым Жапаров невольно подтвердил, что борьба за власть существует", – сказал "НГ" Александр Кобринский. Эксперт считает, что нынешний Курултай является фактически "пятым колесом в телеге киргизского самодержавия (ханства)" и создан он для глобального отвлечения общества от реалий, лишь бы о чем-то говорили, поскольку никаких решений делегаты принимать не могут.



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