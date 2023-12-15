Многие международные проблемы к концу года стали выглядеть по-другому, - НГ

00:41 18.12.2023

17.12.2023 Сложность мира не означает его безнадежность

В конце уходящего года проявились важные тенденции в международной политике.



Руководители США и Китая на встрече в Сан-Франциско подтвердили взаимное желание снизить уровень противостояния и конфронтации в своих отношениях. Объявлено о возобновлении контактов на уровне военных ведомств, прерванных в августе 2022 года после скандального визита Нэнси Пелоси на Тайвань.



Администрация Байдена послала миру достаточно внятный сигнал, что не собирается разрывать торгово-экономические отношения (de-coupling) с КНР.



Президент КНР, в свою очередь, выдвинул пять основных положений, на которых, по его мнению, должны базироваться американо-китайские двусторонние отношения: совместная разработка их правильного видения, эффективное управление разногласиями, продвижение взаимовыгодного сотрудничества, принятие на себя в качестве ключевых мировых держав глобальной ответственности, поощрение обменов между людьми. В рамках последней инициативы Си пригласил 50 тыс. американцев студенческого возраста посетить Китай в ближайшие пять лет.



Миролюбие Китая понятно: страна столкнулась с фундаментальными проблемами при переходе от модели экспортной ориентации к модели, основанной на стимулировании внутреннего спроса и потребления. Это сложный и подчас болезненный процесс, поскольку для его успешной реализации требуются существенно иное регулирование и координация работы ведомств на отраслевом и региональном уровнях. Высокий процент безработных среди молодежи (свыше 20%) и неподъемная задолженность в секторе строительства недвижимости, плохие региональные (провинциальные) бюджеты – все это пока не нашло адекватных решений на национальном уровне. Любые ограничения текущего экспорта Китая лишь пополняют его корзину проблем.



После визита в США Си провел саммит с руководством ЕС. Европейцы прибыли в Пекин с намерением ребалансировать свой портфель экспортно-импортных долгосрочных контрактов с целью снизить риски от чрезмерной зависимости от Китая по тем или иным группам товаров и услуг (de-risking).



При этом наметилась тенденция повышения степени самостоятельности в проведении европейскими странами собственной политики в отношении Китая. Италия, например, решила не продлевать автоматически участие в проекте "Один пояс, один путь", а ФРГ планирует продолжать масштабное сотрудничество, в том числе в электроавтопроизводстве.



Лидер Китая на встречах подчеркивает заинтересованность в проведении политики мирного сосуществования, считая, что от такого курса не может быть ущерба. Наоборот, выиграют все страны.



На этом фоне в ноябре состоялась поездка в Пекин Энтони Албанезе, премьер-министра Австралии. Во время первого за семь лет государственного визита главы кабинета из Канберры стороны договорились уменьшить взаимные санкции и придать импульс взаимной торговле.



Такое стремление Пекина к нормализации отношений в регионе показательно на фоне продолжающейся военной активности Австралии, усиления связей с Японией и проведения военных маневров с Филиппинами. Видимо, реалистический анализ в Пекине однозначно свидетельствует: риски от экономических потерь для страны намного более ощутимы и актуальны, чем от всяких нежелательных партнерств. Вряд ли в повестке хотя бы одной страны в мире есть пункт о нападении на Китай…



Начала меняться публичная оценка на Западе конфликта в Украине. И это даже не набившие оскомину рассуждения об усталости Запада и обмелении финансовых ресурсов для поддержки Киева. Обращают на себя внимание рассуждения более общего порядка. Например, влиятельный американский эксперт Ричард Хаас в беседе с The Wall Street Journal заявил: "Украина должна отказаться от своей текущей стратегии. Необходимо дать иную дефиницию успеху. И это не военное освобождение всей своей территории, а то, что Украина превращается в постоянный фактор для России. Она должна отказаться от наступательной стратегии, которая, по моему мнению, не может быть успешной, и принять оборонительную стратегию, которая может быть успешной".



Конфликт между Израилем и ХАМАС с исходным террористическим актом боевиков 7 октября и последующим неразборчивым уничтожением жителей в секторе Газа, включая женщин и детей, также прошел существенную эволюцию в общественном восприятии. Президент Джозеф Байден уже говорит о необходимости искать принципиальное решение конфликта на пути создания полноценного палестинского государства. Владимир Путин говорит то же самое.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пока об этом не может и слышать. Им руководят ярость и месть. Он хочет ликвидировать ХАМАС как военную организацию.



Уничтожить ХАМАС как идеологию или общественное движение, видимо, нельзя. Социология характерна, безжалостна, симптоматична и предельно огорчительна: 72% палестинцев из Газы одобряют атаку ХАМАС 7 октября. Эта цифра возрастает до 82% среди живущих на Западном берегу реки Иордан под юрисдикцией Палестинской автономии. Ну и как тут быть Нетаньяху с советами, поступающими в его адрес со всего мира?



Сложность мира не означает его безнадежность. Напротив – резко возрастает запрос на свежие мозги человечества, которые смогут предложить эффективные решения накопленных и кажущихся неразрешимыми проблем.