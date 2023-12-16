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Судьба сахарных заводов Тегерана - в руках России, - Хасан Хасанзадэ
00:42 18.12.2023

Hamshahri
Иран
16 декабря 2023
Судьба сахарных заводов Тегерана - в руках России

О былой конкуренции импортного сахара из России и местного сахарного завода в Иране напоминает лишь заброшенное здание. Производство в Кахризаке то закрывали, то открывали снова. Закончилось противостояние победой русского продукта.
Одно из заброшенных зданий, относившееся к корпусам бывшего сахарного завода в местечке Кахризак, таит в себе множество тайн истории Ирана. Волею судеб под потолками именно этого здания еще в недавнем прошлом сотни местных рабочих круглосуточно трудились на производстве кускового сахара, который был необходим не только Тегерану, но и всему Ирану, в силу получившим распространение в стране традициям семейного и общественного чаепития.

В период правления в Иране монархов династии Каджар, когда культура чаепития быстро распространилась среди населения, и чай как напиток приобрел в Иране небывалую популярность, снабжение населения кусковым сахаром, этой важнейшей составляющей чаепития, таким образом, стало задачей, которую приходилось постоянно решать и чиновникам, и производителям, и торговцам. Эта проблема (снабжения сахаром) была настолько важной, что она нередко увязывалась даже с определенными событиями политической жизни страны.

Первый сахарный завод в столичной провинции Тегеран был основан в 1891 году усилиями Мирзы Али-хана Амин од-Довла (Mirza Ali Khan Amin al-Dawla). Тогдашний министр каджарских падишахов начал строительство первого сахарного завода в Иране на территории небольшого городка Кахризак, при участии коммерсантов одной бельгийской компании. Что касается местечка Кахризак, то оно было выбрано для строительства первого в Иране предприятия по производству сахара неслучайно: такое решение было обусловлено относительной близостью к плантациям сахарной свеклы вокруг города Рей и его окрестных сел.

Алиреза Замани (Alireza Zamani), один из известных краеведов, историков города и провинции Тегеран, сообщал об этом факте следующее: "Амин од-Довла, сотрудничая с предпринимателями бельгийской компании, возвел первое здание сахарной фабрики на своем личном земельном участке. Это была территория площадью около 70 тысяч квадратных метров. И хотя информации о точном числе рабочих первого сахаропроизводящего предприятия пока обнаружить не удалось, сам факт возведения здания на площади более 1000 квадратных метров, а также корпусов для проживания и размещения рабочих, прибывших в центральную провинцию из далеких сельских районов, позволяет предположить, что на сахарном производстве было занято, по меньшей мере, несколько сотен работников".

Помимо этого, есть и данные о том, что производственные мощности этого предприятия потребляли около 100 тонн сахарной свеклы в день. Для страны, где на тот момент только недавно ручной труд был вытеснен машинным, это был очень серьезный объем. Дело было в высшей степени ответственным, можно сказать, даже государственного значения, поскольку за поставки на завод воды и свеклы, необходимых для производства, отвечает лично Амин од-Довла и его компания. "И это еще один довод в пользу того, что тогда это было весьма крупное предприятие", подводит итоги краевед Алиреза Замани.

Однако история промышленного предприятия продлилась совсем не долго, только лишь 4 года со дня своего основания. Замани относительно произошедшего написал следующее: "Хотя потребление сахара в Иране было высоким и другого сахарного завода поблизости не существовало, значительная часть сахара, которая была необходима Ирану, обеспечивалась поставками русских коммерсантов. И после строительства и начала эксплуатации этого предприятия конкуренция между продукцией тегеранских рабочих и импортным сахаром из России обострилась". Чтобы избавиться от конкуренции с качественным сахаром, производимым на данной фабрике, российские коммерсанты в разы снизили цену на свой товар. В итоге сахарный завод Тегерана не смог выдержать жестокое противостояние и вскоре был закрыт. Для историков, таким образом, не секрет, что, пока существовала Российская Империя, ключевые рычаги влияния на иранскую экономику также работали именно в России. По иронии судьбы русские, которые и принесли некогда в Иран традиции чаепития, сами же стали, пускай и косвенно, но серьезным препятствием для дальнейшего процветания этой традиции на персидской земле.

Однако сахарный завод в Кахризаке все же смог возобновить свою работу, хотя и много лет спустя, уже после того, как перестала существовать Российская Империя. Вновь сахарный завод возобновил работу в 1929 году, когда серьезные политические перемены произошли и в самом Иране - у власти закрепилась новая правящая династия, основанная диктатором Резой Пехлеви. Благодаря проведенным новыми властями реформам, в частности, протекционистским законам, начавшим действовать в Иране, сахарный завод смог даже расширить производство и являлся местом работы очень многих тегеранских рабочих до середины 40-х годов ХХ века. Тогда сахарная фабрика была закрыта снова, из-за износа оборудования.

Автор статьи: Хасан Хасанзадэ (Hasan Hasanzade)

Источник - inosmi.ru
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