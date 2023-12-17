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США собираются воевать с Китаем в джунглях, - Вл.Скосырев
00:48 18.12.2023

Американские солдаты тренируются вместе с японскими
Владимир Скосырев

17.12.23
Посол США в КНР Николас Бернс ставит под сомнение бесконфликтное развитие отношений двух держав. Генералы США озабочены плохой подготовкой своих бойцов к боям в тропиках. Ведь если дойдет до прямого конфликта с КНР, то биться придется в условиях, аналогичных кампании во Вьетнаме, а не в Афганистане и Ираке. Чарлз Флин, командующий сухопутными войсками на Тихом океане, говорит, что нужны тренировки в болотистых жарких местностях в случае боев из-за Тайваня и островов Южно-Китайского моря. Высказывания Флина, как и командующего дивизией США на Гавайях, кажутся одиозными после недавней встречи лидеров США и Китая в Сан-Франциско. Но посол США в КНР тоже без оптимизма оценивает развитие отношений двух держав.

The New York Times, опубликовав репортаж о том, как американские солдаты спускаются с вязкого холма к реке в густых зарослях на Гавайских островах, пишет, что в таких же условиях им придется действовать в потенциальной схватке с Китаем в любом другом районе на Тихом океане. Чтобы дать отпор Китаю и взаимодействовать с партнерами, американским сухопутным войскам нужно будет лучше овладеть навыками операций в джунглях.

В тренировках принимает участие и морская пехота на острове Окинава, там отрабатывается взаимодействие с японскими силами самообороны. Мастерство вести бой в джунглях будет необходимо, если придется сражаться с армией КНР в джунглях и горах вокруг Тайбэя, столицы Тайваня. Это весьма вероятный плацдарм боев, считают американские стратеги.

Другой подобный регион – Филиппины, которые США обязаны защищать по договору. Тут в данный момент ситуация особенно острая. На прошлой неделе китайские корабли береговой охраны поливали из брандспойтов и преграждали путь филиппинским судам, которые пытались доставить припасы своим солдатам на спорной отмели. На этом фоне США расширяют сеть баз на Филиппинах.

Генерал Маркус Ивэнс, командир 25-й дивизии войск США на Гавайях, раньше возглавлял командование спецназа вооруженных сил страны. Он говорит, что искусственный интеллект и другие современные технологии мало помогут в сражении в жаркой вязкой местности. Там нужно умение сберечь боеприпасы к пулемету, другому оружию и, конечно, боевой дух.

Военачальники всегда толкуют о необходимости повышать боевое мастерство. Но и чиновники дипломатического ведомства тоже не очень надеются на улучшение американо-китайских отношений. Николас Бернс, посол США в Китае, общаясь с конгрессменами и экспертами в Вашингтоне, сказал, что он вовсе не оптимистично настроен. Для США, подчеркнул посол, выступавший в Институте Брукингса, Китай – это системный соперник. Он, как видно, не склонен верить словам председателя КНР Си Цзиньпина. В подтверждение Бернс привел такой пример. Си сказал, что хотел бы, чтобы 50 тыс. американских студентов учились в Китае. Но почему же тогда китайские медиа непрерывно подрывают репутацию США и обвиняют их в кризисе в Украине? Украинский вопрос особенно портит настроение посла. Он недоволен тем, что Пекин тут встал на сторону Москвы.

Касаясь соглашений между Си Цзиньпином и президентом США Джозефом Байденом в Сан-Франциско в ноябре, посол отметил, что Китай соблюдает договоренность о пресечении нелегальных поставок наркотика на базе фентанила в США. Но Вашингтон также добивался возобновления контактов между военными. Это, как повторял Пентагон, просто необходимо, чтобы избежать столкновений из-за непонимания или ошибки. А тут ясности нет. Пекин, сетует посол, склонен закрыть коммуникации, когда начинается какой-нибудь спор.

Речь, в частности, идет и о возобновлении ключевого соглашения США с Китаем в области науки, подписанного в 1979 году после решения обменяться посольствами. Китай – полностью за то, чтобы соглашение снова стало действовать, но некоторые республиканцы в Конгрессе призывают его разорвать ввиду краж американских секретов.

Тем не менее Клаус Ларрес, профессор Университета Северной Каролины, говорит, что есть возможность достичь новых договоренностей с КНР.

Но последние акции Вашингтона могут усилить пессимизм Бернса и других американских дипломатов, желающих стабилизировать отношения с КНР. Вашингтон только что одобрил поставки Тайбэю оборудования на 300 млн долл. для улучшения новейших средств связи тайваньского командования с ВВС, ВМС и сухопутными войсками на острове. Реакцию Пекина нетрудно предсказать.

Источник - НГ
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