Украина достигла критической точки в конфликте с Россией, - Харуюки Аикава

00:49 18.12.2023

Mainichi Shimbun

Япония

17 декабря 2023

Украина в критической ситуации

Mainichi Shimbun: Украина достигла критической точки в конфликте с Россией



Сокращение западной помощи и внутренние разногласия привели киевский режим к критической точке, пишет Mainichi Shimbun. При этом позиции России только улучшаются. Похоже, что для Украины и ее союзников наступил переломный момент.



Украина находится в крайне тяжелом положении. Хотя ВСУ и начали свое "контрнаступление" еще в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя. Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться.



С другой стороны, в России президент Путин, который собирается остаться на пятый срок в результате предстоящих выборов, запланированных на март следующего года, предпринимает различные шаги для достижения военных результатов еще до президентских выборов.

Начав с увеличения расходов на оборону в 1,7 раза и увеличения численности военнослужащих на 170 тысяч, 7 декабря российская армия возобновила удары по инфраструктуре Украины, приостановленные с 21 сентября. Планируется полностью уничтожить украинские энергетические сети и систему теплоснабжения.



ВСУ не смогли прорвать сильные оборонительные позиции, созданные российской армией. Многоуровневая оборона русских изобилует обширными минными полями. Даже если украинцам удастся их разминировать, Россия сможет легко восстановить минный рубеж.

На поле боя обороняющаяся сторона имела преимущество. Потери ВСУ значительно возросли: США оценивают число погибших украинских военных в 70 тысяч человек.



Даже самое современное оружие, поставляемое Украине Западом, не является непобедимым. Хотя поначалу ВСУ и добивались с ним некоторого успеха, российская армия приняла против западного вооружения необходимые контрмеры, и эффективность его применения украинцами со временем снизилась.

Война, начавшаяся в октябре в секторе Газа между ХАМАС и Израилем, также является болезненным фактором для Украины. Когда внимание всего мира сосредоточилось на Палестине, интерес к украинскому конфликту угас.



По данным немецкого Кильского института мировой экономики, объем помощи, предоставленной Украине за три месяца, начиная с августа этого года, был на 87% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На 30% также сократилось количество артиллерийских снарядов, поставляемых на Украину из США.



Администрация Байдена подготовила бюджетный запрос на сумму 105 миллиардов долларов, который включает помощь Украине и Израилю. Однако, учитывая приближение выборов в следующем году и усиливающуюся с каждым днем межпартийную напряженность в Конгрессе, нет никакой надежды на то, что законопроект будет одобрен высшим законодательным органом США. Если же он не будет принят, средства помощи Украине у Соединенных Штатов иссякнут.

Плохие для Украины вещи начали наслаиваться друг на друга. Президент Зеленский испортил отношения со своими военными.

ВСУ сосредоточили внимание на южном фронте, ведущем к Крымскому полуострову, и хотели отрезать здесь пути снабжения российской армии. Президент же Зеленский опасался, что "однополярная концентрация" на юге приведет к ослаблению украинских позиций на востоке. Стороны не нашли общего языка, в результате чего произошло распыление украинских вооруженных сил между двумя фронтами.



В ноябре прошлого года на Украине распространилось фейковое видео, на котором главнокомандующий ВСУ Залужный кричит, что "президент - это враг". Не исключено, что в этом была замешана Россия, которая хорошо умеет вести информационную войну.

Внутренние беспорядки на Украине и "усталость от поддержки" со стороны западных стран станут неожиданным подарком для Путина. Не только Украина, но и страны Запада подходят в украинском конфликте к критическому переломному моменту.



Автор статьи: Харуюки Аикава (Haruyuki Aikawa)