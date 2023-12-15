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На выборах в Сербии победила анти-западная партия Вучича
07:35 18.12.2023

Прозападная оппозиция недовольна результатами выборов в Сербии: Вучич победил
Противники власти собираются оспаривать итоги голосования

Правящая в Сербии партия заявила о безоговорочной победе на выборах на фоне льющихся со стороны оппозиции обвинений в фальсификации результатов голосования. Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" заявляет, что "будет использовать все доступные демократические средства" для оспаривания результатов выборов.

Противники власти собираются оспаривать итоги голосования

О безоговорочной победе на парламентских выборах в стране в воскресенье заявила правящая в Сербии партия, сообщает Associated Press.

Исполняющая обязанности премьер-министра Ана Брнабич заявила, что после подсчета половины бюллетеней прогнозы правящей Сербской прогрессивной партии показали, что она набрала 47% голосов и, как ожидается, получит около 130 мест в ассамблее из 250 членов.

По словам Брнабич, главная оппозиционная группа "Сербия против насилия" набрала около 23% голосов.

Основная борьба на парламентских и местных выборах развернулась между сербскими "прогрессистами" нынешнего президента Александра Вучича и центристской коалицией, которая стремилась подорвать позиции партии, правящей балканским государством с 2012 года, отмечает Associated Press.

Ожидалось, что оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" бросит самый серьезный вызов городскому совету Белграда, и аналитики говорили, что победа оппозиции в столице серьезно подорвет правление Вучича в стране.

Александр Вучич, однако, заявил, что его партия также лидирует на голосовании в столице, хотя и добавил, что переговоры о коалиции после выборов определят, кто будет править в Белграде.

"Это абсолютная победа, которая делает меня чрезвычайно счастливым, - заявил ликующий Вучич в штаб-квартире своей партии в Белграде. – Мы знаем, чего мы достигли за предыдущий период и какой тяжелый период ждет нас впереди".

Основная оппозиционная группа оспорила прогнозы правящей партии о выборах, заявив, что якобы имела место фальсификация результатов голосования, и заявив, что будет оспаривать подсчет голосов "всеми демократическими средствами".

"Людей, которые не живут в Белграде, привозили на автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях голосовать, как если бы они были гражданами Белграда", - уверяет лидер оппозиции Мирослав Алексич, также утверждая, что людям, которые не живут в столице, было выдано 40 000 удостоверений личности.

"Мы будем использовать все доступные демократические средства против фальсификации результатов голосования в Белграде и Сербии, - пообещал он. – То, что произошло сегодня, не может быть чем-то, что мы можем принять как результат демократических и справедливых выборов".

Явка за час до закрытия избирательных участков составила около 55%, примерно столько же, сколько во время последних выборов в 2022 году, когда Вучич одержал уверенную победу. Первые официальные результаты ожидаются в понедельник.

Наблюдатели за выборами и независимые СМИ сообщили о нарушениях, подчеркивает Associated Press. В одном сообщении утверждалось, что этнические сербы из соседней Боснии будто бы собрались проголосовать в спортивном зале в Белграде, который не был официальным избирательным участком. В другом сообщении говорилось, что группа наблюдателей подверглась нападению, а их автомобиль был подвергнут нападению с использованием бейсбольных бит в городе на севере Сербии.

Наблюдатели из независимого центра исследований, прозрачности и подотчетности (CRTA) выразили "глубочайшую обеспокоенность" случаями организованной переправки нелегальных избирателей из других стран в Белград.

"В нескольких местах Белграда наблюдалась концентрация автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей, которые доставляли избирателей на избирательные участки по всему городу для голосования", - говорится в сообщении группы.

Оценен расклад сил перед досрочными выборами в парламент Сербии

CRTA также сообщала о случаях, когда избирателям давали деньги за голосование за правящую партию, и о присутствии на избирательных участках посторонних лиц.

Власти оспаривали наличие каких-либо нарушений. Премьер-министр Брнабич назвал обвинения "ложью, направленной на посеяние паники".

Выборы не включали в себя избрание президента, но правящие власти, поддерживаемые доминирующими проправительственными СМИ, провели кампанию как референдум по Вучичу.

Хотя формально он не был включен в избирательный бюллетень, президент Сербии неустанно агитировал за Сербскую прогрессивную партию (SNS), которая появилась в избирательном бюллетене под названием "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться!"

В проевропейский блок "Сербия против насилия" входят партии, которые стояли за многомесячными уличными протестами в этом году, спровоцированными двумя последовательными массовыми расстрелами в мае.

Президент Сербии совершил поездку по стране и присутствовал на митингах своей партии, обещая новые дороги, больницы, единовременные денежные премии и повышение зарплат и пенсий. Изображение Вучича было на рекламных щитах по всей стране, хотя он ушел с поста лидера партии SNS.

И Вучич, и SNS опровергли обвинения в злоупотреблениях во время предвыборной кампании и попытках фальсификации результатов голосования, а также обвинения в том, что Вучич как президент нарушил конституцию, проводя кампанию за одну партию.

Вучич назначил досрочное голосование 17 декабря всего через полтора года после предыдущих парламентских и президентских выборов, хотя его партия имеет комфортное большинство в парламенте, напоминает Associated Press.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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