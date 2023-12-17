Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины, - Сергей Миркин

08:59 18.12.2023

17 ДЕКАБРЯ 2023,



Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить "гетманская булава". Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.



Сергей Миркин

журналист, Донецк



На Украине набирает обороты конфликт внутри элиты. Противостояние между ЗЕ-командой и командой главкома ВСУ Валерия Залужного вышло в публичную плоскость.



Это произошло после того, как в ноябре Залужный сказал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. После начались информационные атаки на него, особенно старалась депутат Марьяна Безуглая, которая без приказа главы офиса президента Андрея Ермака не решилась бы на критику главкома. Украинские СМИ утверждают, что в офисе Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного.



Но конфликт у ЗЕ-команды сейчас не только с военными. Недавно по приказу СБУ из Киева за границу не выпустили экс-президента Петра Порошенко – якобы тот на форуме консервативных партий хотел встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Этот факт не только унизил Порошенко, но и продемонстрировал трусость ЗЕ-команды. Власть боится, что западные политики за спиной Зеленского и Ермака смогут договориться с другими украинскими политическими персонажами о свержении нынешнего президента. Ведь в его окружении понимают, что успеха нет нигде – ни на военном направлении, ни в дипломатии, ни в экономике. Владимир Зеленский находится в ситуации Акеллы, который промахнулся – с той разницей, что настоящим вожаком стаи он никогда и не был. Это осознают и его оппоненты. Мэр Киева Владимир Кличко завуалированно поддержал в конфликте Залужного. Он сказал о ситуации на фронте: "Мы можем с эйфорией лгать нашим людям и партнерам. Но вечно делать это мы не можем".



Власть пытается удержать ситуацию террором и репрессиями. Один из критиков режима Зеленского, депутат Александр Дубинский, арестован и несколько раз был избит сокамерниками. Причем информация о насилии над арестованным тут же стала достоянием общественности, хотя официальные власти отрицают факт избиения. Но, думается, это часть информационной кампании Ермака, который так посылает сигнал оппонентам: не просто будете сидеть в тюрьме, вас ждет ад. Убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы Службой безопасности Украины, вероятно, тоже является частью политики террора Зеленского – Ермака против критиков режима.



Есть мнение, что какие бы ни были разногласия между украинскими политиками не выгодны американцам, они в конце концов всех заставят помириться и действовать в интересах Вашингтона. В качестве доказательства приводятся примеры из периода правления Порошенко. Тогда МВД было в шаге от войны с "Правым сектором*" (организация, запрещенная в РФ) в ходе так называемого Мукачевского инцидента. Но американцы вмешались – и все успокоились. У Порошенко были конфликты с тогдашним премьером Арсением Яценюком, губернатором Днепропетровской области олигархом Игорем Коломойским, с главой МВД Арсеном Аваковым. Но всегда в той или иной степени арбитром в конфликтах выступало посольство США в Киеве, оно разводило соперников по углам. Михомайдан, инициированный экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили – это, скорее всего, был проект американцев: надавить на Порошенко в вопросе создания антикоррупционного суда. Этот проект сами же американцы и свернули, когда Саакашвили начал выходить из-под контроля.



Правда, во времена правления Порошенко в самих США не было политического кризиса, какой существует сейчас. Администрация Белого дома значительно ослаблена противостоянием с республиканцами и геополитическими процессами – такими, как конфликт на Ближнем Востоке и вероятная война в Латинской Америке. Это значительно снижает способность решать внутриполитические конфликты на Украине.



Возможно, в Вашингтоне полагают, что контролируют ситуацию. Но история утверждает обратное. В 1657 году русское правительство тоже полагало, что контролирует ситуацию в Гетманщине. Тогда гетманом был провозглашен Иван Выговский, но ряд могущественных казацких вождей во главе с полковником Мартыном Пушкарем его власть не признала. Все шло к гражданской войне. Посол из Москвы боярин Богдан Хитров встретился с обоими оппонентами. Выговского он утвердил гетманом, а Пушкаря одарил богатыми подарками от царя, после чего уехал, уверенный, что все решил. Но вскоре Выговский и Пушкарь взялись за оружие, началась кровавая междоусобная война, которая стала первым актом исторической эпохи под названием Руина. Выговский вышел победителем из противостояния и вскоре переметнулся к полякам. Затем все гетманы и полковники времен Руины ставили свои амбиции и желание властвовать превыше всего. Никто не хотел быть вторым, только первым.



В начале ХХ века история повторилась. В эпоху Центральной рады и правления гетмана украинские политики боролись за увеличение и удержание власти, принося в жертву этой цели интересы населения. Продовольствие насильно отбиралось у крестьян и вывозилось в Германию. И, конечно, политиканы при помощи интриг боролись друг против друга. Особенно это проявилось во времена Директории. Два директора – Симон Петлюра и Владимир Винниченко – на публике демонстрировали полное единство и взаимопонимание. Но на самом деле ненавидели друг друга. Петлюра не мог забыть Винниченко, что тот при помощи интриг лишил его министерского поста еще во времена Центральной рады. Однажды руководители Украины, по слухам, даже подрались, помощникам пришлось их растаскивать. В конце концов Петлюра одержал победу, Винниченко уехал за границу.



Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить "гетманская булава". Похожая ситуация наступает для Украины сейчас. Власть ЗЕ-команды ослабла, у западных патронов много своих проблем. А 31 марта 2024 года должны пройти выборы президента Украины, которых не будет. После этой даты легитимность Зеленского станет очень и очень сомнительной.