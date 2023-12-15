Президент Жапаров объяснил, почему не станет давать пресс-конференцию по итогам года

10:52 18.12.2023

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал, почему не станет проводить пресс-конференцию по итогам 2023 года.



По его словам, на пресс-конференции отдельные журналисты задают "интригующие" вопросы.



"Конечно, я далек от утверждения, что это свойственно каждому из них. У нас много журналистов, которые хорошо знают свою работу. Но во время пресс-конференции они в основном задают вопросы, которые касаются только определенной сферы и практически не озвучивают вопросы о будущем государства, его развитии, экономике и проблемах регионов. Так, половина пресс-конференции и проходит за разбором неподтвержденных данных", - сказал он.



Президент сообщил, что тоже проводил пресс-конференцию, как прежние руководители, собрав журналистов. На пресс-конференциях, по словам Жапарова, часами разбирали неподтвержденную информацию и впустую тратили время.



"Это все есть в архивах, можно поднять и посмотреть. В основном там звучат вопросы примерно: "Насчет этого сказали так…", "Насчет того, говорят такое…", "Что Вы думаете об этом…". Исходя из этого, чтобы не отнимать времени у журналистов, мы стараемся своевременно давать комментарии на резонансные события и вопросы, интересующие общество. Так, мы рационально относимся и к моему времени, и к работе СМИ", - рассказал президент.



Также Жапаров отметил, что крултай закреплен в Конституции. "Я обязан давать информацию ежегодно избранным делегатам. Отвечая на вопросы делегатов, я стараюсь охватить то, что происходит в стране, какие работы ведутся и что есть в планах. Как вы сами видите уже второй год, мы стараемся дать детальный ответ вопросам и наказам делегатов. Я думаю, журналисты могут взять ответы на интересующие их вопросы оттуда. Этого, на мой взгляд, должно быть достаточно.



Ежегодно к концу года мы созываем курултай, слушаем мнение народа, говорим о решении вопросов, которые волнуют общество и отвечаем делегатам. Я считаю, это положительный рычаг. Оказывается, бывают такие вопросы, о которых не знают губернаторы, депутаты или акимы. Во время курултая делегаты, приехавшие со всех окраин страны, могут напрямую говорить о проблемах и получать на них ответы. Это же ведь хорошо", - заключил Жапаров.