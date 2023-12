Новая Большая игра: призрак Туманного Альбиона в песках Центральной Азии, - Вл.Прохватилов

Что стоит за "новой стратегией" Великобритании в регионе



Великобритания подключается к диалогу со странами Центральной Азии в формате "С5+1". Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Countries at crossroads: UK engagement in Central Asia (Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии), в котором изложены практические рекомендации для Даунинг-стрит,10, которые лягут в основу саммита на высшем уровне в формате "С5+1" в 2024 году. Авторы доклада отмечают неэффективность взаимодействия британских министров с правительствами всех пяти республик Центральной Азии. Один из ключевых пунктов – Соединенное Королевство должно активнее вытеснять Россию из региона.



"Взаимодействие Великобритании на высоком уровне с правительствами стран Центральной Азии было крайне недостаточным и нуждается в улучшении. Формат CA5+UK был бы подходящим способом выдвижения конкретных вопросов на правительственном уровне, что должно быть подкреплено предложением практическая поддержки [то есть инвестициями]",



– говорится в докладе.



Низкая эффективность британской дипломатии в Центральной Азии на протяжении всех постсоветских лет компенсировалась высокой эффективностью британских спецслужб, создавших в регионе мощные агентурные сети.



Прошлогодний январский путч в Казахстане был организован, как мы писали, британской разведкой МИ-6.



Казахстан – крупнейший в мире поставщик радиоактивного металла. Его компания "Казатомпром" – ведущий мировой производитель урана. Но из 13 рудников, добывающих уран, 11 принадлежат иностранным компаниям. Так, в переработке урана на Степногорском горно-химическом комбинате участвуют владеющие этим комбинатом британские фирмы Ganberg UK Ltd. (60%) и Gexior UK Ltd. (40%).



Торгуют добытым в республике ураном те же англосаксы, а именно британская компания Yellow Cake PLC, принадлежащая английскому инвестфонду Bacchus Capital Advisers Limited.



Осенью 2020 года правительство Казахстана решило торговать добываемым в республике ураном самостоятельно, без британских посредников. "Казатомпром", воспользовавшись условиями 10-летнего соглашения, выкупил по сниженной цене 25% проданных в 2018 году Yellow Cake запасов урана (2 млн фунтов).



В итоге к началу 2022 года "Казатомпром" превратился в ключевого поставщика урана в мире. Но через несколько дней после того, как Казахстан попытался выйти на мировой рынок урана, минуя британские компании и фонды, в республике 2 января вспыхнули массовые протесты и беспорядки. И сразу же начали быстро расти акции Yellow Cake.



Беспорядки в Казахстане помогли британской компании поправить свои пошатнувшиеся финансовые дела. Во время пика беспорядков 4-6 января суммарный биржевой оборот на акции компании достиг $3.7 млрд.



Синхронно с дестабилизацией Казахстана был запущен, как мы писали, процесс передела уранового рынка, в результате прибыли Yellow Cake рванули вверх, а государственная компания "Казатомпром" упала почти на 10%. По мере стабилизации ситуации в Казахстане акции Yellow Cake снова начали падать.



Известный турецкий аналитик Умур Челикденмез прямо связал протесты в Казахстане с происками Великобритании, которая инвестировала в сырьевой сектор Казахстана более 25 млрд долл. и стала прибежищем ряда казахских оппозиционеров, превратив их в своих агентов влияния.



Попыткой государственного переворота в Киргизии в октябре 2020 года также дирижировали британцы. В этом случае дипломатия и разведка были, как говорится, в одном флаконе, то бишь в одном лице. Тогдашний посол Великобритании в Бишкеке Чарльз Гаррет, был, как мы писали, по совместительству одним из лучших кадровых офицеров британской разведки, другом и соратником бывшего главы МИ-6 Алекса Янгера и продолжателем традиций Лоуренса Аравийского, на которого он похож даже внешне.



Впрочем, со времен знаменитого мастера тайной дипломатии сэра Эдуарда Грея, который возглавлял британский МИД перед Первой мировой войной, быть британским дипломатом всегда означало быть еще и разведчиком.



В период с апреля по август 2020 года Гаррет провел серию негласных переговоров и консультаций с руководством прозападных партий и фондов: с главой партии "Ата Мекен" О. Текебаевым, председателем "Фонда прогресса" А. Турдукуловым, а также со сторонниками бывших президентов Алмазбека Атамбаева и Розы Отунбаевой. На фотографиях, размещенных в известной своими расследованиями газете "Дело N", зафиксированы сцены общения британцев с киргизскими энпэошниками и передачи им денег. А бывший президент Роза Отунбаева являлась транслятором денег через свой Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой".



Как сообщает Kyrgyz World, "главным пунктом в ходе этих бесед" были инструкции, как наилучшим образом дискредитировать и скомпрометировать кандидатов в парламент от действующей власти. Накануне парламентских выборов Чарльз Гаррет "предпринял попытку объединения всех протестных сил с целью использования полученного потенциала против действующей власти".



В результате инициированных "британскими учеными" беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, после чего протесты сошли на нет.



Однако новый президент республики Садыр Жапаров с первых дней своего пребывания в высокой должности твердо взял курс на укрепление сотрудничества с Россией, и тогда к раскачиванию ситуации в республике подключилось, как мы писали, американское посольство. Тогдашний посол США в Киргизии Дональд Лу прямо обратился к "смелым людям" Киргизии с призывом выступить против киргизских властей.



В докладе британских парламентариев особо критикуется слабая работа британских дипломатов в Таджикистане. И совершенно зря. Ведь большая часть Таджикистана, Горно-Бадахшанская автономная область, является, по сути, ареалом МИ-6, вернее, ее старинного агента Ага хана IV и его фонда.



Фонд Ага-хана – организация, созданная главой мировой общины исмаилитов Ага-ханом IV. Исмаилиты (одна из ветвей шиитского ислама) составляют большинство населения ГБАО, горной провинции Таджикистана. Духовный глава исмаилитов, власть и авторитет которого передаются по наследству, – имам Ага-хан. В настоящее время (с 1957 г.) это Его Высочество Карим Ага-хан IV (титул присвоен королевой Елизаветой II), в 1936 году в Женеве миллиардер, рыцарь-командор ордена Британской империи. Ага-хан IV проживает в Лондоне, но проводит масштабную и, мягко выражаясь, разнообразную деятельность в ГБАО через Фонд Ага-хана.



Аналитики российского Института международных политических и экономических стратегий пишут, что "Ага-хан является давним доверенным клиентом британской разведки МИ-6" и даже в Гарвардский университет смог поступить лишь "по протекции МИ-6". "И если те или иные распорядители Фонда представляют на Памире Ага-хана IV, то сам Ага-хан IV, в свою очередь, представляет в регионе МИ-6".



Египетский историк профессор Мохаммед Рахман отмечает, что исмаилиты и их духовные лидеры, имамы династии Ага-ханов, были верными союзниками британской короны на протяжении веков. Ага-хан IV в буквальном смысле является агентом британской короны. Британский фонд агентов короны (Crown Agents Foundation) на своем официальном сайте поместил Aga Khan Foundation на почетное первое место в списке своих членов.



Основанный Линдоном Ларушем американский журнал The Executive Intelligence Review (EIR) пишет, что согласно своему уставу Crown Agents является "Эманацией короны", а гуманитарные, логистические и административные субподрядные работы, которые выполняют его сотрудники, – "стратегический обман" в чисто британском стиле.



В серии книг и публикаций EIR утверждает, что Crown Agents Foundation является оперативным центром ведущейся британской короной нарковойны против всего мира. Через сеть своих банков Crown Agents Foundation отмывал деньги Медельинского наркокартеля, как установило Агентство по борьбе с наркотиками США.



В 2001 году MI-6 и британская военная разведка Defence Intelligence взяли, как мы писали, под свой контроль наркотрафик в афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО.



Британцы, опасаясь утратить свои позиции в ГБАО, создают "запасной аэродром" в граничащих с ней областях Киргизии. Недавно Фонд Ага-хана прикупил еще 6% акций Киргизского инвестиционно-кредитного банка в дополнение к уже имеющимся у него 60%.



Наличие блокирующего пакета в акционерном капитале ведущей республиканской кредитной организации дает возможность "британским ученым" практически безнаказанно отмывать доходы от наркотрафика из ГБАО, выводя их в офшоры.



Столь же подрывной характер носит "стратегия" британской короны и в других республиках Центральной Азии.



Намерение Великобритании увеличить свое влияние в регионе посредством встреч на высшем уровне в рамках "C5+UK" означает очередной всплеск жгучего желания начать новую Большую игру по вытеснению России из региона.



Однако, "новая стратегия" Соединенного Королевства в Центральной Азии не будет иметь успеха, так как правительства всех республик региона ожидают от любых внешних акторов прежде всего притока инвестиций, а у британских ученых с этим делом не ахти.



По уровню инвестиций в регион Великобритания находится на одном из последних мест, уступая Японии, США, Германии, Южной Корее. России, Турции и Швейцарии.



Известный российский востоковед Александр Князев уверен, что Великобритания не готова в каких-то значимых объемах инвестировать в страны региона, а это то, чего главным образом ждут в Астане, Ашхабаде, Ташкенте, Бишкеке или Душанбе от всех без исключения внешних партнеров.



Зря, выходит, британские ученые новую стратегию сочиняли.