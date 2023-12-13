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DPI - так будет называться мировой цифровой концлагерь, - Валентин Катасонов
11:58 18.12.2023

Троица цифровой эры: идентификация, платежи и обмен данными
Валентин Катасонов

В уходящем 2023 году одной из наиболее часто встречающихся в российских СМИ англоязычных аббревиатур была CBDC. За ней стоит термин Central Bank Digital Currency - "цифровая валюта центрального банка". Особый интерес к теме CBDC у нас был обусловлен тем, что летом текущего года был принят закон о цифровом рубле, и Банк России приступил к поэтапному внедрению этого цифрового рубля в нашу жизнь.

Не исключаю, что в следующем, 2024 году на первое место по популярности выйдет другая англоязычная аббревиатура - DPI, которая расшифровывается как Digital Public Infrastructure - "цифровая общественная инфраструктура". Пока еще тема DPI для большинства наших граждан - terra incognita. Но реализация проекта DPI может происходить столь стремительно, что в следующем году граждане могут потерять сон и покой из-за этой таинственной DPI. Она может оказать на людей такое же шоковое воздействие, как, скажем, так называемая пандемия ковида, охватившая в 2020 году весь мир, включая Россию.

Проект введения DPI инициирован на самом "верху". Он осуществляется под эгидой Программы развития ООН (ПРООН), Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Фонда Рокфеллера при поддержке Европейского союза, МВФ и Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

В руководстве Организации Объединенных Наций (ПРООН) по цифровой общественной инфраструктуре (DPI) говорится, что проект включает три основных компонента: "В целом существует три основных типа протоколов, которые облегчают цифровую общественную инфраструктуру: цифровая идентификация, цифровые платежи и обмен данными". Что касается первого компонента (цифровая идентификация), то речь идет о цифровом удостоверении личности.

И далее на сайте ПРООН мы читаем: "Эти три протокола обычно требуются для большинства транзакций цифровых услуг, таких как выдача разрешений, выдача лицензий или предоставление записей, которые часто требуют проверки личности пользователя, обеспечения обмена данными между агентствами и пользователями и, наконец, авторизации онлайн-платежей".

А вот еще фрагменты информации с сайта ПРООН: "Отдавая приоритет этим трем протоколам, местные органы власти могут подготовить почву для успешного развития всей экосистемы цифровых услуг в соответствии с уникальными потребностями своего сообщества". По вопросу цифровой идентификации особо говорится: "Эта цифровая идентичность определяет, к каким продуктам, услугам и информации мы можем получить доступ - или, наоборот, что для нас закрыто".

Все достаточно откровенно. Доступ к общественным благам будет дифференцированным. С учетом социального статуса человека. Вероятно, в духе романа О. Хаксли "О дивный новый мир", где все обитатели "дивного нового мира" поделены на касты (высшие: "альфа", "бета"; низшие: "гамма", "дельта", "эпсилоны"). А также, вероятно, с учетом поведения каждого индивидуума. Конкретно с помощью социальных рейтингов, присваиваемых каждому индивидууму (наиболее продвинулись на этом направлении китайские товарищи).

О таком компоненте DPI, как CBDC я уже достаточно много писал. У меня на эту тему недавно вышла книга: "Цифровые валюты: от биткойна к CBDC. "Хозяева денег" хотят стать "хозяевами мира"" (М.: Тион, 2023).

Еще до появления проекта DPI я говорил, что CBDC - важная часть более глобального, общего проекта по построению мирового цифрового концлагеря и что пока все подробности общего проекта нам неизвестны. И вот, кажется, наконец, мы видим, как из отдельных частей складывается паззл под названием "мировой цифровой концлагерь". Название его - DPI.

Что касается CBDC, то за последние месяцы некоторые секреты этого проекта также начинают выходить наружу. Центральные банки десятков стран мира уже в прошлом году заявляли, что приступают к подготовке и реализации проектов цифровых валют. Но при этом говорили, что речь идет исключительно о национальных цифровых валютах. И о том, что CBDC - лишь дополнение к двум ныне существующим формам денег: наличным и безналичным. А вот в этом году уже имеется немало признаков того, что со временем будет создана единая мировая цифровая валюта. И что CBDC - не третий вид денег, а единственный, который со временем заместит как наличные, так и традиционные безналичные деньги.

В ноябре 2023 г. в Сингапуре проводился международный фестиваль финансовых технологий. На нем выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она призвала государства "продолжать готовиться к внедрению" CBDC и связанных с ними платежных платформ в будущем. Исполнительный директор отметила, что CBDC способны лучше, чем наличные и традиционные безналичные деньги обеспечить устойчивость в странах с развитой экономикой и улучшить доступ к финансовым услугам в сообществах, испытывающих недостаток банковского обслуживания. Более откровенно о будущем CBDC говорят в Китае: там не скрывают, что цифровой юань не только может, но и должен заместить в будущем традиционные виды денег, в первую очередь наличный юань.

В последние месяцы как грибы после дождя стали появляться различные сайты, посвященные теме DPI и фактически рекламирующие новый проект. Вот, например, сайт, который называется CDPI. Это информационный ресурс разработчиков DPI, который называется Center for Digital Public Infrastructure. Сайт в значительной степени рекламный. Из него нельзя понять, кто является разработчиками проекта, кто - заказчиками, кто финансирует разработки.

На сайте объясняется, что такое DPI: "Цифровая государственная инфраструктура - это подход к решению социально-экономических проблем в масштабе, сочетающий минималистские технологические вмешательства, государственно-частное управление и динамичные рыночные инновации. Общие примеры включают Интернет, мобильные сети, GPS, проверяемые системы идентификации, совместимые платежные сети, согласованный обмен данными, сети обнаружения и выполнения с открытым циклом, цифровые подписи и многое другое". Как видим, проект DPI призван интегрировать все, что наработано и может еще быть наработано в разных сферах общественной жизни и имеет отношение к цифровым технологиям и цифровой информации (digital data).

На сайте CDPI "засвечены" лишь две персоны, которые, видимо, глубоко погрузились в тему DPI. Одна из них - Нандан Нилекани, индийский предприниматель, миллиардер, тесно ассоциированный с американским миллиардером Биллом Гейтсом. Получил мировую известность благодаря тому, что в 2017 году пожертвовал половину своего состояния благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс. Индийский миллиардер следующим образом рекламирует проект: "Цифровая общественная инфраструктура - это создание основанной на технологиях модели роста, которая является совместной, справедливой и демократизирует возможности в масштабах населения. Центр DPI может помочь странам двигаться быстрее на этом пути".

А вторая фигура - сам Билл Гейтс. Судя по всему, он является главной фигурой в этой малопрозрачной организации CDPI. На главной странице сайта он обращается к пользователям со следующими вдохновляющими словами: "Точно так же, как мы строили дороги, автомагистрали и аэропорты в ХХ веке, теперь мы должны построить цифровую инфраструктуру, которая будет открытой, доступной и расширяющей возможности каждого".

Судя по многим признакам, малость подзабытый Билл Гейтс сегодня получил от мировой закулисы (глубинного государства) поручение продвигать по всему миру тему DPI. И мы о нем в 2024 году будем слышать так же часто, как мы слышали о нем, например, в 2020-2021 гг., когда он изо всех сил двигал по всему миру идею всеобщей вакцинации человечества, причем вакцинации вместе с цифровой идентификацией каждого жителя планеты.

Многие наблюдатели и эксперты DPI называют главными локомотивами проекта ООН (ПРООН) и Билла Гейтса (Фонд его имени). И проект этот получил неофициальное название ’50-in-5′. Оно означает, что ООН и Билл Гейтс планируют создать полноценные цифровые общественные инфраструктуры в 50 странах мира за время, составляющее пять лет. Т. е. если отсчитывать от 2023 года, то в 2028 году уже в полусотне стран мира должны быть выстроены полноценные цифровые концентрационные лагери. А в более отдаленной перспективе из отдельных цифровых концлагерей будет создан единый мировой.

Когда стартовала кампания ’50-in-5′? На сайте ПРООН называется точная дата старта - 8 ноября 2023 года. Мировая общественность еще не в полной мере успела осознать это историческое событие.

Кое-какие подробности о проекте мы узнаем из вышедшей в конце октября статьи UN, Gates Foundation ’50-in-5′ campaign aims to rollout digital public infrastructure in 50 countries by 2028 ("Кампания ООН и Фонда Гейтса "50 за 5" направлена на развертывание цифровой общественной инфраструктуры в 50 странах к 2028 году").

В ней, в частности, отмечается: "Кампания "50 за 5" - это результат сотрудничества Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Программы развития ООН, Альянса цифровых общественных благ и компании Co-Develop". Далее автор статьи дает справку по некоторым участникам кампании. В частности, компания Co-Develop была основана Фондом Рокфеллера, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Nilekani Philanthropies и Omidyar Network. Альянс цифровых общественных благ (Digital Public Goods Alliance) включает фонды Гейтса и Рокфеллера, а также другие организации и правительства нескольких стран. Подобные подробности подводят к выводу, что Билл Гейтс - ключевая фигура в проекте. Он участвует в проекте не только под флагом фонда своего имени, но также через другие организации, в которых ему принадлежит контрольный пакет.

Есть и другие участники проекта DPI. Так, на августовском саммите B20 (Business-20 - "Деловая двадцатка") в Индии выступил уже упоминавшийся выше предприниматель и миллиардер Нандан Нилекани. Он считается главным индийским архитектором цифровой идентификации. На саммите бизнесмен похвалился тем, как далеко продвинулась Индия в деле построения цифровой общественной инфраструктуры. И что другие страны могут последовать этому примеру и использовать DPI для всего: от паспортов вакцин, сбора налогов и оплаты дорожных сборов до адаптации к изменению климата и перехода к экономике замкнутого цикла.

А на весенней (2023 года) сессии МВФ и Всемирного банка этот индийский миллиардер заявил, что для построения "правильного общества" в Новом Свете необходимо всего-навсего три инструмента: у каждого члена такого общества должно быть цифровое удостоверение личности; у каждого должен быть банковский счет; у каждого должен быть смартфон. Этого вполне достаточно для того, чтобы выстроить всю цифровую инфраструктуру общества, т. е. в переводе на менее политкорректный язык – цифровой концлагерь.

Посильный вклад в дело построения DPI вносит и Всемирный экономический форум (ВЭФ), о котором после резкого окончания так называемой пандемии ковида стали незаслуженно забывать. В ноябре этого года ВЭФ предложил свой план внедрения "цифровых удостоверений личности". Причем угроза резкого потепления планеты, ожидания новых пандемий, надвигающийся мировой голод и прочие глобальные угрозы не оставляют времени для раскачки. ВЭФ считает, что цифровая идентификация всех жителей планеты должна быть завершена к 2030 году.

Наблюдатели и эксперты, которые приступили к мониторингу темы DPI, отмечают, что если в реализации проекта начнется пробуксовка, то организаторы кампании, скорее всего, прибегнут к уже проверенному средству: Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) будет объявлено о начале какой-нибудь новой "пандемии". Со всеми отсюда вытекающими последствиями для прав и свобод человека.

P.S. Автор одной из недавних отечественных публикаций на тему DPI предложил дать другое, более точное название проекту - GDCC (Global Digital Concentration Camp) - "глобальный цифровой концентрационный лагерь".
13.12.23

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702889880


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