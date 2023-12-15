Как бежал из Латвии в Россию депутат Рижской думы Руслан Панкратов

15:58 18.12.2023

ПОБЕГ ИЗ ЛАТВИИ В РОССИЮ: БЫВШИЙ ДЕПУТАТ РИЖСКОЙ ДУМЫ УСТРОИЛ ЦЕЛУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ



Люди, которые оказались практически в заложниках в Латвии, Литве, Эстонии, без прав и перспектив, под угрозой уголовного преследования за малейшую поддержку России, вынуждены, порой рискуя жизнью, выбираться из прибалтийского концлагеря. История Руслана Панкратова, общественного деятеля и бывшего депутата рижской думы, тому лучшее подтверждение.



Побег из Латвии для Руслана Панкратова превратился в настоящую спецоперацию. Готовился очень тщательно. Ошибаться было ни в коем случае нельзя. Он изучил все оборудование, которое использовалось на латвийской границе, его характеристики, людей, которые служат, правила задержания, в каких случаях применяется оружие и так далее.



По словам мужчины, много энергии ушло на то, чтобы обеспечить секретность, поскольку его квартира прослушивалась, а машина стояла на GPS-трекере. Родственникам о своих планах Руслан не сообщал сознательно, чтобы не допустить утечки информации.



Нельзя было допустить, чтобы это знал кто-либо, включая родственников. Потому что, как показала практика, как только я пересек границу и это стало известно, то, конечно, сразу же начались вопросы к родственникам: а вы должны были знать! Хотя на самом деле они об этом еще и не знали,

– отметил он.



По словам Руслана, за несколько дней до своего побега он начала говорить своим знакомым, что планирует уходить через Финляндию или Эстонию на Белоруссию. Сам же в назначенный день приехал на место эвакуации. А дальше было все как в кино: маскировка, ожидание и переправа.



В назначенный день я переоделся в рыбака и приехал на место эвакуации. Сидел, ловил рыбу. Купил все заранее: кашу, подкормку, червячков, завтрак, удочки. Собственно, и саму рыбу. Ни у кого не должно было быть сомнений, что я праздно провожу время. Я дождался темноты, переоделся в гидрокостюм, сложил вещи. Я знал, что во время ночной съемки видеокамеры на границе переходят на теплоскан. А гидрокостюм подавляет теплоизлучение. То есть в темной воде человека не видно. И начал уходить через границу. Тревоги со стороны латвийских пограничников я не услышал. Думаю, они так и не знают ни точки пересечения, ни времени, ничего,

– поделился Руслан.



Выбравшись на другой берег, он переоделся в сухую одежду и пошел искать русских пограничников. Которые, к слову, не заставили себя долго ждать.



Практически сразу подъехал наряд. Видимо, сработали технические средства российских погранвойск. Меня обнаружили достаточно быстро. Но встретили очень доброжелательно. Я сразу поднял руки, сказал: "Здравствуйте, я Руслан Панкратов, я прошу политического убежища". Все по протоколу... Службы, и миграционная, и особый отдел, и служба контрразведки сработали достаточно быстро. Все это идентифицировалось. Дальше все оформили, я получил российские документы на временное убежище, в которых говорится, что Россия меня не выдаст ни при каких обстоятельствах,

– сказал собеседник Царьграда.



В Латвии идет охота на сторонников России



У Руслана Панкратова, человека прекрасно владеющего латышским языком, получившего высшее образование в латышском вузе, отобрали практически все документы. То есть в Латвии он фактически находился в заключении. И чтобы спастись от преследования, он пересек границу между Латвией и Россией через водную преграду. Как мы видим, спецоперация удалась.



В беседе с ведущей программы "Мы в курсе" Еленой Афониной Руслан сказал, что положению русских в Латвии сейчас не позавидуешь. Оштрафовать могут за любое инакомыслие.



Люди в зверином оскале начали зачищать информационное пространство. Такого еще не было. Да, неприязнь всегда была. Может, даже и в советский период. Но здесь и спецслужбы, и используется репрессивный аппарат. И если мы с вами разговариваем по-русски, то нас могут оштрафовать, за любое инакомыслие. Или если вы не поддерживаете ЛГБТ*. А скажете, что Waffen-SS не были повстанцами, которые боролись с большевизмом, вас начнут в уголовном порядке преследовать. Фашистская Германия и методы гестапо просто отдыхают!

– сказал Панкратов.



По его словам, в Латвии всегда было двухобщинное общество, в том числе и в политической среде. Все мирно сосуществовали друг с другом. Но потом вдруг началась зачистка информационного пространства и преследование людей за их высказывания в публичном поле.



Нельзя думать, нельзя в соцсетях делиться… Вы не можете в соцсетях нормально переписываться, потому что остается след. И они рыскают там, смотрят. У вас должно быть мнение, вы должны не просто промолчать про Украину, вы должны говорить, что "кровавый Путин", "страна Мордор" и "русские оккупанты". А если вы русский, то вас будут преследовать в уголовном порядке. Если вы латыш, то предадут общественной анафеме. Скажут, что "вы продались Путину", "вы отравлены кремлевской пропагандой", "вы пособник русских оккупантов"... С вами друзья могут перестать общаться, вас никуда не будут звать. Это такая истерия, причем достаточно глупая,

– поделился он.



Слава Богу, не все латыши хотят, чтобы их дети были нацистами, и сопротивляются этому, сказал Руслан Панкратов. Нет, они не могут высказывать свое мнение публично – травля слишком агрессивная. Люди могут лишиться работы, будущего. Многим приходится молча сносить это давление. И они ждут момента, когда ситуация изменится, отметил он.



Посмотрите, какие зверства происходят, сносятся памятники, нельзя смотреть российское телевидение. Не просто его исключили из кабелей! А если идет полицейский наряд и увидел у вас тарелку, то они имеют право зайти к вам чуть ли не в квартиру. И вы должны доказать, что вы не смотрите российское телевидение. А если смотрите, то готовьте 7000-9000 евро (100 тысяч рублей – ред.) за это заплатить. За то, что вы смотрите "ядовитую", как им кажется, пропаганду,

– сказал Руслан Панкратов.



Латвийское телевидение рассказывает о кровавом режиме в России, навязывая свое видение европейцам. Практически на всей территории современной Прибалтики, не только в Латвии, но также в Литве, Эстонии, а сейчас и в Финляндии, идет "сжигание ведьм". По словам собеседника Царьграда, в Польше, конечно, нет столько русских, сколько в Латвии. Но тем не менее травля присутствует, в отношении туристов в частности.



Катастрофическое положение. Это какое-то безумие,

– заключил он.