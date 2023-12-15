РосЕпрстТВ - источник глума и предательства, - В.Егоров

16:15 18.12.2023

ВАДИМ ЕГОРОВ



"ФОРМЕННОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО": НА ЭКРАНАХ СНОВА ТЕ, КТО НИКОГДА НЕ СПОЕТ, КАК ШАМАН: "Я РУССКИЙ"



Россия живет в двух реальностях одновременно, что предельно точно выразил в реплике герой Сергея Бодрова в фильме "Брат 2": "На войне такую музыку не слушают. Она ненастоящая". Однако если раньше можно было вести речь о каких-то эстетических разногласиях с тем, кто "такую музыку" творит, то теперь уже о форменном предательстве. О том, почему мы допустили, что такие люди являются кумирами, имеют право не только есть бюджетные деньги, но и открывать рот о политических вопросах страны, читайте в материале Царьграда.



Эти "две России" росли параллельно друг другу. Точнее, не так: одну растили, а вторая росла сама, потому как кому-то нужно было вопреки реалиям вкалывать на заводах, печь хлеб, защищать Родину.



Когда на заре 90-х одни шли в Белый дом, чтобы протестовать под дулами танковых орудий против превращения страны в криптоколонию Запада, другие учились у этого Запада "брать от жизни все".



Одни штурмовали Шатой, другие нюхали кокаин в стриптиз-барах. А когда полыхнуло на русском Донбассе, одни сразу отправились добровольцами и волонтерами в Луганск, а другие ляпали на аватарки украинские флаги и организовывали пикеты, чтобы "шатать режим".



С началом СВО процесс достиг своего логического развития, когда те "другие" просто бежали за рубеж. И ладно бы просто хлопнули дверью, но нет же, они стали активно лить помои на свою страну в соцсетях и в интервью иноагентам.



Все эти рок-н-ролльные гуру, гении пера и изящной словесности, мастера широкого метра и нагого афедрона на театральных подмостках и прочие разноликие бесноватые сущности, привыкшие задавать тон и формулировать смыслы. Прежних аншлагов и щедрых бюджетных гонораров у них больше нет, а вот замашки менторские остались. Да и нутро никуда не делось.



МУЗЫКАНТ МАКС ПОКРОВСКИЙ*, ВЫБРАВШИЙ США В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ РОДИНЫ, С ГОРЕЧЬЮ ЗАЯВИЛ, ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС ЖИВЕТСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ТОМ ЖЕ НЬЮ-ЙОРКЕ.



Лишь самомнение у некоторых немного пошатнулось. Так один из предателей был вынужден признать, что метро в России лучше, чем в США.



Другой констатировал, что в России зарабатывал по 3 тыс. долларов в день, а теперь живет, как все, покупая только "продукты и туалетную бумагу".



Лезут и лезут



Впрочем, некоторые из них возвращаются. Потому как на территории всепобедившей демократии оказалось уныло, а хочется уровня жизни, к которому привыкли, и, если получится, снова разжигания фимиама в собственную сторону. Приехали по-тихому, без извинений, словно ничего и не случилось.



УДИВИТЕЛЬНО, НО СБЕЖАВШЕМУ В ПРИБАЛТИКУ С НАЧАЛОМ СВО "ИСТОРИКУ МОДЫ" ВАСИЛЬЕВУ НИЧЕГО НЕ ПОМЕШАЛО ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ ПРЕЗЕНТОВАТЬ НА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЯРМАРКЕ СВОЮ КНИЖКУ.



Тихой сапой пролез в преподаватели МГУ так называемый историк моды Александр Васильев. Тот самый, что годами присутствовал на федеральных телеканалов в западном амплуа "гомосексуалист учит женщин одеваться".



А с началом СВО вполне себе ожидаемо слинял за рубеж, предварительно написав покаянное письмо властям русофобствующей Литвы:



Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украина. Я имею литовское гражданство более 20 лет. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!



К счастью, после общественного резонанса, вызванного возвращением историка, появилась информация, что МГУ не будет продлевать с ним контракт, то есть после 31 декабря модник может вернуться в любимую Литву.



И надо отметить, что подобные инциденты в столичных вузах происходят не впервые. Так в стенах МГИМО с легкой руки замдекана местного факультета журналистики Юрия Кобаладзе лекцию для будущих дипломатов прочел не кто иной, как "испуганный патриот" Иван Ургант. И снова неравнодушная общественность отреагировала возмущением, после чего "инноватор" Кобаладзе был уволен.



В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ "ИСПУГАННЫЙ ПАТРИОТ" ИВАН УРГАНТ ОСТОРОЖНО ПЫТАЕТСЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ. НЕДАВНО ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ДАЖЕ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОЧЕНЬ ЖАЛЕЕТ О СВОЕЙ ЭМИГРАЦИИ.



Впрочем, если с карьерой экс-замдекана все и так ясно, то известного шутника со счетов списывать рано: родной Минюст по итогам проверки не нашел достаточных оснований для включения его в список иноагентов.



Он не скрывает, что хочет вернуться на Первый, не собирается уезжать из России, не придерживается антироссийской позиции и в целом готов работать "в предлагаемых обстоятельствах". Но его постоянно просят "немного подождать" и воздержаться от высказываний на политические темы,



– рассказывает телеграм-канал "Московский пул".



Возвращение другого мастера русофобских виршей, актера Дмитрия Назарова* в последний момент удалось завернуть в Смоленске. И здесь тоже не обошлось без "прогрессивной" интеллигенции от образования – предполагалось, что в музыкальной школе № 1 имени М.И. Глинки релокант дистанционно будет читать сказку Маршака "Двенадцать месяцев" под аккомпанемент оркестра. Но потенциальный зритель задумки организаторов не оценил.



СБЕЖАВ ИЗ СТРАНЫ, ДМИТРИЙ НАЗАРОВ* УСИЛЕННО ПОЛИВАЛ ГРЯЗЬЮ И РОССИЮ, И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ, И ВОЕННЫХ, СРАЖАЮЩИХСЯ В СВО. НО ВДРУГ БЕГЛЫЙ РЕЛОКАНТ ВСКРИЧАЛ: "БОЖЕ, КАК Я ОШИБАЛСЯ".



Что это? Почему это?



Несмотря на все, определенная часть нашего общества продолжает жить прошлым. По правилу "поэт в России больше, чем поэт" не возбраняется ненавидеть Отечество и государствообразующий русский народ. Потому как они гении и над землей парят.



Щедро прощали все желчному Окуджаве, ехидного Жванецкого носили на руках до его последних дней, даже когда он откровенно поддержал установившейся в его родной Одессе режим. Продолжали слушать Шевчука даже после того, как тот, исходя из каких-то хиппово-пацифистских химер, пригласил на свой концерт в Чечне и наших ребят-срочников, и ичкерийских в прямом смысле этого слова головорезов.



ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ В РОССИИ ЕДВА ЛИ НЕ НОСИЛИ НА РУКАХ ЖЕЛЧНОГО МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО.



Не замечали поддержку необандеровского режима актером Ясуловичем, лечили у себя за свой счет обнищавшего молдавского актера Волонтира, который в начале 90-х призывал гнать из своей Молдавии всех русских. И даже Кикабидзе, несмотря на его фотосессии на могиле Бандеры, для многих продолжал оставаться "Бубой".



Что это? Банальная тупость наших ширнармасс? Или беспринципность? А может, следствие отсутствия у нашего государства даже намека на какую-либо идеологию?



"Если Бога нет, то все дозволено", – гласит крылатая фраза, которую приписывают Достоевскому. А если по закону не возбраняется хулить Россию и потешаться над русским народом, то в чем тогда преступление? А если нет преступления, то что зазорного в том, что десятилетиями флагманами нашей масс-культуры были сущности, в коих не было печати русского духа?



Зато четко был прописан алгоритм, слагаемыми которого были баснословные гонорары за корпоративы, низкопоклонство пред западными стандартами и вилла на Майами. И ни капли патриотизма. Да и к чему этот рудимент?



И что крамольного тогда в том, чтобы продолжать слушать гнусавые шансоньетки Макаревича*, читать книжицы Глуховского* и радоваться шуткам Урганта.



ПИСАТЕЛЬ-"УБЕГАЕЦ" ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ* УВЕРЕН, ЧТО "УКРАИНЦЫ ЛУЧШЕ РУССКИХ". НО ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРИИ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЕГО ФАНАТАМИ.



Кстати, когда последний вернется в эфир Первого канала? Они же уже начали процесс возвращения. Так, на нынешней "Песне года" мы вновь будем лицезреть кривляющуюся личину еще одного "убегайца" и когда-то приятеля Зеленского Александра Ревву.



А вот Леонида Агутина не увидим: не вынесла душа заукраинского поэта соседства на сцене с певцом Шаманом – слился сам.



Поговаривают, что тот же Шаман может стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Наряду с Владимиром Машковым, Никитой Михалковым, Валерием Гергиевым, Александром Коцем, Семеном Пеговым.



Если это так, то сие отрадно, ибо в прошлые годы доверенными лицами нашего национального лидера становились довольно странные фигуры. Такие, как внезапно оказавшаяся "человеком мира" Елена Исинбаева, которая взамен на право жить и выступать в ЕС отказалась и от звания майора ВС России, и от членства в "Единой России", да и от самой России тоже. Или не нуждающийся в дополнительных представлениях Александр Невзоров*.



Я думаю, что на том уровне, где пребывает Владимир Владимирович и его ближний круг, там люди в культуре не очень "рюхают". Но хорошо, если туда попадут те, которые помогут советом, как разгрести авгиевы конюшни нашей культуры. При всех коммунистических заскоках на эту роль можно взять Прилепина. Он лучше, чем те, кто сейчас отвечает за культуру на местах,



– поделился своим взглядом с Царьградом поэт, музыкант, лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов.



ЯРОСЛАВ ДРОНОВ, ВЫСТУПАЮЩИЙ ПОД ПСЕВДОНИМОМ ШАМАН, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ.



Что с того?



"Иногда они возвращаются". Так назывался ужастик про злобных мертвецов, возвращающихся в нашу реальность из потустороннего мира. Россия нуждается в возвращении русофобских идейных мертвецов, которые после февраля 2022-го отстали от нее безнадежно? И уже не догонят. Ответ очевиден. Они не нужны ей, они не нужны нам, от них исходит смрад тлена и разложения. И чтобы не отравить их трупным ядом наши души и сердца, мы должны держать их на большом расстоянии от Родины и от себя. Теперь уже навсегда.



*внесены в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов.