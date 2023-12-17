Лев Корольков и Виталий Волков. Новая книга об уроках Афганской войны

16:50 18.12.2023 Почему Афганистан?

из книги "День, который определил политику центров силы"



Корольков Лев, Волков Виталий. День, который определил политику центров силы. - М. : Наше Завтра, 2024. - 176 с.



Военные мемуары, как известно, - жанр особый. Что уж говорить о мемуарах разведчика-спецназовца, чья война почти всегда оказывается длиною в жизнь, а порой - и значительно больше жизни (в этой связи можно привести пример хотя бы Лоуренса Аравийского, чья деятельность во многом создала такой Ближний Восток, каким мы знаем его сегодня)? Лев Иванович Корольков, полковник СВР в отставке, ветеран группы "Вымпел", непосредственно причастный к знаменитому штурму дворца Амина и к ряду других спецопераций, - человек, безусловно, легендарный. В этой книге он вместе с соавтором, известным журналистом-международником, главным аналитиком Фонда "Наследие Евразии" Виталием Леонидовичем Волковым возвращается к теме Афганской войны 1979-1989 годов и ее влияния на дальнейшие политические события, не исключая нынешних дней. Дата 27 декабря 1979 года, когда состоялась операция "Шторм 333", по мнению Льва Королькова, "действительно оказалась днем, определившим будущее мира на десятилетия вперед, вплоть до настоящего времени, затрагивая геополитические интересы крупнейших центров силы, то есть России, КНР, США, Индии…"



Книга была завершена авторами в конце 2021 года, незадолго до начала Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которую сейчас многие недружественные нашей стране источники пытаются представить как некий аналог Афганской войны - только уже не для СССР, а для России. О том, что западные политики, американские прежде всего, убедившись в невозможности военной победы над нашей страной, стремятся максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан", но в итоге рискуют устроить себе "второй Вьетнам", "черную дыру", поглощающую их материальные и людские ресурсы, недавно написал действующий глава СВР Сергей Нарышкин.



Книгу "День, который определил политику центров силы" можно считать важным подтверждением этой мысли. Даже не потому, что аналогия конфликта 1980-х "Запад - Пакистан - Афганистан - СССР" и конфликта 2020-х "Запад - Польша - Украина - Россия" при ближайшем рассмотрении оказывается имеющей лишь внешнее сходство. Гораздо важнее другое. Когда "Афган" только начинался, Советский Союз, одержимый "духом Хельсинки", уже изо всех сил держал курс на "разрядку международной напряженности" и на "мирное сосуществование двух общественно-политических систем", что впоследствии привело к горбачевскому "новому мы́шлению" с душком Рейкьявика и Мальты. Более того, как подчеркивают Лев Корольков и Виталий Волков, главным сторонником и "мотором" силового вмешательства нашей страны в Афганистане - вмешательства, которое привело к созданию всемирной (за исключением разве что Индии) антисоветской коалиции, тогда был такой искушенный политик, как председатель КГБ СССР, а впоследствии глава Советского Союза Юрий Владимирович Андропов.



Сейчас же антироссийская коалиция "альянса демократий" выглядит намного менее глобальной и намного более тяжелой по затратам для ее участников, а главной линией высшего политического руководства РФ, совпадающей с линией общественных настроений, является трансформация "однополярного" Pax Americana в многополярный мир с параллельной дедолларизацией мировой экономики. То есть в этом отношении ситуация вовсе не аналогична той, что была в конце 1979 года, но даже прямо противоположна ей. Не говоря уже о множестве других объективных отличий. Но наши бывшие западные "партнеры", похоже, ничего не забыли и ничему не научились, пытаясь в новых обстоятельствах повторить свои некогда успешные схемы более чем сорокалетней давности.



"Внутриафганский конфликт вполне может считаться мировой войной, поскольку так или иначе на стороне враждебной народной вла- сти оппозиции выступили 55 стран… Помощь этой коалиции моджахедам привела к тому, что конфликт затянулся на долгие 10 лет, и, несмотря на вывод из Афганистана ОКСВ в феврале 1989 года, мира там нет и сегодня…"



По данным ПГУ (Первое главное управление КГБ СССР. - Ред.), в этот период (после Апрельской (Саурской) революции 1978 года в Афганистане. - Ред.) резко активизировалась работа американских спецслужб в лице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО), особенно по налаживанию взаимных контактов и координации действий ISI (так называемой Межведомственной разведки Пакистана). В начале марта 1979 года Координационный комитет при Администрации президента Картера поставил ЦРУ задачу разработать план действий по Ирану, Афганистану и Пакистану. К этому времени в Пакистане возникло значительное количество лагерей беженцев из Афганистана, которые в целом представляли собой благоприятный вербовочный контингент для организации незаконных вооруженных формирований (НВФ).



30 марта 1979 года администрация Картера приняла решение о противодействии влиянию СССР в регионе. На первом этапе по рекомендации советника Картера по национальной безопасности Бжезинского следовало оказывать гуманитарную и материально-техническую помощь беженцам, а поставки вооружения вести через власти Пакистана под контролем упомянутой ISI.



Уже в 1979 году США вместе с Великобританией проводили секретную операцию "Фарадей". Конкретно к ней были привлечены сотрудники РУМО США и британской особой воздушной службы (Special Air Service, SAS). Цели операции "Фарадей": создание учебно-тренировочных лагерей в Пакистане и Великобритании, организация поставок оружия и боеприпасов, в том числе минно-взрывных средств. Именно в этот период (1981–1986) к решению данных задач были привлечены и некоторые частные военные компании…



Середина сентября в Афганистане оказалась наиболее критической со времени начала так называемой Саурской революции. Раскол в Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) достиг своей предельной точки. Руководители революции в лице Тараки и Амина сами сошлись в жестком конфликте.



Бабрак Кармаль к этому времени уже давно находился в Чехословакии в качестве посла, где, несмотря на свой дипломатический ранг, вынужден был скрываться от людей Амина и жить на конспиративной квартире, предоставленной чехословацкими спецслужбами.



Раскол произошел и в самом правительстве. Незадолго до этого при попытке освобождения посла США Дабса последний был убит вместе с захватившими его террористами, что еще более осложнило и без того непростую обстановку в Кабуле…



В НДПА произошел глубокий раскол не только между фракциями "Хальк" и "Парчам", но и среди самих халькистов.



Наиболее серьезными потрясениями… были восстания 26-го воздушно-десантного полка и 444-го батальона коммандос, которые дислоцировались в крепости Бала-Хиссар, находившейся всего в нескольких километрах от Посольства СССР.



С помощью авиации и частей Царандоя под руководством начальника Генерального штаба Якуба мятеж подавили, несколько десятков человек были расстреляны, не считая погибших в процессе, но ситуация от этого не стабилизировалась.



Все осложнялось тем, что афганская сторона в лице Амина изо всех сил старалась втянуть СССР в свои внутренние разборки. Амин все настойчивее и настойчивее требовал введения наших воинских контингентов непосредственно в самые горячие точки Афганистана, а это были прежде всего запад и юг страны.



Вскоре после восстания в крепости Бала-Хиссар в провинции Кунар на сторону моджахедов перешла пехотная бригада под командованием Абдул Рауфа. В том же Кунаре частично разбежались, а частично перешли на сторону восставших военные горно-пехотной дивизии. Мелкие очаги восстаний сливались в более крупные, охватывая значительные территории. Такая обстановка сложилась к началу сентября…



В те сентябрьские дни в Кабуле произошли и другие трагедии, которые заложили основу последующей цепи событий и послужили прямым поводом к решению вопроса так, как в итоге случилось 27 декабря 1979 года, но до этого момента оставалось еще почти 4 месяца… В эти дни Амин радикально разрешил вопрос единства НДПА, уничтожив руководителя партии Тараки. Это была кульминация аминовского переворота.



Валерий Самунин и Владимир Снегирев пишут в своей книге "Вирус "А":



"По воспоминаниям вдовы Тараки Нурбиби, в тот день 16 сентября, когда Тараки принимал советскую делегацию во главе с послом Александром Пузановым, уже… когда делегация покинула его резиденцию, около 16 часов она услышала за дверью выстрелы и, выйдя, увидела лежащего в луже крови Таруна, телохранителя Амина. Телохранители Тараки сказали: "Это люди Амина сделали, и еще ранили нашего врача". Тараки немедленно позвонил Амину и попросил забрать тело Таруна. "Завтра", - ответил Амин. Отказом ответил и командующий гвардией Амина майор Джандад. А вскоре все телефоны были отключены. Со слов Нурбиби, Тараки особенно не волновался, считая, что за ним стоят советские товарищи, но на следующий день Амин сообщил Тараки, чтобы тот приказал своим охранникам Бабраку и Касыму сложить оружие. Три дня Тараки и его семья находились под домашним арестом. Через три дня Нурбиби и остальных членов семьи Тараки перевезли в тюрьму Пули-Чархи, а к самому Тараки ночью в комнату пришли три офицера дворцовой гвардии Экбаль, Рузи и Ходуд. Они связали его, повалили на пол и задушили подушкой. Где похоронили его тело, Нурбиби так и не сообщили. Когда в Москве о случившемся сообщили генеральному секретарю КПСС Леониду Ильичу Брежневу, его реакция была очень резкая. Практически с этого момента судьба самого Амина была решена окончательно. Время начало свой отсчет"…



Из воспоминаний Александра Андреевича Карелина (подполковник Службы внешней разведки в отставке, участник штурма дворца Амина), которыми он согласился поделиться специально для этой книги:



"Была сформирована группа около 30 человек и спецрейсом переброшена в Афганистан. По прибытии в Кабул участники группы были размещены на двух виллах, занимались охраной посольства, изучением города, а также основных объектов госструктур Афганистана, расположенных в столице. 17 декабря 1979 года по просьбе Амина под предлогом усиления его охраны группа КУОСовцев разместилась в недостроенной казарме в непосредственной близости от Тадж-Бека, резиденции Амина. Рядом заняли позицию две наших "Шилки" из Мусульманского батальона. По мере приближения дня "Д" участились случаи посещения нашей точки руководством спецоперации. Нам они не представлялись. С холма, на котором располагалась казарма, хорошо просматривался дворец Амина. Командир отряда Семенов Яков Федорович ежедневно ездил в посольство на совещания, где в деталях отрабатывался план проведения спецоперации. Кроме дворца Тадж-Бек предстояло захватить еще 17 правительственных объектов, поэтому согласованность в действиях всех участников играла решающую роль в успехе операции. 27 декабря в 15 часов Юрий Иванович Дроздов (начальник управления "С", руководитель спецоперации по линии КГБ) устно поставил задачу по штурму дворца Тадж-Бек Якову Семенову и командиру группы "Гром" Романову (в дальнейшем "Альфа"). В 19:15 в центре Кабула прогремел взрыв (группа под руководством Бориса Плешкунова взорвала коллектор правительственной связи), который послужил сигналом к началу спецоперации.



Наша группа на бэтээрах в форме афганской армии, но с рязанскими лицами параллельно с группой "Гром" выдвигается на штурм объекта. Снаряды "Шилки", обрабатывающие дворец, летят над нашими головами, противник, обнаружив колонну, открывает яростный огонь, мы оказываемся меж двух огней и начинаем нести потери, подбита и сгорела вторая машина (погиб Боря Суворов). БТР прорвался сквозь линию огня в мертвую зону, предстояло десантироваться и выдвигаться во дворец для выполнения основной задачи.



Наши попытки уведомить "Шилки" о прекращении огня (сигнал красная ракета) не увенчались успехом, ожидаем. Выпустив весь боекомплект, "Шилки" прекращают огонь, и мы начинаем просачиваться во дворец, потеряв 40% личного состава на подходе к зданию. Наша цель - второй этаж, кабинет Амина, но попасть туда оказалось проблематично, личная охрана вела интенсивный огонь. Пытаемся закидать помещение гранатами, одна из попыток оказалось успешной, стрельба из кабинета прекратилась, при входе внутрь обнаружили мертвого Амина. Доложили в центр о выполнении поставленной задачи, зачистка дворца продолжилась. Поступил приказ организовать охрану и дождаться утра во дворце, до подхода основных сил Витебской дивизии ВДВ, которая всю ночь высаживалась в аэропорту Кабула.



Как выяснилось, этот финал одновременно положил начало совершенно новой ситуации, которую можно с полным основанием считать также тем ящиком Пандоры, который был открыт 27 декабря 1979 года. Короче говоря, финал, который стал прологом…"



Если в целом подытожить результат, то станет ясно, что СССР оказался практически один на один с коалицией из почти 50 стран. Разумеется, роли этих стран были неодинаковы. Главными нашими противниками выступали основной "дирижер" в лице Соединенных Штатов Америки, за ними шла Китайская Народная Республика, основной поставщик тяжелого и легкого стрелкового вооружения, а также систем залпового огня (эквивалент наших "Катюш", на буксируемых устройствах), далее шли Пакистан и Иран, которые предоставляли свои территории для отдыха, переформирования подразделений моджахедов, лечения раненых и различного материально-технического обеспечения боевых действий.



Страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией осуществляли основное финансирование всего процесса, оплачивая поставляемое вооружение, боеприпасы и другие виды снабжения. Далее шли некоторые страны Ближнего Востока, такие как Египет, Иордания, которые поставляли имевшееся у них вооружение советского образца. Страны Европы, включая членов НАТО (Великобританию, Францию, Нидерланды и др.), готовили личный состав и даже предоставляли собственные подразделения спецназа, например английский SAS. Франция и Швеция в основном осуществляли медицинскую помощь в лице квалифицированного персонала и снабжали медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. В этом же были замешаны Италия и Испания. Характерно, что Франция отправляла персонал военно-медицинских подразделений ВС, который таким образом проходил боевую обкатку.



Что касается наших ситуативных союзников, то, к сожалению, в их числе мы можем упомянуть только Индию, Вьетнам и некоторые другие страны, но они оказывали лишь моральную поддержку и не более того. Справедливости ради следует отметить, что Индия оказывала правительству Афганистана материально-техническую помощь на протяжении почти всего десятилетнего периода. Естественно, в этих условиях вся тяжесть ведения операции по поддержке режима Наджибуллы, пришедшего на смену Бабраку Кармалю, ложилась на плечи СССР. Финансовые и иные расходы, конечно, постоянно увеличивались.



Надо также отметить, что уже к 1988 году в Республике Афганистан (РА) был создан достаточно устойчивый режим, большую часть коммуникаций в стране контролировали правительственные силы. Правительство Наджибуллы сумело заключить соглашение с большинством ведущих пуштунских племен, что позволило взять под контроль все провинциальные центры.



Наиболее сложными оставались лишь районы Хоста (анклав афганской территории, который вдавался собственно в территорию Пакистана). Снабжение осажденного гарнизона Хоста на протяжении всего периода происходило в основном по воздуху, позднее, уже в марте-апреле 1988 года, была пробита дорога и организовано снабжение всем необходимым. Это была операция "Магистраль".



Другим беспокойным районом была, конечно, граница с Ираном, где в это время власть находилась в руках аятолл. Орудовавшие там бандформирования Турана Исмаила, когда против них проводились операции Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) либо правительственных войск, уходили на территорию Ирана, получали там отдых и переоснащение и снова проникали на территорию РА.



И наконец, следует упомянуть ряд районов на востоке страны, близ Ваханского коридора по направлению к КНР, а также районы, прилегавшие к границе нашего Таджикистана (Бадахшан), которые контролировались отрядами Ахмад Шах Масуда…



Следует отметить, что режим Наджибуллы просуществовал вплоть до 1992 года, успешно отражая усилившееся давление со стороны моджахедов. Однако после решения правительства во главе с Горбачевым, значительную роль в принятии которого сыграл Козырев, тогдашний заместитель, а позднее министр иностранных дел, СССР прекратил всякую помощь, главным образом в поставках ГСМ, в том числе солярки для танков и бензина для авиации, лишив Наджибуллу его основных ударных сил.



Кроме того, как говорят, в Афганистан не были направлены напечатанные на нашем Гознаке крупные суммы афганских денег (афгани), что вызвало затруднения в оплате работы сотрудников силовых структур. И именно в этот период возник мятеж министра обороны Таная. Позднее выяснилось, что он давно был завербован пакистанской межведомственной разведкой. Одновременно с этим со стороны Пакистана в Афганистан вторглись отряды талибов*, бывших "учеников" медресе.



Правительство Наджибуллы пало, а сам он и его брат трагически погибли. Детали конца режима Наджибуллы описаны в очень многих источниках, вышедших за эти десятилетия, поэтому на деталях я не останавливаюсь.



А вот на чем хотелось бы остановиться, так это на последующем развитии событий в стране. Режим талибов, как известно, продержался относительно недолго. Во-первых, все годы своего существования он вел непрерывную борьбу с Ахмад Шах Масудом, который впоследствии погиб в результате организованного талибами покушения 9 сентября 2001 года. Во-вторых, через несколько дней после этого покушения, 11 сентября 2001 года, в США произошли известные события, связанные со взрывом башен-близнецов, послужившие поводом для прямого вторжения США в Афганистан и свержения режима талибов. При этом свержение талибов проходило при активнейшем участии Северного альянса, который и возглавлял Ахмад Шах Масуд. Кстати, большей частью новые министры были из числа его близкого окружения.



Вскоре после этого, в конце сентября 2001 года, ко мне обратились из Центра общественных связей ФСБ с вопросом, могу ли я дать интервью корреспонденту CNN о событиях в Афганистане. Почти 11 лет я находился на заслуженном отдыхе и как лицо частное вполне мог дать подобное интервью. Действительно, в тот же день ко мне приехала представитель CNN по странам СНГ Джилл Догерти. Как мне сообщили друзья, она выпускница Джорджтаунского университета, окончила факультет славистики (как известно, многие выпускники Джорджтауна потом идут на службу в Минобороны США)…



Джилл действительно прекрасно владела русским языком, поэтому интервью проходило очень легко - не было недопонимания с лингвистической точки зрения. Само интервью напомнило мне очень четко отработанный и выверенный разведопрос, но проводился он при этом очень корректно. В основном разговор касался нынешней ситуации в Афганистане и моего личного опыта, связанного с пребыванием там. На мой вопрос, почему они не обратились к таким ответственным лицам, как, например, бывший командующий ОКСВ генерал Громов, Догерти ответила, что из Вашингтона ей рекомендовали обратиться к экспертам. Я не стал углубляться и ответил на те вопросы, которые не могли касаться закрытых, с моей точки зрения, тем. Интервью было долгим и скрупулезным, продолжалось почти два часа. Характерно, что на каком-то этапе Догерти предложила выйти на улицу и продолжить там. Возможно, она опасалась, что в квартире у меня были подслушивающие устройства, но это только мои догадки.



По окончании беседы мы поблагодарили друг друга, и я попросил прислать мне опубликованный материал. Буквально через два дня я получил видеозапись вполне корректной и не выходящей за какие-либо этические нормы беседы, а с ней - бутылку французского коньяка. Этот материал прошел в эфире телеканала CNN в Штатах, а буквально через несколько дней, в октябре 2001 года, Соединенные Штаты вторглись в Афганистан, используя всю мощь своих Вооруженных сил. Талибы были изгнаны, главным образом обратно в Пакистан, а к власти пришли сторонники Северного альянса. Правда, постепенно они были заменены американской администрацией. Как известно, всю операцию американцы провели под флагом некоей коалиции ISAF (International Security Assistance Force - Международные силы содействия безопасности).



Во время интервью, когда мы говорили о возможных перспективах ситуации в Афганистане в случае какого-либо вторжения, я высказал мнение, что кто бы туда ни зашел, примерно в такой же срок (около 10 лет) он вынужден будет уйти, как и Советский Союз. Такова история этой страны ("хардлэнд"). Как в свое время ушел Александр Македонский, как заходили и уходили англичане, как ушел СССР. Такой будет судьба и всех последующих (Еще до интервью CNN, после распространения в Европе информации о терактах в США, Лев Корольков дал интервью Deutsche Welle* и высказал эту же точку зрения, которая подтвердилась ровно через 20 лет, в августе 2021-го, когда войска США и НАТО бежали из Кабула, оставив его талибам. Но это уже другая, очень сложная история. - Примечание В. Волкова.). Как показало время, я оказался прав. Хотя я полагал, что американцы продержатся не дольше ОКСВ, они были там почти 20 лет. Но зато как ушли! Еле убежали. В то время как советский контингент ушел с развернутыми знаменами и в полном порядке…



На мой взгляд, Афганистан еще выйдет на первые полосы СМИ, и интересы центров силы завяжутся в новый узел.



* Участники "Движения Талибан", запрещенной в РФ террористической организации



** Запрещенная в РФ телерадиокомпания Источник - Завтра

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