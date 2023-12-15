Израиль-армия устроила бойню в лагере беженцев Джабалия

16:55 18.12.2023

Израильская армия убила по меньшей мере 90 палестинцев в лагере беженцев на севере Газа, - Аль Джазиира



По меньшей мере 90 человек погибли и более 100 получили ранения в результате последних нападений Израиля на лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом пишет "Аль Джазиира".



Министерство здравоохранения Газы сообщило, что воскресные удары поразили жилой квартал, сообщило палестинское информационное агентство Wafa.



Среди погибших были женщины и дети, десятки пропали без вести, говорится в сообщении.



Многие из пострадавших, в том числе дети, были доставлены в близлежащие медицинские центры, которые уже переполнены пациентами.



Среди погибших оказался сын Давуда Шехаба, представителя группировки "Палестинский исламский джихад", сообщил агентству Reuters представитель группировки.



"Мы считаем, что число погибших под завалами огромно, но из-за интенсивности израильского огня нет возможности разобрать завалы и вернуть их", - сказал он по телефону.



Медики в Дейр-эль-Балахе в центре сектора Газа заявили, что по меньшей мере 12 палестинцев были убиты и десятки ранены, а в Рафахе на юге в результате израильской воздушной атаки на дом погибли по меньшей мере четыре человека.



По данным властей Газы, с начала агрессии израильская армия убила более 20 тыс. палестинцев.