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Второй Вьетнам для США и "дивный новый мир" для остальных, - М.Бхадракумар
16:56 18.12.2023

Второй Вьетнам для США и "дивный новый мир" для остальных
Почему российская элита и вся нация хотят, чтобы Путин оставался у власти до 2030

М. К. Бхадракумар

Заявление российского президента Владимира Путина 15 декабря о том, что он будет добиваться переизбрания на пятый срок, не стало неожиданностью. Поразительно то, что он выбрал для этого кремлевскую церемонию вручения медалей Героя России военнослужащим, принявшим участие в СВО на Украине.

Путин ответил на призыв Героя Донецкой Народной Республики Артема Жоги, командира знаменитого батальона "Спарта" (который сменил своего сына, Владимира, погибшего в 2022 г. в возрасте 28 лет и посмертно удостоенного званием Героя Российской Федерации). Он объявил, что весь Донбасс надеется на участие Путина в выборах. Нет никаких сомнений, что полковник Жога озвучил желание всего российского народа.

Конфликт с Украиной оказался решающим моментом в политической жизни Путина. Изначально, когда в конце февраля 2022 г. началась СВО, было сделано неверное предположение, что все это быстро закончится и президент Зеленский примет предложение России о переговорах. Но Москва очень сильно ошиблась, когда не подумала, что Вашингтон ввяжется в прокси-войну с таким удовольствием и своими манипуляциями отвратит Киев от идеи мира.

В конце концов Путин вывел экспериментальную СВО на прямой путь, когда осуществил тактический отвод войск на северных секторах, позволил провести крупную мобилизацию войск и отдал приказ о создании эффективных многоуровневых укреплений на линии фронта. Оглядываясь назад, становится понятно, что его решения переломили ход событий, а российское вооружение и военная техника оставили далеко позади то, что США и НАТО передали Киеву.

В настоящее время ВС РФ движутся вперед по всей 900-километровой линии фронта и на этом импульсе могут уйти далеко за Днепр. Для Крыма и Черного моря нет никакой серьезной опасности, четыре новых территории РФ богаты природными ресурсами. Россия контролирует все порты на Азовском море, который имеет стратегическое значение: это путь в Центральную Азию через Волго-Донской канал и Каспий.

Однако, хотя США не удалось достичь победы на Украине, администрация Байдена будет пытаться по максимуму затянуть этот конфликт, надеясь обескровить Россию в изнурительной борьбе, как это было с Афганистаном в 1980-х. Пустые надежды!

Сергей Нарышкин, глава российской СВР, высказался в журнале "Разведчик": "Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевской хунты, особенно с учетом все большей „токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада".

"Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы. В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло".

Украина останется приоритетным вопросом для России, и это одна из главных причин, почему элита страны и весь народ хотят, чтобы Путин оставался у власти до 2030 года. Дело еще и в том, что он блестяще скорректировал экономические и социальные стратегии, чтобы избавить простых россиян от лишений, характерных для условий "военной экономики". Жизнь продолжается, "новая нормальность" работает на ура.

Путин не дал США добиться цели - поставить Россию в затруднительное положение, отправив ее экономику в штопор, разжигая социальное недовольство и создавая условия для восстания против режима. Москва становится все более эффективным противовесом западному гегемону, поэтому Вашингтон стремился ослабить ее и убрать с геополитической сцены, подстрекая сепаратистские и деструктивные настроения, угрожающие единству и целостности РФ.

По сути дела, достижения Путина еще не завершены, и его пребывание у власти остается необходимым условием, чтобы Россия снова стала сверхдержавой, в некоторых аспектах даже превзойдя СССР. Нынешние обстоятельства в равной степени бросают вызов и предлагают возможности, которые нужно использовать творчески в историческую эпоху перемен.

Путин прощупал почву и, так сказать, поставил Россию на правильную сторону истории, что резко контрастирует с раздраем, отсутствием убеждений и посредственным руководством в США и в трансатлантической системе вообще.

Если принять вышеупомянутую статью Нарышкина (под заголовком "2024 - год геополитического пробуждения") за ориентир, можно ожидать, что мир эпохи перемен будет двигаться по следующим линиям:

- Фундаментальный конфликт между "старым" и "новым" миром, который зрел в течение трех десятилетий после окончания Холодной войны, "перешел в открытую фазу" с началом Специальной военной операции России и приобрел "географически всеохватный характер" за 2023 год.

- Растущее количество стран, "разделяющих идеи многополярности и придерживающихся традиционного мировоззрения", противостоит глобалистской и антигуманистической повестке Запада.

- В результате растет риск нестабильности, что ведет к "повышению хаотичности происходящих на внешнеполитической арене процессов". Возникающая ситуация требует "недюжинной выдержки и прозорливости" от мировых лидеров.

- Подводя итоги: нынешнее состояние "все более напоминает классическую революционную ситуацию, когда „верхи" в лице слабеющих США уже не могут обеспечивать собственное лидерство, а „низы", к которым англосаксонская элита, без преувеличения, относит все остальные страны, более не хотят подчиняться западному диктату".

- Чтобы сохранить глобальную гегемонию, евроатлантическая элита пойдет по хорошо известному пути управляемого хаоса: "дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты путем стравливания одних „непокорных" государств с другими и последующего формирования вокруг них подконтрольных Западу оперативно-тактических коалиций".

- Однако, "ответственные мировые игроки, к числу которых, безусловно, относятся Россия, а также Китай, Индия и многие другие государства, объединившись, демонстрируют готовность решительно противостоять внешним авантюрам и самостоятельно осуществлять кризисное урегулирование". Даже ближайшие союзники США стремятся диверсифицировать свои внешнеполитические связи, усомнившись в Америке как в гаранте безопасности. Разразившийся палестино-израильский конфликт стал для многих западных политиков "отрезвляющим примером".

- На этом фоне мировая арена будет отмечена усилением "противоборства между двумя обозначенными выше геополитическими принципами: англосаксонским, или островным, „разделяй и властвуй" и прямо антагонистичным ему континентальным „объединяй и веди". Проявления этого ожесточенного противостояния в наступающем году будут наблюдаться во всех, даже самых отдаленных регионах мира".

Интересно, что в прогнозе Нарышкина "ключевой ареной борьбы за новый миропорядок" в 2024 г. станет не Индо-Тихоокеанский регион, а арабский мир. Кстати, статья вышла накануне однодневной поездки Путина 6 декабря в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где его встретили как героя. В знак исключительного уважения принимающих стран президентский самолет Путина сопровождали четыре многоцелевых истребителя Су-35 поколения 4++, отличающиеся огромной боевой мощью, высокой скоростью и непревзойденной дальностью полета.

Автор: М. К. Бхадракумар (M.K. Bhadrakumar) - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).

Оригинал статьи. Перевод Анны Андреевой
https://popularresistance.org/russia-readies-for-a-brave-new-world/

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702907760


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