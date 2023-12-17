 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 17.12.2023
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Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии
17:34 18.12.2023

17 декабря 2023,

В Индии открыли крупнейшую в мире алмазную биржу. Город Сурат в западном штате Гуджарат является центром обработки драгоценных камней в стране. Строение попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире, передает телеканал "Известия". Комплекс представляет собой девять 15-этажных зданий, связанных между собой центральным холлом. Суратская алмазная биржа создаст порядка 150 тыс. рабочих мест.

Телеканал "Известия" доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Источник - iz.ru
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