Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии

17:34 18.12.2023

17 декабря 2023,



В Индии открыли крупнейшую в мире алмазную биржу. Город Сурат в западном штате Гуджарат является центром обработки драгоценных камней в стране. Строение попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире, передает телеканал "Известия". Комплекс представляет собой девять 15-этажных зданий, связанных между собой центральным холлом. Суратская алмазная биржа создаст порядка 150 тыс. рабочих мест.



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