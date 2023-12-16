Два "эки доса". Сколько еще продержится кыргызский дуумвират Жапарова-Ташиева?

21:50 18.12.2023

У Садыра Жапарова есть возможность быть избранным президентом еще на пять лет, - Ташиев



Предыстория: Есть ли раздор между "эки досами"? Садыр Жапаров ответил, что Камчыбек Ташиев не борется за власть

Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабмина - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев попал в больницу.



На своей странице в соцсетях он сообщил, что уже третий день сильно болеет, и ему только становится лучше.



В своем посте он прокомментировал слова президента Садыра Жапарова об "эки досе" (два друга).



"Во-первых, наш президент сказал правильно, между "эки дос" никогда не будет раздора из-за власти.



Во-вторых, для нас мирная, благополучная, будущая жизнь нашего кыргызского народа - это самое дорогое и незаменимое счастье.



В-третьих, наш президент был избран на 6 лет на основании предыдущей Конституции, а согласно сегодняшней Конституции, у него есть право быть переизбранным на второй срок в 5 лет, поэтому я надеюсь, что мы поддержим Садыра Нургожоевича и послужим нашему народу вместе. Через 8 лет кто-то выйдет, как мой друг Садыр, который будет болеть ради народа", - написал Ташиев.