Без внимания "хозяев" развалился Координационный совет белорусской оппозиции

21:55 18.12.2023

В белорусской оппозиции случился "кризис репутации"

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Члены Координационного совета потребовали его роспуска

Дмитрий Тараторин



Тэги: белорусскяа оппозиция, скандал, координационный совет, кризис, тихановская, интриги



Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме

белорусскяа оппозиция, скандал, координационный совет, кризис, тихановская, интриги Светлане Тихановской придется гасить скандал внутри Координационного совета. Фото из Telegram-канала Светланы Тихановской

В белорусской оппозиции разгорается новый скандал. Девять членов Координационного совета, который создавался как альтернативный белорусский парламент, потребовали его роспуска. И объявили сбор подписей в поддержку своей инициативы. Они обвиняют своих коллег в готовности признать президента Александра Лукашенко в обмен на освобождение политзаключенных. Эксперты отмечают, что этот кризис вызван тем, что оппозиционные органы создавались вовсе не по демократическому принципу.

В интернете открыт сбор подписей под инициативой девяти членов Координационного совета оппозиции с требованием роспуска его текущего состава. В обращении членов этой группы заявляется: "В течение последних месяцев мы все чаще слышим на публичных и непубличных площадках призывы делегатов Координационного совета к началу переговоров с Лукашенко об освобождении заключенных в обмен на признание ими своей вины за их политическую позицию с условием признания легитимности режима, в обмен на полное или частичное снятие экономических санкций с подконтрольных ему бизнесов, в обмен на отказ от политического давления на незаконный режим со стороны международного сообщества".



Подобную позицию инициаторы нового раскола считают соглашательской и неприемлемой. Кроме того, они выражают обеспокоенность "распространением в КС коррупционных практик".



Также констатируется, что участники этого органа отказываются от открытых дискуссий в пользу кулуарных договоренностей. Это действительно звучит по меньшей мере странно. Ведь Координационный совет позиционирует себя как протопарламент новой демократической Белоруссии. И именно открытые дискуссии и есть его главная задача. Исходя из этих и ряда других обвинений инициативная группа призывает других делегатов второго состава КС досрочно сложить полномочия. Они также обращаются к лидеру оппозиции Светлане Тихановской, спикеру Координационного совета Андрею Егорову, вице-спикеру Елене Живоглод, представителям Объединенного переходного кабинета с предложением создать группу экспертов для формирования третьего состава совета и принятия согласованного положения по выборам путем "простого и тайного голосования всех граждан Беларуси".



Петицию подписали делегаты Родион Бегляк, Дарья Дергачева, Владимир Жигарь, Артем Ледовский, Ирина Маклейн, Галина Матюшина, Михаил Рубин, Михаил Таубе, Елена Турова.



Совершенно непонятно, как эти активисты предполагают обеспечить в нынешних условиях голосование "всех граждан Беларуси" за оппозиционных кандидатов. С другой стороны, вполне объяснимо их стремление к "простоте", поскольку сейчас КС предлагает проводить выборы нового состава совсем не прямым и не простым способом.



Голосование предполагается организовать по пропорциональной системе с закрытыми списками, предложенными избирательными субъектами (партиями, организациями гражданского общества и другими объединениями граждан). Помимо этого, будет открытый список самовыдвиженцев. У каждого избирателя будет три голоса.



Эта система сама по себе вызывает подозрения относительно чистоты намерений ее инициаторов. Организация Народное антикризисное управление (НАУ) одного из видных лидеров оппозиции, представителя Объединенного переходного кабинета Павла Латушко откликнулась на эту скандальную ситуацию. "В связи с инициированной рядом членов Координационного совета петицией с требованием распустить второй состав Координационного совета Беларуси "в связи с кризисом репутации" считаем важным изложить свою принципиальную позицию по этому вопросу", – отмечается в заявлении.



В НАУ заявили, что поддерживают инициативу проведения прямых выборов в Координационный совет "без квот для делегирования и усложнения избирательной процедуры в виде трех голосов у избирателей".



"Прямые выборы являются наиболее демократичным подходом при формировании третьего состава Координационного совета", – считают представители управления.



Довольно жесткую оценку ситуации дает в своем Telegram-канале политолог Павел Усов. Он утверждает, что Координационный совет – это структура, которая изначально создавалась не на основе демократических принципов, а в целях реализации различных корпоративных интересов. Именно это сегодня и проявилось. Но проблема, на его взгляд, шире и касается отнюдь не только деятельности КС, но и прочих оппозиционных структур, сформированных в эмиграции.



Усов отмечает: "К сожалению, то, что происходит с демократическими структурами, является результатом их закрытости и безответственности перед гражданами. Можете ли вы представить, как бы выглядела внутренняя политика Беларуси, если бы изменения произошли в 2020 году? При таких подходах к политике страна оказалась бы в состоянии политического хаоса либо правительство вновь стало бы закрытым и авторитарным".



Эксперт приходит к весьма неутешительным выводам: "Да, в государстве есть инструменты контроля и ответственности за коррупцию, в оппозиционных структурах таких механизмов нет, кроме совести. А такие структуры, как офис Светланы Тихановской и кабмин, сделали все, чтобы оградить себя от внешнего надзора и ответственности".



Он отмечает, что изначально предполагалось, что КС должен стать независимым от окружения Светланы Тихановской демократическим органом. Вместо этого он стал полем для интриг. Эксперт констатирует: "Я не думаю, что сейчас возможно провести какие-то реальные реформы и демократизировать демократические структуры (парадокс). У людей нет ни интереса, ни тем более сил играть в эти игры, только политическая аристократия будет делать это ради своих частных интересов".



Усов предлагает как альтернативу провести всебелорусское учредительное собрание, которое бы публично и прозрачно избрало политсовет. Хотя, признает, что и эта идея вряд ли реализуема.