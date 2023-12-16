В Узбекистане снова (ежегодно!) реорганизуют Министерство инвестиций, промышленности и торговли

22:10 18.12.2023

Структура Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана будет пересмотрена - президент

Президент Узбекистана сообщил о пересмотре структуры Мининвестиций, промышленности и торговли. Отделения МИПТ будут упразднены, а за производство, индустриальные зоны и экспорт в регионах будет отвечать Торгово-промышленная палата. Агентство продвижения экспорта и фонд также перейдут в ТПП.



В Узбекистане будет пересмотрена структура Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ). Об этом на совещании 18 декабря заявил президент Шавкат Мирзиеев, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Глава государства отметил, что для того, чтобы узбекская продукция была конкурентоспособной по цене, в первую очередь необходимо тщательно перерабатывать собственное сырье и повышать качество готовой продукции.



Для реализации этой цели планируется пересмотреть действующую систему МИПТ и "передать вопросы производства, индустриальных зон и экспорта в регионах в ведение Торгово-промышленной палаты (ТПП)".



"Благодаря этому система экспорта и создания проекта передается от государства в самоуправляемую организацию предпринимателей. Это делается для того, чтобы прислушиваться к требованиям и пожеланиям предпринимателей, тесно сотрудничать с ними и решать их проблемы", - говорится в сообщении.



Кроме того, будут упразднены областные и районные управления Мининвестиций. В регионах этими задачами будут заниматься специалисты ТПП, которые делают проекты и поддерживают экспорт.



Агентство продвижения экспорта, Фонд поддержки экспорта при министерстве и АО "Узбекэкспертиза" также передаются в структуру Торгово-промышленной палаты.



Как сообщается, намечено внедрить систему, при которой гранты, субсидии и другие льготы на производство, экспорт и бренды будут предоставляться владельцу открыто и прозрачно через ТПП.



Напомним, в октябре Министерство экономики и финансов получило новые полномочия, за которые ранее отвечало Мининвестиций, промышленности и торговли. Теперь МЭФ отвечает за государственную промышленную политику, владеет Центром экспертизы проектов и импортных контрактов и другое.